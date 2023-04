Veřejné statistiky na YouTube Music odhalí ostatním váš vkus

Je to jen pár týdnů, co se ukázalo, že populární hudební a podcastová služba Spotify laškuje s nápadem, že by zavedla osobní profily a stala se tak trochu více sociální sítí. Teď to vypadá, že něco podobného plánují také vývojáři YouTube Music, i když zatím nemají tak velké ambice. Řada uživatelů hlásí, že jim aplikace v posledních hodinách a dnech nabídla novou možnost ukazovat veřejné statistiky, které se týkají historie přehrávání u jinak soukromého účtu.

Řeč je o statistikách, které jsou již nyní některým uživatelům k dispozici při prohlížení vlastního účtu. Jde o seznam skladeb, interpretů, hudebních videí a plalistů, které daný člověk často pouštěl v posledních sedmi dnech. Díky novým přepínačům se dají tato data proměnit ve veřejnou věc, takže bude snazší se pochlubit s vlastním aktuálním vkusem, případně prozkoumat oblíbený obsah někoho jiného. Zatím to bylo možné jen skrze veřejné playlisty.

Zmíněné přepínače se již dají u vybraných účtů aktivovat v Nastavení > Ochrana soukromí a poloha > Nastavení kanálu v aplikaci YouTube Music. My novinku zatím nevidíme, ale třeba budete mít štěstí vy.

Chlubíte se rádi tím, co posloucháte?

Zdroj: 9to5