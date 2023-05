Pokud jste si někdy alespoň trochu pohrávali s myšlenkou chytré domácnosti, jistě jste narazili na pohybové senzory. Právě díky nim může fungovat řada automatizací a jedním z těch vůbec nejznámějších je Aqara P1, který je k dostání všude za pár stovek. Na konci dubna představila stejná společnost v Evropě něco mnohem komplexnějšího a přesnějšího a to sice Aqara Presence Sensor FP2. My ho už téměř měsíc používáme v naší domácnosti, tak si pojďme společně říct, co všechno umí a zda se vyplatí.

Obsah recenze Aqara Presence Sensor FP2

Obsah balení

Obsah balení Aqara Presence Sensor FP2 je přesně takový, jako byste od senzoru za podobnou cenu očekávali. Kromě samotného zařízení se zde pochopitelně nachází i USB-C napájecí kabel, různé brožurky a úchyt na zeď. Možná bychom ocenili i adaptér, ale ten se dnes dodává ve většině případů pouze u větších zařízení. Jen pro upřesnění – nenachází se v něm žádná baterie, takže musí být neustále připojen kabelem.

Zpracování a vzhled

Aqara Presence Sensor FP2 se od svého předchůdce dost liší. Jedná se o kulaté a minimalistické zařízení, které je poměrně tenké a samozřejmě většinu z něj pokrývá plast. Díky magnetickému stojánku jej můžete umístit téměř kamkoliv, třeba i na zem. Nejlépe funguje, když je ve výšce alespoň 1,4 metru.

Pokud byste jej chtěli ale namontovat na zeď, nemusíte samozřejmě stojánek vůbec použít. K napájení slouží zdířka na USB-C. Kabel je mimochodem odnímatelný, takže když bude vadný nebo se zlomí, nemusíte řešit reklamaci celého zařízení. Splňuje navíc certifikaci IPX5, takže není problém jej namontovat třeba do koupelny nebo ven, ačkoliv zde bychom si pohlídali, zda bude senzor alespoň nějak krytý.



Co umí Aqara FP2?

Aqara Presence Sensor FP2 se od Aqara P1, ale také řady dalších senzorů liší v použité technologii. Zatímco starší a levnější modely používají tzv. PIR technologii (pasivní infračervené čidlo), zde ji vystřídal standard mmWave, který je daleko přesnější. K jejímu fungování navíc není potřeba žádná Zigbee brána, jelikož zařízení pracuje na 2,4GHz Wi-Fi. Mimo Apple HomeKit spolupracuje také se službami jako Google Home, IFTTT a Amazon. Přislíbena je také podpora pro standard Matter, který by se měl snad letos začít šířit na větší množství zařízení a počítá s ním hromada výrobců.

Pomalu se tedy můžeme dostat k tomu, co vlastně Aqara Presence Sensor FP2 umí. Za prvé je to možnost sledování více osob, dokonce až pět současně. To je jedno ze zásadních zlepšení oproti starší generaci, která dokázala zachytit jen jednu osobu. Dokonce můžete přímo v aplikaci vidět, ve které části místnosti se osoba nachází, což je naprosto skvělý způsob pro vylepšení domácích automatizací. O nich ale až později.

This Smart Sensor Will Change Your Smart Home – Aqara FP2

Extra užitečný je také světelný senzor, který se rovněž hodí pro automatizaci a v neposlední řadě umí detekovat i pád. Asi není třeba extra zdůrazňovat, že vám něco podobného může zachránit i život. Senzor může skrz další zařízení buď automaticky přivolat pomoc, nebo o této skutečnosti informuje jiného člena domácnosti. Pohyb dokáže nový Presence Sensor FP2 sledovat až ve 32 samostatných zónách, které můžete rozmístit do čtverců. Další super věc, kterou využijete hlavně u automatizací. Právě automatizace jsou totiž tou hlavní motivací, proč si Aqara Presence Sensor FP2 koupit. Tak se na ně pojďme v dalším odstavci konečně podívat.



Automatizace a aplikace Aqara

Senzor Aqara Presence Sensor FP2 můžete propojit s aplikací Aqara, což také doporučujeme protože právě v ní jej využijete naplno. Zařízení spárujete jednoduše tak, že klepnete na tlačítko plus v pravém horním rohu a následně vyhledáte daný senzor. Celá operace zabere jen pár sekund, pak stačí zařízení pojmenovat, vybrat místnost, ve které se nachází a máte hotovo. Přesněji řečeno, můžete začít s automatizacemi. Na kartě zařízení si můžete nastavit již zmíněné zóny a rovněž v nich vytvářet schémata místností. Poměrně dost jich je už vytvořených, takže stačí upravit polohu stolu, gauče, dveří, křesla, skříní a čehokoliv dalšího. Doporučujeme místnosti přiřadit také dveře, aby byl algoritmus schopen pochopit, proč jste náhle zmizeli z místnosti. Užitečné je také nastavení zón, které bude senzor ignorovat, ať už jde třeba o zvířecí pelíšek nebo otáčející se ventilátor, který může napáchat ve vašich automatizacích neplechu.

Automatizací je samozřejmě k dispozici hromada a čím více chytrých zařízení máte, tím větší potenciál dřímá v samotném senzoru. Tím, že je schopen rozeznat více osob najednou a dokonce i jejich polohu v dané místnosti se fantazii meze nekladou. Naše oblíbená automatizace, kterou jsme si nastavili jako “gaučing” nám automaticky zapnula televizi v případě, že jsme po osmé hodině večer seděli na gauči. V případě, že světelný senzor zaznamenal nižší hodnotu luxů se také rozsvítila lampa v rohu místnosti do teplejších barev. Automatizace “konec gaučingu” zase znamenala vypnutí TV i světla v momentě, kdy jsme na gauči netrávili déle jak 15 minut.

Další super automatizace je “čtení v obýváku”, kdy pokud sedíme v ušáku, zapne se ambientní hudba a rozsvítí jiné světlo, které máme přímo u křesla. Důležité je, že je senzor schopen rozpoznat, zda sedíte, ležíte, nebo stojíte. Takže když bych před křeslem jen stál, automatizace by se nespustila. Super návykové jsou také automatizace pro rozsvěcení světel obecně. Je sice trochu divné, že se mi vypne světlo u televize, když si jdu do kuchyně pro něco k snědku (kde také svítí jen po dobu co jsem u kuchyňské linky), ale vypadá to cool. Navíc když senzor zaznamená, že je na gauči ještě někdo jiný, světlo nevypne.

Vyjmenovávat veškeré automatizace by bylo asi trochu zbytečné. Každý si najde tu svou. Je potřeba zmínit, že jejich tvorba je v aplikaci Aqara extrémně jednoduchá.



Cena a dostupnost

Nový Presence Sensor FP2 můžete objednat například na e-shopu smarterhome.sk za cenu 1969 Kč (82.99 eur). K dostání je i na hromadě dalších českých e-shopů, avšak díky poměrně velkému zájmu bývá často vyprodán.



Závěrečné zhodnocení

Presence Sensor FP2 od značky Aqara jsme si během kratšího testování absolutně zamilovali a to nejen díky jeho extrémní přesnosti, ale také díky celkové rychlosti rozpoznání přítomnosti a hromadě automatizací, které můžete pomocí něj vytvářet. Velice užitečné jsou také zóny a fakt, že je ve výbavě i světelný senzor je příjemným bonusem. Pro jednodušší automatizace a úkoly vám bude bohatě stačit standardní PIR senzor. Pokud máte ale velkou místnost, třeba kuchyň spojenou s obývákem, kde trávíte hromadu času a zároveň máte chytré gadgety, které se senzorem propojíte, rozhodně si jej zamilujete.

Klady + dobrá kvalita zpracování

+ široké možnosti nastavení v aplikaci

+ jednoduché nastavení automatizací

+ hromada nastavitelných zón

+ podpora pro Apple HomeKit a v budoucnu i Matter

+ přesnost díky mmWave technologii

Zápory – vyšší cena (oproti klasickému PIR senzoru)

Hodnocení redakce: 95 / 100 %

Za Aqara FP2 senzor děkujeme e-shopu smarterhome.sk