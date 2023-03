Společnost Aqara, která je známá především díky produktům chytré domácnosti představila novinku Aqara Smart Doorbell G4. Jedná se o chytrý zvonek, kterému nechybí kamera, takže pokud jej spárujete s chytrým telefonem, můžete snadno vidět, kdo na vás zvoní. Novinka má ale další vychytávky. My už zvonek nějakou dobu testujeme, tak si můžeme shrnout naše první dojmy a představit si jej.

Aqara Smart Doorbell G4 je nový chytrý zvonek

Aqara Smart Doorbell G4 podporuje hned několik standardů. Kromě aplikace Aqara jej můžete ovládat skrz HomeKit (podporuje Secure Video), ale rovněž můžete jeho obraz streamovat do chytrých displejů od Amazonu či Googlu. Navíc je přislíbena podpora pro technologii Matter.

Klíčové vlastnosti zvonku Aqara Smart Doorbell G4:

Full HD videozáznam s úhlem 162 stupňů

možnost napájení buď skrz kabel, nebo tužkové baterie

může sloužit i jako bezpečnostní kamera

algoritmus pro rozpoznávání obličejů

certifikace IPX3

v budoucnu podpora pro Matter

záznam lze ukládat na cloud, microSD kartu a v budoucnu také NAS

V balení naleznete (až na tužkové baterie) vše, co byste očekávali, tedy dvě části zvonku. Jedna je venkovní s kamerou, mikrofonem a reproduktorem, druhá vnitřní s reproduktorem, která přehrává zvuk o hlasitosti až 95 dB. Na výběr je mimochodem hned z několika vyzváněcích tónů. Přidat si dokonce můžete i vlastní. Dále jsou zde šroubky a hmoždinky pro případ, kdy byste chtěli první část navrtat přímo na plot nebo na dům. Můžete ho ale také jen nalepit. S výběrem místa si dejte záležet. Zvonek totiž disponuje certifikací IPX3, která by sice měla ochránit před stříkající vodou, vydatný déšť by ale teoreticky mohl zařízení zničit.

Homesmart.sg Aqara Smart Video Doorbell G4 Installation Video

Jedna z výhod tohoto zvonku je fakt, že jej můžete napájet buď skrz kabel, nebo šesti AA bateriemi. Zvolili jsme druhou možnost, jelikož máme zvonek až na plotu. Dle výrobce má zvonek na jedno nabití vydržet asi čtyři měsíce. Baterie můžete umístit do venkovního modulu i přestože budete chtít napájet skrz kabel. Hodit se to bude při výpadku proudu. Interní zvonek se pak napájí skrz USB-C kabel. Hned jak zvonek zapojíte, vás aplikace Aqara provede několika základními nastaveními a ukáže vám, čeho všeho je tento zvonek schopen. Má třeba algoritmus pro rozpoznávání obličejů, takže pokud si danou osobu zvonek zapamatuje, může vám pak odeslat rychlou notifikaci o tom, kdo že je to vlastně za dveřmi. Dokonce si můžete nastavit různé automatizace. Nechybí samozřejmě režim Nerušit pro vtipálky a opilce, kteří by na vás chtěli zvonit ve tři ráno.

Chytré akvárko od Xiaomi potěší všechny milovníky rybiček. Nemusíte se o ně (téměř) starat čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Samozřejmostí je pak možnost oboustranné hlasové komunikace, takže můžete třeba pošťákovi říct, ať nechá balík za dveřmi. Můžete to navíc udělat odkudkoliv. Jakmile někdo zazvoní, objeví se na vašem telefonu notifikace, na kterou můžete hned reagovat. Je tedy jedno, jestli jste doma, nebo na druhém konci světa. Pokud byste chtěli pečovat o své soukromí ještě o stupeň výše, můžete změnit svůj hlas na robota či klauna.

Dovedu si představit, že pokud bych šel na cizí pozemek a z ničeho nic na mě promluvil líbezným tónem klaun, asi bych se zakousl do stromu a dělal že jsem větev. Za kratší dobu používání jsem neměl žádný problém s komunikací. Hlas je venku slyšet jasně a to třeba i v případě, kdy nedaleko projíždí auto. Dobře funguje i mikrofon. Jasně, pokud je venku ruch, nebo fouká vydatný vítr, uslyšíte trochu šumu. Důležité ale je, že se domluvíte.

[CES 2023] Aqara previews its latest smart home devices with Matter support

Samotná kvalita videa je pak z našeho pohledu dostatečná. Nabízí široký úhel záběru 162 stupňů a Full HD rozlišení. Aqara Smart Doorbell G4 může fungovat rovněž jako bezpečnostní kamera a video lze ukládat buď na microSD kartu, nebo na cloud. V budoucnu bude možné také ukládat záznam na NAS. Pokud vás tento produkt zajímá, můžete v komentářích pokládat další dotazy. Odpovíme na ně v chystané plnohodnotné recenzi.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co dalšího vás zajímá ohledně Aqara Smart Doorbell G4?

Zdroj: vlastní, Aqara