Chytrá domácnost je tématem, které mezi uživateli rezonuje každý rok čím dál více. Výrobci, kterých je tolik, že bychom je nestačili spočítat ani na prstech celé redakce se neustále předhánějí v tom, kdo udělá zajímavější produkt a tak není jednoduché se v nich vyznat. Ještě těžší bývá samotné propojení. Hromada z nich si totiž uzavírá své systémy a do jejich hubů (centrálních jednotek) většinou nepřipojíte zařízení od někoho jiného.

Pro kutily a geeky je jasnou volbou skvělý Home Assistant, ale co zbývá lidem, kteří se nechtějí zaobírat složitým nastavováním, ale chtějí si jednoduše k jedné jednotce připojit vše, co mají doma? Jablíčkáři to mají v tomto ohledu mnohem jednodušší, jelikož Apple HomeKit je velice snadný na ovládání a vše vyřešíte koupí staršího iPadu, nebo HomePodu. Jestliže vám ale jablečný systém nevoní, můžete využít služeb firmy Athom, konkrétně produktu Athom Homey, který by vám měl nahradit všechny brány, které máte doma.

Obsah recenze Athom Homey 2.0

Obsah balení

Obsah balení Athom Homey 2.0 (Early 2019) je poměrně skromný. Kromě samotného hubu zde naleznete také nabíjecí kabel, který je pletený a vypadá poměrně odolně, avšak na jeho druhém konci je microUSB, tedy i na rok 2019 zastaralý konektor. Naštěstí vám to nebude tolik vadit, protože Homey nebudete pravděpodobně často přesouvat a nějak s ním manipulovat. Nechybí samozřejmě ani adaptér a různé brožurky, které vás provedou prvotním nastavením.

Vzhled a kvalita zpracování

Většina výrobců centrálních jednotek se na jakékoliv hlubší přemýšlení nad designem vykašlalo a raději investovali čas do technologií samotných. Společnost Athom ale dokázala doručit produkt, který splňuje obě dvě podmínky – umí hromadu věcí a dobře vypadá. Díky tomu jej nemusíte mít zastrčený někde v poličce, ale můžete si ho pěkně vystavit třeba k vaší televizi. LED pásek okolo umí večer navodit příjemnou atmosféru. Můžete si nastavit jeho svítivost, ale také (v omezeném množství) barvy, kterými má svítit, nevoní-li vám výchozí RGB pulzování.

Lidl prodává malou chytrou Wi-Fi myčku na nádobí. Co umí? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Co je Athom Homey?

Cílem společnosti Athom je možnost propojení všech zařízení v chytré domácnosti do jednoho hubu. Vůbec první zařízení firma představila už před 8 lety a nyní má na trhu několik produktů, které se od sebe poměrně dost liší. O tom ale až později. Proč byste si něco podobného vůbec měli chtít koupit? Zejména kvůli možnosti automatizace chytré domácnosti. Troufneme si říct, že vyjma Home Assistanta vám žádný jiný produkt nenabídne takovou svobodu, jako právě Athom Homey. Do aplikace Homey si můžete přidat doslova stovky různých zařízení a je úplně jedno, jaké používají standardy.

This is Homey Pro

Máte doma Wi-Fi žárovku, ale zároveň Zigbee termostatické hlavice? Žádný problém. Tato roztomilá koule (nebo nově také puk) si poradí se Zigbee, Wi-Fi, Z-Wave, Bluetooth, rádiovými frekvencemi i infračerveným zářením. Přímo na oficiálním webu si můžete zjistit, zda se v seznamu zařízení nachází i ty vaše. To ale není všechno. Propojení produktů do jedné aplikace a centrální jednotky je totiž jen začátek. Hlavní síla tkví totiž v již zmíněné automatizaci a scénách, které se v aplikaci označují jako Flows. A právě zde začíná ta pravá zábava, protože jste omezeni pouze na vaší vynalézavost a pochopitelně také produkty, které máte doma.



Kolik existuje verzí Athom Homey?

My jsme pro testování zvolili verzi Athom Homey 2.0 (Early 2019), ale pokud jste v tomto světě noví, nemusí pro vás být snadné se mezi jednotlivými modely orientovat. Proto si pojďme shrnout, jaké modely společnost Athom v minulosti nabízela, nebo nabízí dodnes.

Athom Homey (Early 2016)

Athom Homey (Early 2018)

Athom Homey (Early 2019)

Athom Homey Pro (Early 2019)

Athom Homey Pro (Early 2023)

The new Homey Pro in 45s

Mezi jednotlivými modely Homey nejsou tak velké rozdíly a pokud chcete začít, ani jeden z nich se nedá vyloženě nedoporučit, protože na všechny chodí pravidelné aktualizace. Pro podrobný seznam změn se mrkněte na oficiální web. Jestliže ale máte možnost, rozhodně bychom doporučili novou verzi Early 2023, která se kromě nového designu může pochlubit podporou standardů Matter a Thread, což je rozhodně budoucnost chytré domácnosti. Cena přitom zůstala stejná, jako za předchozí modely. Jako jediná nevýhoda oproti těm původním se jeví absence reproduktoru, což je trochu škoda. Tu a tam se nějaký starší model objeví na bazaru a je možné jej koupit za poměrně výhodnou cenu, obvykle se pohybují okolo 2 – 5 tisíc korun, tedy třetinu, až polovinu pořizovací ceny.



Které značky podporuje Athom Homey? Nechybí Volvo ani Tesla

Jak již bylo řečeno v úvodu, Athom Homey si poradí s většinou produktů od značek, které jsou více či méně známé. Za zmínku stojí firmy jako Aqara, Bosch, Dyson, Fibaro, Google, LG, IKEA, Netatmo, Samsung, Philips Hue, Shelly či Xiaomi. Ve výpisu ale naleznete také některé automobilky, jako třeba Tesla nebo Volvo.

Using Homey flow to heat and deice Tesla in cold weather

Homey totiž umí pracovat určitým způsobem také s vybranými vozy. Můžete si samozřejmě nechat vyhřát vůz v době, kdy vám zazvoní budík, ale třeba také začít nabíjet v momentě, kdy je cena za energie nejnižší, kupříkladu za poslední 4 hodiny. Pokud tedy nikam nespěcháte, můžete si díky Homey dobít svůj elektromobil levněji.



Energie chytře: V LIDLu je k mání chytrá zásuvka, která umí měření spotřeby čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Automatizace chytré domácnosti – Flows

Už jsme nakousli zmíněné Flows, které jsou bezpochyby největší předností Athom Homey a zde se opravdu fantazii meze nekladou. Můžete začít s něčím jednoduchým, jako je třeba rozsvícení světla v obýváku. Jenže kdy? Ideálně v dobu, kdy začíná být šero, tedy třeba 20 minut předtím, než dojde k zapadnutí slunce. A za jakých podmínek? Logicky musí být někdo doma, svítit jen tak pro zábavu dává smysl snad jen v momentech, kdy chcete ochránit dům před zloději. To je takový jednoduchý příklad, který však zvládne většina centrálních jednotek.

My Top 5 Flows with Homey

Athom Homey zvládá ale také pokročilou automatizaci, která může zahrnovat třeba deset různých situací. Typickým příkladem může být nějaká rutina, třeba ta ranní. Kdykoliv někdo projde okolo pohybového senzoru od 6:00 do 9:00, znamená to, že vstává. Pokud je méně, než 8:00, což bývá ještě tma, rozsvítí se žárovka na 60 % (nechcete dostat facku maximálního studeného světla hned po probuzení), Samsung televize spustí za 10 minut poté váš Spotify playlist s hlasitostí na 40 %, u kterého si zacvičíte a po opuštění domova se stáhne teplota na termostatu na 16 stupňů a zároveň se zhasne osvětlení v celé domácnosti. Možnosti jsou zkrátka takřka neomezené.



Ovládání hlasem

Athom Homey si rozumí také s hlasovými asistenty Google Asistent a Amazon Alexa. Budete však potřebovat nějaké zařízení, kterému budete dávat příkazy, třeba Google Nest Mini. Můžete pak zadávat jednodušší příkazy, jako například “Hey Google, turn everything off”, nebo “Hey Google, dim the Kitchen Light to 50 %”.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Homey je velice propracovaná a nabízí řadu možností. Na úvodní kartě “Home” uvidíte vaše oblíbená zařízení, oblíbené Flows a časovou osu, která vám značí co důležitého se ve vaší domácnosti v poslední době stalo. Na kartě “Devices” uvidíte seznam aktuálně propojených zařízení a rovněž tlačítko, pomocí kterého je budete přidávat. Homey si při prvotním nastavení zvládne oskenovat celou vaší domácnost a nabídne vám produkty, které můžete automaticky přidat, což je fajn. Na kartě “Flows” si pak budete hrát s automatizací a karta “Energy” vám ukazuje spotřebu všech zařízení.