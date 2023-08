Aqara LED Srip T1 je nejnovější počin chytré domácnosti od společnosti Aqara. Jedná se o chytrý LED pásek, který v sobě skrývá hromadu zajímavých technologií a možností nastavení, v lecčem překoná konkurenci a může se pyšnit exkluzivními funkcemi. Pojďme na recenzi.

Obsah recenze Aqara LED Strip T1

Obsah balení

Pásek Aqara LED Strip T1 přichází vám přijde v pěkné papírové krabičce. V ní se kromě samotného 2metrového pásku nachází rovněž napájecí zdroj, k němuž dostanete evropskou i americkou koncovku, kabel a ovladač, který slouží pro ruční ovládání a první spojení s vaší chytrou domácností.

Já dostal navíc na test rozšiřovací kit s dalším metrem pásku. Ten samozřejmě nelze použít samostatně, jelikož v něm není adaptér a ovladač. Nachází se zde tedy vše podstatné, samozřejmě včetně návodu. Pokud jste ale v chytré domácnosti Aqara alespoň trochu zběhlí, nebudete ho potřebovat. Instalaci zvládnete za pár minut.



Klíčové specifikace LED pásku Aqara LED Strip T1

Specifikace Detail Možnost výběru barev Až 16 milionů barev Teplota barev RGB + 2700 K + 6500 K RGBIC s efekty přechodu Ano Podpora protokolu Zigbee Verze 3.0 s funkcí opakovače Počet LED diod 90 (RGB, studené bílé a teplé bílé) Prodloužení Až na 10 metrů pomocí 1m prodlužovacího setu Rozdělení pásku Segmenty po 20 cm Reakce na hudbu Ano, zabudovaný mikrofon Stupeň krytí IP44 (chrání před prachem a stříkající vodou) Aplikace Aqara Home Kompatibilita Matter over Zigbee Obsah balení LED pás (2 m), napájecí adaptér, ovladač, uživatelská příručka

Instalace LED pásku

Jak již bylo řečeno, instalace LED pásku Aqara LED Strip T1 je velice jednoduchá. Doporučuji si pásek prvně nalepit a poté připojit ovladač a napájení, bude se vám s ním lépe manipulovat. Výhodou pásku je fakt, že ho můžete po každých 20 centimetrech ustřihnout (viz video) a můžete si tedy vytvořit nejrůznější DYI řešení.

Pokud jste si koupili i prodlužovací set, bude zapotřebí ho připojit k hlavnímu pásku a to skrz pět pinů. Jen se nelekněte, že se vám spolu se základním setem poprvé nerozsvítí, nejprve bude potřeba pásek v aplikaci zvětšit, v mém případě tedy na 3 metry.

Chytrý kuchyňský robot z Lidlu si rozumí s Google Asistentem a má skvělé hodnocení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Aqara LED Strip T1 – Installation Video

Co je potřeba ke připojení LED pásku Aqara T1?



Po úspěšném nalepení a zapojení do zásuvky vás čeká spojení s aplikací. Budete potřebovat jakoukoliv novější Zigbee bránu Aqara. Pokud žádnou nemáte, mohu doporučit kameru Aqara Hub G3, kterou jsem loni recenzoval. Ta totiž zároveň funguje právě jako Zigbee brána. Stiskněte tlačítko pro vypnutí na ovladači pásku po dobu 5 sekund, ten se následně resetuje a v aplikaci vyberte možnost přidání nového zařízení, zvolte Aqara LED Strip T1 a během několika sekund máte vše nastaveno.

Jaké standardy podporuje LED pásek Aqara T1?

V úvodu jsem naznačil, že je Zigbee LED pásek Aqara T1 vybaven hromadou technologií, které konkurenčním produktům často chybí. Z podporovaných standardů stojí za zmínku Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home či IFTTT. Jablíčkáře pak extra potěším, jelikož si tento produkt (jako jeden z mála) rozumí s funkcí Adaptive Lightning od Applu, která automaticky mění teplotu světla v závislosti na denní době. Něco podobného si ale můžete nastavit i v aplikaci na Androidu, jak si řekneme později.

Co je to Zigbee 3.0? Zigbee 3.0 je bezdrátová technologie, která se v mnoha ohledech podobá třeba technologii Bluetooth. Díky ní můžeme pomocí telefonu ovládat svou chytrou domácnost a to od zapnutí zásuvky přes upravení barvy světla až po ovládání žaluzií. Funguje až do vzdálenosti 75 metrů a díky své kompatibilitě můžete propojit více zařízení a to i od různých výrobců.

Pro ty z vás, co doma mají Athom Homey mám ale špatnou zprávu, jelikož do něj oficiální cestou pásek prostě nedáte. Stejně jako chytré hlavice, senzor přítomnosti nebo videozvonek Doorbell G4. Velká škoda. Homey totiž doma používám a tohle je docela velká překážka. S většinou produktů ostatních výrobců tedy pásek, ani žádná jiná zařízení, která jsem vyjmenoval prostě nespojíte. Alespoň prozatím. Pásek totiž podporuje síť Matter, která by měla tyto problémy řešit. Více o ní se můžete dozvědět v jednom z našich předchozích textů.

Co všechno umí Aqara LED Strip T1?

V první řadě je potřeba říct, že Aqara LED Strip T1 není obyčejný RGB pásek. Využívá totiž novější technologii RGBIC, která je schopna zobrazovat více barev současně na deseti různých segmentech pásku, které jsou rozděleny po 20 centimetrech. Na jedné straně LED pásku tedy můžete mít modrou, uprostřed zelenou a vpravo červenou. Navíc můžete každému segmentu nastavit jas a efekt.

Potěší také integrovaný mikrofon, díky němuž pásek rozpozná hrající hudbu a pak různě bliká do rytmu. Aplikace nabízí poměrně široké možnosti přizpůsobení týkající se právě hrající hudby, takže milovníci domácích večírků si zde rozhodně v kombinaci s nějakým kvalitním ozvučením přijdou na své. Diskotéku si můžete udělat i doma, nemusíte stát frontu na drink a dostat se do potenciální potyčky. Co víc si přát?

Rozpoznání hudby funguje docela dobře i u filmů, případně u her. Neuděláte si sice vlastní Ambilight od Philipsu, ale na většinu zvuků, nikoliv jen hudby pásek reaguje a to takřka okamžitě.

Teplota světla sahá od rozmezí 2700 až 6500 kelvinů a pokud jde o samotné barvičky, můžete si vybrat až z 16 milionů barev.

The NEW Aqara Light Strip T1 – Multiple Colours and More!

Naprosto boží věcí je fakt, že funguje Aqara LED Strip T1 zároveň i jako opakovač. Signál vám tedy nezeslabí, ba naopak, což je skvělá věc u většiny (ale ne všech!) Zigbee produktů. Pokud máte větší domácnost, může se vám dostat signál i tam, kam brána nedosáhne. Takže si pak můžete nastavit kupříkladu chytré hlavice i v místnostech se slabším (nebo žádným) signálem. Výrobce na webu uvádí, že je pásek díky certifikaci IP44 vhodný i do outdoorového prostředí, ale sám bych to nedoporučil.

Fajn sleva v LIDLu: Chytrý prodlužovák s USB a k němu rovnou Zigbee brána čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Možnosti automatizace LED pásku

Kouzlo nejen tohoto pásku, ale chytrého osvětlení obecně tkví samozřejmě v automatizacích. Není to jen o tom, že vám může pásek hrát do rytmu hudby, nebo že ho lze vypnout a zapnout přes mobil. Bez těchto funkcí se (věřím) obejdete a v takovém případě vám bohatě postačí obyčejný hloupý LED pásek za pár korun. Automatizace chytré domácnosti je ale něčím, co vám může zpříjemnit a usnadnit život, ale potenciálně se také postarat o to, aby byl váš dům v bezpečí i v situacích, kdy nejste přítomní.

Automatizacím se meze nekladou a jedním z největších omezení bude vaše fantazie a samozřejmě také počet produktů. V kombinaci se senzorem přítomnosti FP2 funguje Aqara LED Strip T1 naprosto skvěle.

Aqara Smart Home Solutions

Při příchodu domů mě může LED pásek uvítat pěkným zablikáním a nemohl jsem si vynachválit ani dynamické scény, při kterých pásek reaguje na denní dobu a upravuje dle toho jas. Ve dne, kdy nejsem v místnosti s páskem může být vypnutý, s blížícím se večerem může zvyšovat jas a z bílé se pomalu přesouvat do žlutého, případně červeného zbarvení, což je pro oči příjemnější.

Můžete jít ale až tak daleko, že pokud váš videozvonek rozpozná, že se k domu po 20:00 blíží cizí osoba, začne pásek jasně blikat/svítit, což zloděje a slídila dost možná odradí. Pásek si v aplikaci můžete samozřejmě přidat do skupin společně s dalším osvětlením Aqara. Obecně platí, že čím více máte chytrých produktů, tím větší automatizace lze v domácnosti provádět.



Cena a dostupnost

Aqara LED Strip T1 je dostupný třeba na e-shopu smarterhome.sk za cenu 1 202 Kč. Metrový extension kit vás pak vyjde na dalších 384 Kč.



Závěrečné zhodnocení

LED pásek Aqara LED Strip T1 je naprosto výjimečným produktem, který mě uchvátil nejen velkou možností přizpůsobení a technologií RGBIC, díky níž lze všemožně nastavovat jednotlivé zóny, ale také hromadou podporovaných standardů a faktem, že funguje jako Zigbee opakovač. Pokud právě teď pokukujete po nějakém podobném chytrém osvětlení, nevidím (až na to, že se nekamarádí s Homey) důvod, proč si ho nekoupit. Jasně, na trhu najdete i o pár stovek levnější řešení a pravděpodobně s nimi budete také spokojení. Počin od Aqary je ale výjimečný právě tím, že podporuje Matter, Adaptive Lightning, funguje jako Zigbee opakovač a v neposlední řadě disponuje integrovaným mikrofonem.

Klady + umí zobrazit více barev najednou

+ podporuje hromadu standardů včetně Matter

+ rozumí si s funkcí Adaptive Lightning od Applu

+ integrovaný mikrofon

+ certifikace IP44

+ funguje jako Zigbee opakovač

+ možnost rozšíření



Zápory – vyšší cena

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Další zajímavé články o chytré domácnosti:

Čím vás zaujal LED pásek Aqara T1?

Za poskytnutí LED pásku děkujeme e-shopu smarterhome.sk.