Bublinové notifikace budou brzy dostupné pro všechny aplikace v Androidu

Jestli patříte mezi uživatele, kterým přijde překryvná bublinová notifikace Facebook Messengeru otravná, máme pro vás špatnou zprávu. Google se podle všeho chystá zprostředkovat tuto funkci všem aplikacím v nové verzi Androidu. Doposud to bylo možné testovat jen v Pixel telefonech, teď se ale firma rozhodla přepracovat “Bubbles API” do konečné podoby a poskytnout jeho možnosti všem vývojářům. Bublinové notifikace tak v Androidu budou moci používat třeba i ostatní chatovací nástroje a sociální sítě. Zatím není známý termín spuštění, ale ostrá verze nástroje by se mohla objevit v chystaném Android 11 už v průběhu roku 2020.

Google zatím testoval tuto variantu notifikací ve vlastních telefonech, kde bylo možné je spustit v režimu pro vývojáře. Bubliny tímto způsobem využívala například aplikace Zprávy. Její notifikační bubliny téměř na chlup odpovídaly těm od Messengeru. A to jak vizuálně, tak i funkčně. Můžete se podívat na přiložené obrázky. Ty ve svém Pixel telefonu pořídil šéfeditor XDA Developers Mishaal Rahman. Abychom vás uklidnili, aplikace má ve svém nastavení možnost tuto funkci vypnout. A předpokládáme, že toho budou schopné i všechny další, které nové možnosti API využijí. Kdyby byly v aplikacích bublinové notifikace napevno, to by určitě velkou spoustu uživatelů Androidu naštvalo.

Chtěli byste bublinové notifikace v Androidu u více aplikací?

Zdroj: XDA