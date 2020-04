Betaverze Androidu 11 se blíží. Venku je teď třetí update pro vývojáře

Google před pár hodinami vydal třetí vývojářskou verzi aneb Developer Preview systému Android 11. Obsahuje opět několik novinek, které celé prostředí posouvají o kus dál k finální podobě. Důležitá je také samotná existence této verze, jelikož po ní už by měla následovat veřejná beta pro testování běžnými uživateli. Té bychom se měli dočkat už během května, jak napovídá oficiální harmonogram. Stejně jako v případě DP1 a DP2 vám navíc i u Developer Preview 3 systému Android 11 přinášíme seznam těch nejzajímavějších novinek.

Zásadní novinky v Android 11 Developer Preview 3

Reporty o “pádu” aplikace

Aplikace budou mít pravomoc ukládat a následně analyzovat informace o tom, proč v systému přestaly běžet. Může jít třeba o nedostatek operační paměti. S touto novou evidencí pak budou mít i vývojáři lepší šanci ladit své aplikace vyladit.

Volitelná velikost PIP

Picture in picture aneb obraz v obraze je pokročilá možnost multitaskingu, kdy si například video z YouTube hodíte na plochu nebo přes jinou aplikaci. Android 11 poskytne možnost změny velikosti tohoto překryvného okna.

Android 11 DP3 Resize PiP Window

Lepší bezdrátové ladění

Novinka, o které jsme už několikrát informovali, dostává téměř finální podobu v Android 11 Developer Preview 3. Už v druhé verzi pro vývojáře se stopy k funkci nacházely, ale Google o ní vlastně ani moc nemluvil. Teď už funguje a byla oficiálně představena. Bezdrátové spojení mezi počítačem a telefonem za účelem ladění lze uskutečnit díky šestimístnému pinu. Později by mělo dojít i na QR kódy.

Rychlejší instalace APK souborů

Nová funkce ADB Incremental umožní vývojářům (a vlastně nejen jim), instalovat z počítače APK soubory přesahující velikost 2 GB mnohem rychleji. A to až desetinásobně. Při spllnění několika souvisejících podmínek to bude možné provést prostřednictvím příkazu “adb install –incremental”. Potřebný Incremental File System nyní podporuje jen Pixel 4, ale podle Googlu bude přítomný ve všech přístrojích s Androidem 11.

Přesouvání pevných notifikací

Doposud nehybné notifikace od aplikací běžících na pozadí půjde v notifikační nabídce přesouvat do nové sekce. Bude se příhodně jmenovat Historie aplikací běžících na pozadí. Prostor s notifikacemi tak bude o něco čistější a tyto pevné nebudou tolik otravné. Z nového místa půjdou případně zase přehodit zpět.

Jak jsme zmínili, Developer Preview 3 bude pro Android 11 poslední vývojářskou verzí. Následovat už bude vydání první veřejné bety. Ta už by snad měla být oficiálně dostupná nejen na telefonech Pixel, ale i na dalších zařízeních. Celkem by měly vyjít dvě betaverze. Hotový systém Android 11 by měl podle oficiálního harmonogramu vyjít ve třetím kvartálu letošního roku.

Chtěli byste, aby Android 11 uměl ještě něco dalšího?

Zdroj: XDA, aheadlines