Vyzkoušeli jsme aplikaci Počasí ČHMÚ. Co se nám na ní (ne)líbí?

Český hydrometeorologický ústav před nedávnem spustil novou bezplatnou aplikaci pro sledování předpovědi a dalších meteorologických údajů. S intuitivním názvem Počasí ČHMÚ láká na moderněji zpracované uživatelské rozhraní, než měli její dva předchůdci, širokou paletu funkcí či přizpůsobitelnou domovskou obrazovku. Bude to ale stačit?

Začínáme s Počasí ČHMÚ

Po stažení aplikace a jejím otevření se budete požádáni o udělení oprávnění pro zasílání oznámení – to abyste mohli dostávat výstrahy či personalizovaná upozornění. Následně se vás appka dotáže, zda si přejete používat základní verzi, anebo rozšířené prostředí s detailnějšími informacemi. Ona druhá možnost je vhodná pro někdejší uživatele ČHMÚ+ a obecně zájemce o podrobnější předpověď.

Pro lepší ilustraci jsme nicméně zvolili zjednodušenou variantu, jelikož se touto cestou pravděpodobně vydá majorita. Pokročilý režim se ostatně liší snad jenom tím, že v prostoru přizpůsobitelné plochy najdete více přednastavených widgetů, jmenovitě třeba biopředpověď či UV Index.

Počasí ČHMÚ vám následně formou čtyř po sobě jdoucích okének udělá krátký výklad týkající se funkcí. Osobně bych však více ocenil, kdyby ukázka probíhala názornou formou přímo v samotném prostředí – takto si člověk přečte jakýsi výcuc teorie, ale jakmile bude postaven před rozhraní, může se cítit ztracen stejně tak, jako by žádnou výuku neabsolvoval.

Domovská obrazovka: První dojmy a přizpůsobitelná plocha

První dojmy z rozhraní jsou vesměs příjemné. Aplikace na rozdíl od ČHMÚ/ČHMÚ+ vypadá novodobě a působí díky tomu přívětivěji. Na domovské obrazovce najdu aktuální předpověď pro svou lokalitou spolu s časovou osou, která ukazuje počasí (ilustrativní piktogram, teplotu, úhrn srážek a rychlost větru) na 24 hodin dopředu.

Zbylá část domovské obrazovky je věnována uživatelsky přizpůsobitelné sekci. Že si mohu nechat zobrazit ty informace, které mě zajímají, je chvályhodné, avšak zpracování samotných okének mi v lecčem příliš nevyhovuje. Například bych očekával, že nabídku „Předpověď pro zvolenou lokalitu“ si budu moct rozkliknout, abych se dozvěděl podrobnější informace. V případě „Předpověď pro ČR na další dny“ už tak naštěstí učinit lze, a dokonce si kromě čísel mohu přečíst i textovou předpověď (nabídku s ní je možné rozbalit či skrýt).

U jednotlivých dní bych každopádně kromě názvu ocenil také datum – když plánuji akci dopředu, je pro mě mnohdy snazší zorientovat se právě podle něj.

Co se pak blíže týče samotných možností personalizace, přizpůsobitelnou plochu si lze navrhnout po kliknutí na ikonku nastavení (ozubené kolečko). Nabídka, která se vám v ten moment otevře, umožňuje změnu pozice jednotlivých banerů či jejich odstranění. Další pak lze přidat kliknutím na níže umístěné tlačítko „Přidat banner“.

K menu s kompletním výběrem banerů mám jedinou výtku – chybí mi stránka, kde bych je všechny našel pohromadě bez ohledu na kategorii. Rozdělení dle účelu je sice svým způsobem přehledné, ale když nabídku otevřete poprvé, dost možná se budete cítit lehce zmatení.

Vybírat každopádně můžete v sekcích:

Předpovědi

Radar

Biopředpověď

Teplota

Vítr

Srážky

Vlhkost

Tlak

UV Indexx

Stav vod

Meteogram

Kvalita ovzduší

Vylepšený radar

Další zásadní novinkou aplikace Počasí ČHMÚ je vylepšený radar. Najdete ho v sekci “Radar/mapy”, již tvůrci umístili do nabídky ve spodní části obrazovky. Radarové snímky si nyní můžete prohlížet po pětiminutových intervalech, díky čemuž získáte podrobnější přehled o vývoji situace na obloze.

Ve stejné sekci, kterou obývá radar naleznete také mapy. Kromě té s meteostanicemi aplikace také nabízí třeba biometeorologickou nebo mapu s rizikem přívalových povodní. Zobrazit si také můžete nasycenost území či přehled rizikových srážek.

Srážkám je pak věnována samostatná sekce se stejnojmenným označením (Srážky). Meteorologické výstrahy pro jednotlivé české regiony zase naleznete v nabídce Výstrahy.

Nezapomeňte na boční nabídku

Nedílnou součástí aplikace je i boční nabídka, prostřednictvím níž se můžete dostat nejen do některých již zmíněných sekcí či Nastavení, ale také se s ní lze dostat k UV indexu, Sondáži či Meteogramu. Ten holt není možné zobrazit v orientaci na šířku, v důsledku čehož je poměrně nepřehledný.

Specificky bychom se rádi zaměřili na Nastavení, které sice působí poměrně stroze, ale obsahuje nástroje pro zprovoznění důležité funkce v podobě personalizovaných notifikací. Počasí ČHMÚ vás díky ní dovede upozornit na přesažené specifické hodnoty u libovolného jevu, ať už jde o rychlost větru, teplotu, srážky či hladinu vody. U každé z nich si lze určit danou podmínku a interval zasílání oznámení.

Widgety na plochu

Jako správná moderní aplikace nabízí i Počasí ČHMÚ widgety umístitelné na domovskou obrazovku smartphonu. Na výběr jsou čtyři varianty, a to 2×1, 3×1, 4×1 a nejobsáhlejší 4×2. Jejich zpracování s modrým pozadím se mi osobně zamlouvá, ale jde o dost subjektivní záležitost. Dle recenzí na Google Play totiž mnohým uživatelům design ani obsah příliš nevyhovuje.

Celkové zhodnocení

Příchod další moderně zpracované aplikace pro sledování počasí vždycky potěší. Novinka od ČHMÚ má pěkný design, i když v některých ohledech je stále co zlepšovat. Schopnější radar nebo personalizovaná upozornění jsou však funkce, které nenabízí všichni, a vývojářům tedy náleží pochvala. Budeme doufat, že se Počasí ČHMÚ dočká slíbených dalších funkcí a doladí všechny nedostatky co nejdříve. Bylo by to ostatně žádoucí i vzhledem k faktu, že podpora ČHMÚ a ČHMÚ+ skončí koncem roku.

Jak aplikace Počasí ČHMÚ vyhovuje vám?