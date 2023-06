Chytrá domácnost a její sestavení, připojení a ovládání se dá řešit třemi základními způsoby. Tím typicky nejpohodlnějším a nejnákladnějším je zpracování celého systému specializovanou firmou, která vám vše sestaví na klíč, do ruky dá ovládací panel a na vás už je jen běžné používání bez nutnosti vyznat se ve všech těch (bez)drátech a souvislostech. Pokud jste trochu “hračička”, ale stále fandíte jednoduchosti, nakoupíte si smart home prvky třeba v LIDLu či na AliExpressu a nastavení i ovládání řešíte přes aplikace od výrobců. No a pak je tu věc zvaná Home Assistant.

Toto sofistikované softwarové open source prostředí, jehož neustálý vývoj probíhá od roku 2013, se snaží do své sítě nachytat co nejvíce podporovaných zařízení různých značek a umožnit jejich komplexní propojení a ovládání pod jednou “střechou”. Komunitně rozvíjený Home Assistant zprvu spoléhal na to, že si jej nadšenci nahrají do vlastních “zbastlených” minipočítačů, ale tato doba pominula. Dnes je možné si koupit na míru šitý box jménem Home Assistant Yellow, který použití HA přibližuje i méně zkušeným. Zajímá vás, co umí a neumí? Snad vám odpoví tato recenze…

Recenze Home Assistant Yellow

Co je to Home Assistant?

Tuto recenzi netradičně nezahájím představením fyzického produktu, nýbrž systému, který v něm běží. Krabička Yellow totiž vznikla až dodatečně jako uživatelsky přívětivější hardwarový exekutor operací, které Home Assistant již dříve prováděl v jiných, podomácku vyrobených zařízeních. Dává tedy smysl si představit nejprve software, který byl následně impulsem pro vznik nejen tohoto minipočítače.

Home Assistant je otevřený software pro smart home automatizaci, který je zaměřen na detailní přizpůsobení chování jednotlivých prvků chytré domácnosti a přitom dbá na ochranu soukromí tím, že pracuje primárně lokálně. Tento systém (v tuto chvíli je asi nepodstatné řešit jeho bývalé názvy či dělení) je určen pro provoz na vlastním zařízení, nejčastěji Raspberry Pi či serveru. A nebo krabičce Yellow, která je předmětem této recenze.

LIDL má v luxusní slevě základní Zigbee sadu s bránou a žárovkami čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nejčastější využití systému Home Assistant

Automatizace světel: Můžete nastavit Home Assistant tak, aby automaticky zapínal a vypínal světla v určitých časech, nebo v reakci na určité události, jako je západ slunce, pohyb v místnosti nebo příchod domů. Regulace teploty: Systém může ovládat termostaty a řídit teplotu v domě na základě různých faktorů, jako je čas dne, přítomnost lidí v domě, aktuální počasí a další. Bezpečnostní systém: Home Assistant může integrovat s bezpečnostními kamerami, dveřními zvony, detektory pohybu a dalšími zařízeními pro sledování a ochranu vašeho domu. Můžete nastavit upozornění na pohyb nebo zaznamenat video, když je někdo u dveří. Multimediální ovládání: Může ovládat různé multimediální zařízení, jako jsou televize, AV přijímače a smart reproduktory. Můžete například nastavit, aby se televize zapnula na určitý kanál v určitý čas, nebo abyste mohli ovládat reproduktory pomocí hlasových příkazů. Monitorování energie: Home Assistant může také sledovat spotřebu energie v domě a poskytnout užitečné informace a upozornění. Můžete sledovat spotřebu energie jednotlivých zařízení a optimalizovat jejich použití, aby se snížily náklady. Notifikace a upozornění: Systém může posílat upozornění na váš mobilní telefon nebo počítač o událostech v domě. To může zahrnovat vše od detekce pohybu nebo dymu až po upozornění, že doprala pračka.

Systém umožňuje automatizovat rutiny a úkoly v domácnosti prostřednictvím propojení s mnoha různými smart zařízeními a službami, jejichž protokoly zařazení do HA dovolují. Může například automaticky zapnout světla v určitý čas, ovládat termostat na základě přítomnosti lidí v domě, pustit televizi po otevření dveří do bytu nebo odesílat upozornění na mobilní telefon, pokud je detekován pohyb. Činí tak přitom na základě manuálně vytvořených automatizací, které mnohdy dalece překračují možnosti základních aplikací od výrobců.

Home Assistant se na chytré zařízení dívá nejen jako na produkt s jednou funkcí, ale jako na skupinu entit. Tyto entity představují veškeré informace a instrukce, které je zařízení schopné odeslat či přijmout. Tím je HA často schopný vymáčknout ze zařízení více než jeho originální ovládací aplikace. Každé zařízení má minimálně jednu entitu, nicméně entita může existovat i bez fyzického přístroje. Může jít i o ručně zadávané hodnoty nebo informace z připojené databáze. V systému je tento vstup označován jako Pomocník.

Ovládací rozhraní HA se jmenuje Lovelace, které se dá spustit v počítači i telefonu prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Jednou z klíčových vlastností Home Assistanta je jeho schopnost pracovat offline. To znamená, že pokud dojde k výpadku internetu, vaše domácí automatizace bude stále fungovat. Popularita HA možná bude postupně klesat s nástupem univerzálního protokolu Matter, který má rovněž za cíl komplexní propojování zařízení více značek.

Poslání a parametry zařízení Yellow

Zní to celé moc sofistikovaně? Ano, opravdu je. Ale v tom je to největší kouzlo. Aby se ovšem méně zkušení uživatelé nebáli tohoto asistenta pro řízení chytré domácnosti vyzkoušet, existuje nejen celkem přívětivý Lovelace, ale nyní také zařízení Home Assistant Yellow. Za jeho konstrukcí i prodejem stojí autoři HA a je na míru šitý právě pro použití s tímto systémem. Jde vlastně o plug-and-play jednotku, kterou stačí jen zapojit a můžete ji začít používat. Yellow je přímým nástupcem podobného zařízení s názvem Blue. To už se neprodává.

Aqara představila skvělý chytrý zámek s podporou Matter za super cenu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

V případě standardní plné verze je výpočetním mozkem Raspberry Pi Compute Module 4 a dodatečným úložištěm pro data M.2 SSD disk. Na ten je možné ukládat například i skladby či obrázky pro přehrávání v televizorech nebo reproduktorech, takže Yellow může sloužit také jako primitivní mediální centrum. Pro přehrávání většího množství video obsahu se hodí možnost integrace systému Kodi.

Co je Raspberry Pi? Malý a cenově dostupný počítač, který byl původně vyvinut pro výuku základů počítačové vědy ve školách, ale nyní se široce používá v různých projektech a aplikacích, od výuky programování až po automatizaci domácnosti. Je velký přibližně jako kreditní karta a je vybaven procesorem, pamětí RAM, případně sloty pro SD karty, USB porty, Ethernet portem, HDMI výstupem a dalšími prvky. Byl vytvořen v roce 2012 Raspberry Pi Foundation.

Pojďme ke konektivitě. Yellow se připojuje k routeru skrze klasický síťový kabel. Součástí Yellow je Zigbee 3.0 modul a nechybí podpora pro OpenThread a také zmíněný Matter. Je to tedy taková lepší centrální brána.

V základu nicméně nefunguje Bluetooth, i když si do Yellow pořídíte Raspberry Pi modul, který “papírově” BT má. Dá se to lehce řešit USB donglem, ale rozhodně to není pohodlné řešení. Snad se tato situace brzy změní. Dongle je možné připojit do jednoho ze dvou USB-A konektorů. Kromě nich je na zádech krabičky také USB-C pro případné přehrávání OS, jack konektor pro audio výstup (mikrofon podporován není) a červené tlačítko pro hard reset.