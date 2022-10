Seriál “energie chytře” vám pomůže, jak ušetřit na energiích, vytápění, plynu, vodě, finančních, času a mnohém dalším. V našem novém seriálu na Svět Androida vám budeme přinášet praktické tipy, jak na “energie chytře”. Žijeme v krásné době, jen v posledních letech začíná jedna krize střídat druhou a ušetřit nějakou tu korunu se hodí více než kdy jindy.

Svět Androida je tady s vámi již více jak 10 let a každý den vám přináší velké množství tipů, zajímavostí, recenzí a návodů, které se většinou týkají věcí souvisejících s chytrými Android telefony. Již nějakou dobu ale pro vás pod pokličkou připravujeme nový online magazín “Svět Zítřka”, který ještě není spuštěný a už zdaleka nebude jen o Androidu, ostatně jak samotný název napovídá. Díky Světu Zítřka máme možnost osahat si a v praxi vyzkoušet velké množství skvělých zařízení a přístupů.

Energetická krize se na nás valí ze všech stran. Proto jsme se rozhodli podělit se o naše zkušenosti ještě dříve, než spustíme nový projekt “Svět Zítřka” a to zde na Svět Androida formou seriálu “energie chytře”. Vlastně to nebude tak úplně seriál v pravém slova smyslu, ale spíše myšlenkový proud, který bude procházet veškerým naším obsahem.

Energie chytře zasáhne články, návody, recenze, novinky atd. Každý takovýto obsah ale najdete přehledně na jednom místě pod štítkem “energie chytře”. Možná bude fráze “energie chytře” obsažena i v nadpisech takovýchto článků, ale zde ještě váháme. Klidně nám do komentářů napište svůj názor.

Jaký je cíl seriálu “energie chytře”?

Hlavní cíl seriálu, nebo spíše myšlenkového proudu procházejícího veškerým naším obsahem, je ušetřit. Ale půjdeme na to chytře, a ne za každou cenu. Ušetřit peníze je fajn a jak se říká, čas jsou peníze. Někdy vám technologie, ale i netechnické vychytávky mohou přinést mnoho užitku. Energie se zkrátka dá ušetřit mnoha způsoby a každý ocení něco trochu jiného.

Máme elektrickou energii, kinetickou, chemickou, sluneční, lidskou … ne, děláme si srandu. Bylo by sice hezké věnovat se všem těmto energiím, ale pro tentokrát se budeme věnovat čistě těm, na které útočí aktuální krize.

Z našeho pohledu (a klidně s námi v komentářích pod článek nesouhlaste), jsou nejpalčivější projevy energetické krize. Týká se to elektrické energie, plynu a tím následně i financí, které z druhé strany ukusuje inflace.

V některých našich radách, tipech a zkušenostech “jak na energie chytře” budeme muset pro lepší celkové pochopení problematiky trochu vystoupit z témat Svět Androida. Snad nám to odpustíte. Kdyby to pro vás už bylo hodně mimo “Android” téma, dejte nám prosím slušně vědět do komentářů pod konkrétní článek.

Jak se můžete zapojit i vy?

Myšlenkový proud prostupující náš obsah “energie chytře” budeme sice primárně stavět na zkušenostech redakce Svět Zítřka (Androida), ale víme, že nás sleduje spousta velmi šikovných a zkušených lidí. Pokud mezi ně patříte, jen z nějakého důvodu se o své zkušenosti nedělíte, teď máte skvělou příležitost to změnit, a navíc téměř bez práce.

Neumíte, nebo nechcete psát články s vašimi zkušenostmi? Nevadí. I na vás jsme mysleli. Stačí, když nám na speciální email energiechytre@svetandroida.cz, nebo na Discord Svět Androida do místnosti “energie chytře” zašlete své zkušenosti. Pokud se nám sejde více zajímavých zkušeností na jedno téma, naše redakce sepíše článek, kde uvede i vaše jméno.

Jaké témata očekávat v “energie chytře”?

Bude jich opravdu mnoho. Dokonce vy sami nám na email, nebo Discord můžete napsat co vás nejvíce trápí a proč. My se vám pokusíme pomocí článku na Svět Androida poradit přednostně. Zima se blíží, takže pro začátek se zaměříme na teplo a vše co s ním souvisí.

projdeme si pár studií a obecných rad

vyvrátíme si pár mýtů, kterým ale mnozí věří dodnes

ukážeme si jak a kolik se dá ušetřit i bez chytrých technologií

projdeme si ale i chytré vychytávky, které mohou hodně pomoci

dotkneme se i chytré domácnosti

Ale nezapomene ani na takové základy, které prostě budeme všichni chtě nechtě potřebovat např.:

jak se vyznat ve vyúčtování

co je pocitová teplota a proč je důležitá

atd.

V našich tipech a radách se často budeme setkávat s pojmy a tématy jako ČEZ, EON, PRE, Innogy, Bohemia Energy, proč zdražuje elektřina, plyn, benzín, jak ušetřit za elektřinu a plyn, co je to chytrá domácnost a inflace, jak moc je důležitá stand-by spotřeba, nebo proč elektřina zdražuje a jak si spočítat její reálnou spotřebu po hodinách.

Poradíme také jak se vyznat ve vyúčtování, co jsou to spotové ceny a jak se s nimi dá ušetřit. Doporučíme si pár nástrojů a kalkulaček, ale i jiných vychytávek, které vám pomohou dělat energie chytře.

Těšíte se na “energie chytře”? Zapojíte se?