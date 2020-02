Vybíráme: 11 nejzajímavějších funkcí v Androidu 11, které už se testují

Google před pár hodinami vypustil do světa tzv. Developer Preview systému Android 11. Jde o ukázkové prostředí, které má zejména vývojářům předvést nově příchozí funkce a služby. Novinek se objevilo opravdu hodně a některé jsou logicky významnější než ostatní. Rozhodli jsme se proto sestavit žebříček symbolických jedenácti nejzajímavějších funkcí v Androidu 11, které byly doposud představeny. V dalších týdnech bychom se měli dočkat ještě několika Developer Preview.

TOP 11 novinek v prvním Developer Preview systému Android 11

1. Bublinové notifikace chatovacích aplikací

O tomto jsme již dříve psali a celkem se na to těšíme. Všemožné “kecálky” dostanou v systému příležitost zobrazovat notifikace o zprávách tak, jak to doposud dělá například Messenger od Facebooku.

2. Zprávy v rozbalovací notifikační nabídce

I horní rozbalovací nabídka nabídne nový prostor pro přehled nad chatováním. Stačí přejet prstem dolů a uvidíte probíhající konverzace. Společně s výše zmíněnými bublinami se to trochu “bije”, ale třeba to bude fungovat dobře.

3. Odesílání obrázků v notifikační liště

Do třetice psaní zpráv. Pokud to bude umožňovat samotná chatovací aplikace, bude možné přímo skrze notifikační nabídku posílat jako odpověď obrázky pomocí funkce /kopírovat/vložit.

4. Vypnuté vibrace při natáčení

Mnozí víme, jak otravné a nesnesitelné je, když se při natáčení videa ozve notoricky známé “bzzz” kvůli vibraci telefonu. Obraz se lehce roztřese a zvuk je často slyšet i ve videu. Někdy i přehluší důležitý obsah. Nový Android bude umět vibrace notifikací při natáčení vypnout.

5. Oprávnění pro aplikace pod lepší kontrolou

Už v Androidu 10 se objevily první prvky, které byly přísnější pro vývojáře a jejich aplikace z pohledu udělování oprávnění. Třeba k přístupu ke kontaktům nebo kameře. Developer Preview systému Android 11 teď ukazuje, že bude nová verze ještě obezřetnější. Aplikacím půjde udělovat oprávnění i dočasně, případně jednorázově.

6. Lepší podpora pro 5G sítě

I současný Android 10 je pochopitelně schopný se s 5G sítěmi vypořádat. Nástupce na tom ale bude ještě o něco lépe. U nás v ČR asi ještě dlouho nebude problém systém jako spíš samotná síť, ale globálně jde o významnou věc. Například “Dynamic Meterdness API” bude ověřovat, zda jste připojeni k vysokorychlostní síti a bude povolovat streamování her či videí ve vysokém rozlišení.

7. Další podpora pro displeje s průstřely a ohyby

Začalo to výřezy, kterým se přizpůsoboval Android 9. Postupem času prošly obrazovky dalším vývojem a běžně jsou teď na trhu telefony, jejichž displeje mají tzv. průstřely a zahnuté okraje. Pro všechny možné kombinace připravuje Google do Androidu 11 nejen novější API pro výřezy a průstřely, ale také jedno úplně nové pro zahnuté displeje. S ním by neměl být problém zobrazovat obsah i “za rohem”.

8. Starost o příchozí hovory

Nový Adnroid přijde s vylepšenou funkcí, která bude vyřizovat hovory ještě předtím, než telefon reálně zazvoní. Bude se tak snažit nás ochránit před reklamními telefonáty a nebezpečnými podvodnými hovory, jejichž přijetí nás může stát hromadu peněz. O tomto jsme už také psali.

9. Nové bokeh módy fotoaparátu

Nejen do stadndardního Fotoaparátu Google se dostanou nové variace tzv. bokeh focení. Díky metadatům k nim budou mít podle všeho přístup i aplikace třetích stran.

10. Bezpečnější biometrické skenování

Rozpoznávání obličejů a skenování otisků prstů má dostat několik vylepšení. Ta budou udržovat zařízení ve větším bezpečí před fyzickými i virtuálními útočníky.

11. Jednodušší cesta za kompatibilitou aplikací

Nový systém by měl znovu o kus zjednodušit vývoj aplikací pro Android zařízení. Lepší podmínky pro zajištění kompatibility s všemožnými telefony, tablety a další elektronikou by měly znamenat rychlejší nástup aplikací k uživatelům.

PS: Kompletní výpis všech novinek si můžete prohlédnout například na webu XDA. Určitě se jim budeme postupně věnovat i podrobně. Připravujeme také návod, jak si Developer Preview systému Android 11 do telefonu stáhnout. Abyste mohli nové funkce vyzkoušet sami.

Která z vybraných novinek vám přijde nejužitečnější?