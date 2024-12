Nové poplatky za mobily v Česku: OSA uspěla u soudu, ceny mohou vzrůst

OSA (Ochranný svaz autorský) je kolektivní správce autorských práv v České republice

Mimo jiné zajišťuje výběr poplatků za použití chráněných děl

Nyní se opět zaměřila na mobilní telefony

OSA (Ochranný svaz autorský) vydala tiskovou zprávu, kde oznamuje vítězství ve sporu s Vodafone ohledně poplatků za mobilní telefony. Otázka poplatků je ve hře už hodně dlouho a pokud to náhodou nevíte, tak tyto poplatky se odvádějí například u paměťových karet nebo pevných disků. V roce 2006 stanovila vyhláška Ministerstva kultury výjimku pro mobilní telefony. Tehdy totiž ani OSA nedokázala vysvětlit, jak by majitelé tlačítkových telefonů mohli porušovat autorská práva.

Nyní ale OSA přitvrdila a argumentuje, že doba se změnila a výjimka, prosazená pro hloupé tlačítkové telefony už nemůže být aplikována na moderní chytrá zařízení. Podle nich by se měly poplatky platit a soud jim dal za pravdu.

Autorské poplatky na faktuře

Co na tom, že dnes už se pirátění hudby dávno nenosí a lidé využívají streamovací služby jako je YouTube (kde autorský obsah vlastně vůbec není), Netflix, Spotify a další? Co na tom, že paměťový prostor plní spíše data navigací, rozsáhlých her a nebo vlastní tvorba? OSA prostě zvětšila další místo, kde by mohla přijít snadno k penězům.

Konkrétní výše poplatků v tiskové zprávě zmíněná není. Uvádí se pouze příklad abstraktního tabletu v hodnotě 10 000 Kč a maximálního poplatku 90 Kč. To by odpovídalo poplatkům za paměťové karty, de se platí 1,50 Kč za započatý gigabajt, maximálně 90 Kč. U pevných disků je situace horší, tam se sice platí desetina, ale chybí horní limit (pro přesnost, nad 1 TB je poplatek nižší). Ceny jsou bez DPH.

Uvedené poplatky sice oficiálně neplatí zákazníci, ale dovozci. Je ale jasné, že dovozce veškeré náklady promítne do koncové ceny, takže ve finále platí právě zákazník. A vzhledem k tomu, že OSA chce poplatky vymáhat i zpětně, dá se očekávat poměrně výrazný nárůst cen mobilů a tabletů, protože dovozci budou tento nový náklad potřebovat nějak vykompenzovat.

Souhlasíte s poplatky, jak je vyžaduje OSA?

Zdroj: OSA