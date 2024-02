Oblíbené duo Redmi Note obdrželo HyperOS a Android 14

Uvolňování Xiaomi HyperOS a Androidu 14 pokračuje každý týden

Aktualizace prozatím dorazila na několik desítek mobilních telefonů

Štěstí se teď usmálo na Redmi Note 12 Pro 5G a Redmi Note 12 Pro+ 5G

Včera jsme publikovali kompletní seznam telefonů od Xiaomi, které už obdržely HyperOS. Udržet seznam aktuální je téměř nemožné, aktualizace průběžně přichází do dalších a dalších mobilních telefonů. Podobně aktivní je v poslední době Samsung, ten Android 14 rovněž uvolnil do desítek telefonů.

U některých přístrojů Xiaomi (respektive Redmi) je ale dostupnost aktualizace trošku oříškem. Například pro Xiaomi 12 Lite je otevřeno veřejné testování stabilní verze, update mi ale dorazil oficiální cestou, ačkoliv jsem se nikam nehlásil. U modelů Redmi Note 12 Pro 5G a Redmi Note 12 Pro+ 5G jsem se do testování zapojil.

Na obou telefonech už mi přistála stabilní verze HyperOS společně s operačním systémem Android 14, dojmy jsou zatím ryze pozitivní. Telefony fungují rychle, okamžitě reagují na každý váš povel. Jsou to sice rok staré telefony střední třídy, ale nejsou to žádná ořezávátka a pomůže rovněž dostatek operační paměti.

V nejbližších dnech by se update měl dostat do telefonů rovněž klasickou cestou aniž byste se museli k testování přihlašovat. Uvolňování aktualizace je bohužel celkem neučesané a probíhá postupně, pokud tedy update na váš telefon prozatím nedorazil, zkuste to o pár dní později.

S příchodem HyperOS se Xiaomi po mnoha letech rozloučilo s uživatelským rozhraním MIUI. Pořád se ale díváte na klasický Android, který znáte spousty let, ve kterém nechybí kompletní Google aplikace a samozřejmě rovněž Obchod Play. Uvidíme, jestli se oba zmíněné telefony za rok dočkají ještě Androidu 15. Hardware na to mají dostatečný, u nových telefonů střední třídy Xiaomi nabízí 3 aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních aktualizací.

Jaké jsou vaše dojmy s HyperOS?

Zdroj: Vlastní