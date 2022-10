S blížící se zimou a bohužel také energetickou krizí, se kterou se potýkají lidé nejen v Česku se pochopitelně už týdny hovoří o tom, jak za energie ušetřit. Tím nejjednodušším způsobem bude jistě snížení teploty, což ale může ovlivnit komfort, na který jste zvyklí. Proto jsme se rozhodli k otestování nových hlavic Aqara Smart Radiator Thermostat E1, které mohou pomoci ušetřit čas i peníze, a zároveň zachovat teploty, na které jste byli dlouhé roky zvyklí.

Obsah recenze Aqara Smart Radiator Thermostat E1

Jak pomáhají chytré hlavice šetřit energie?

Chytré hlavice se na trhu objevují v posledních několika měsících jako náhrada/doplněk k chytrým termostatům. Jejich hlavní výhoda tkví v automatizaci a individuálním nastavení teploty v místnostech. Pokud máte doma obyčejné termostatické hlavice, sáhněte si do svědomí a popravdě si odpovězte na to, zda je vypínáte, nebo alespoň snižujete jejich stupeň v případech, kdy nejste doma.

Termostatické hlavice, které jsou schopné připojit se na chytrou domácnost mají hned několik výhod. Tou první je bezpochyby šetření peněz za energie. Pokud chodíte do zaměstnání, rozhodně nemusíte mít přes den puštěné topení na plné pecky. Místo toho si můžete v aplikaci nastavit rozvrh, kdy se má začít/přestat topit, což se projeví na vašem vyúčtování.

Jako příklad mohu uvést náš dům, který je složen ze tří pokojů – obýváku s kuchyní, ložnice, pracovny a samozřejmě také chodby a koupelny. Jelikož pracuji z domova, je pro mě nutné, abych měl neustále komfortní teplotu. Většinu času ale od rána až do pozdního odpoledne trávím právě v pracovně, kde tvořím obsah. Není tedy zapotřebí mít zatopeno na komfortní teplotu (20-21 stupňů Celsia) i v obýváku, natož v ložnici. Proto mám nastavený rozvrh, kdy se v má začít v místnostech topit, a kdy naopak nemusí. To je ale jen jedna z výhod chytrých hlavic. O těch dalších se pobavíme v následujících odstavcích.



Obsah balení Aqara E1

Hlavice Aqara Smart Radiator Thermostat E1 jsou vybaveny již z balení dvěma tužkovými bateriemi a kromě tučného manuálu v něm naleznete také tři adaptéry pro případ, že by vám hlavice na radiátoru neseděla. V našem případě však nebylo nutné ani jeden z nich použít.

Design a kvalita zpracování

Aqara Smart Radiator Thermostat E1 je termostatická hlavice, která je o něco větší než ty běžné. Má matnou povrchovou úpravu a na jejím konci se nachází barevný displej, který je schopen zobrazovat teplotu. Obklopuje jej otočný mechanismus, kterým můžete měnit teplotu, měnit režimy a pochopitelně jej také propojit s bránou. Mechanismus je navíc poměrně přesný a teplotu mění přesně podle toho, jak moc s ním točíte.

Jak namontovat a spárovat hlavice Aqara E1?

Namontování chytré hlavice je jednodušší, než byste si možná mohli myslet. Pokud vám náhodou nebude pasovat, můžete vyzkoušet jednu ze tří redukcí, která je součástí balení. Až budete mít hlavici namontovanou, můžete ji propojit s různými platformami, ať se bavíme o Google Home, HomeKitu od Applu, Amazon Alexa, IFTTT, nebo třeba ekosystému Home Assistant. Hovoří se také o tom, že hlavice dostane aktualizaci, po které bude kompatibilní se standardem Matter, o kterém si můžete přečíst v jednom z našich článků.

How to Install the Aqara Smart Radiator Thermostat E1

My jsme zvolili aplikaci Aqara Home, do které jsme hlavice propojili skrz bránu Aqara G3, která může zároveň sloužit jako bezpečnostní kamera. Do režimu párování hlavici uvedete tak, že kroužek podržíte po dobu 10ti sekund.



Co umí hlavice v kombinaci s aplikací Aqara Home?

Aplikace Aqara Home bude středobodem ovládání vašeho chytrého vytápění, pokud jste si nezvolili jednu z výše uvedených alternativ. Kromě toho, že můžete zobrazit a ovládat teplotu na každém radiátoru, kde je chytrá hlavice namontovaná si můžete také zobrazovat teploty v místnostech, jelikož má v sobě zabudovaný teplotní senzor. Zobrazovaná teplota je ale pochopitelně ovlivněná tím, že je čidlo v blízkosti radiátoru, takže se může trochu lišit. Pokud byste chtěli získat přesnější údaje, doporučujeme AQARA Temperature & Humidity & Atmospheric Pressure Sensor Zigbee, který vyjde na českých e-shopech asi na 400 Kč a můžete si jej dát na zeď, ideálně doprostřed místnosti.