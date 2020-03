7 nejzajímavějších vychytávek z druhé testovací verze Androidu 11

V druhé polovině února Google vydal první testovací verzi Androidu 11 pro vývojáře, takzvané Developer Preview. O tom nejzajímavějším, co se v ní nacházelo, jsme vám psali. A už tehdy bylo jasné, že u jedné verze nezůstane. Potvrdilo se to před pár hodinami, kdy bylo zpřístupněno Android 11 Developer Preview 2. Stejně jako u toho prvního se pojďme podívat na to nejzajímavější, co můžeme od nového systému brzy očekávat.

Novinky v Android 11 Developer Preview 2

Historie notifikací

Funkce, která v Androidu mnoha uživatelům citelně chybí. Doteď bylo nutné kvůli evidenci notifikací sáhnout po speciální aplikaci. Teď bude “log” notifikací přítomný přímo v horní rozbalovací nabídce. Funkce půjde zapínat a vypínat v její vlastní sekci v nastavení.

Povinnost otevřených očí u Face Unlock

Psalo se o tom, že Google Pixel 4 nenutí uživatele mít otevřené oči při odemykání telefonu pomocí skenování obličeje. Následně se několik měsíců diskutovalo o tom, že by bylo fajn to zavést. Aktuální Preview ukazuje, že Android 11 to nejspíš vyřeší.

Správa “kecálků” pro horní vysouvací nabídku

V minulém článku o první verzi jedenáctého Androidu pro vývojáře jsme informovali o tom, že se do horní rozbalovací nabídky chystají okýnka s probíhajícími konverzacemi s komunikačních aplikacích. Teď dostává funkce přesnější obrysy. Objevilo se nové nastavení, které má tento prostor ovlivňovat.

Bezdrátové připojení skrze Android Debug Bridge (ADB)

O pravděpodobném příchodu této funkce jsme už také psali. Teď máme kromě existence vylepšeného nástroje potvrzeno i to, že párování by mělo být možné přes QR kód nebo šestimístný PIN.

Nové varianty IPSec pro připojení přes VPN

Nový Android poskytne rozšířené možnosti zabezpečení pro připojování k VPN sítím. Podle nabídky Android 11 Developer Preview 2 přibude několik variant IPSec ochran.

Přepnutí na HD audio u Bluetooth

V nástrojích pro vývojáře se objevil přepínač pro “HD audio” kvalitu v případě připojení přes Bluetooth. Když je možnost vypnutá, je použit kodek SBC, po zapnutí se používá kvalitnější AAC.

Roztažení problémových aplikací na celou obrazovku

Některé starší a ne úplně povedené aplikace mají problém zobrazit se na extra širokoúhlých displejích pořádně, po celé ploše. Novinka Developer Preview 2 systému Android 11 obsahuje utilitu, která toto má umět vyřešit.

Na kompletní výpis všech novinek v druhém Developer Preview se můžete podívat například na webu XDA Developers. V tento moment je prostředí oficiálně dostupné na telefonech Pixel.

