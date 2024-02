YouTube Premium i další služby si můžete pořídit mnohem levněji

Pomyslným klíčem je VPN a objednání služby z jiné země

Ušetřit můžete ale i skrz rodinné předplatné, což je jednodušší a etičtější varianta

Zřejmě každý z nás si v dnešní době předplácí nějakou internetovou službu, ať se bavíme o poslechu hudby, streamovacích službách jako Netflix či HBO Max, herních předplatných, sportovních kanálech nebo třeba profesionálních aplikacích na úpravu fotek a videí. Možná vás to překvapí, ale tyto služby nestojí všude stejně. Za YouTube Premium můžete někde zaplatit necelých 30 korun, zatímco jinde vyjde klidně na 4 stovky. A stejně je to s ostatními produkty. Lidé proto často využívají VPN k virtuálnímu přemístění na místo, kde služby stojí málo peněz a slušně řečeno trochu obejdou systém. V tomto článku se mrkneme na ceny YouTube Premium po celém světě a odpovíme si na otázku, zda se vyplatí něco podobného vyzkoušet.

Co je YouTube Premium?

YouTube Premium je z pohledu mnoha uživatelů jedna z nejlepších služeb a pokud hojně konzumujete obsah právě na YouTube, je její pořízení takřka povinností. Jen si představte, kolik času měsíčně strávíte nad často nepřeskočitelnými reklamami. Jejich množství povětšinou ovlivňuje samotný tvůrce, takže pokud se rozhodne dát do delšího videa 10 reklam, nic s tím neuděláte. Můžete jít samozřejmě cestou blokátoru reklam, což je ale z etického hlediska není zcela v pořádku. Za svou práci totiž daný tvůrce nedostane ani korunu. Jestliže na to máte stejný názor, můžete se vydat dvěma směry – buď trpět sledování reklam, nebo pořídit YouTube Premium.

YouTube Premium však není jen o absenci reklam, ale také o dalších bonusech, mezi něž patří YouTube Music – samostatná aplikace konkurující službám jako Spotify či Apple Music. Za rozumnou cenu tedy dostanete v podstatě dvě služby. Jedna vás zbaví reklam, umožní přehrávat videa na pozadí a stahovat je do telefonu, druhá vám plnotučně nahradí konkurenční hudební aplikace.

Kolik a kde stojí YouTube Premium?

Země Cena za měsíc USD ekvivalent CZK ekvivalent Argentina 869 ARS $1.05 24,47 Kč Indie 129 INR $1.55 36,37 Kč Turecko 57.99 TRY $1.90 44,21 Kč Ukrajina 99 UAH $2.64 61,05 Kč Filipíny 159 PHP $2.83 66,49 Kč Vietnam 79,000 VND $3.24 75,71 Kč Indonésie 59,000 IDR $3.75 88,61 Kč Malajsie 17.90 MYR $3.79 87,94 Kč Brazílie 24.90 BRL $5.01 117,67 Kč Rumunsko 26 RON $5.64 131,78 Kč Saúdská Arábie 23.99 SAR $6.40 149,76 Kč Norsko 69 NOK $6.50 153,69 Kč Polsko 25.99 PLN $6.50 151,62 Kč Švédsko 69 SEK $6.58 154,83 Kč Česká republika 179 CZK $7.72 – Mexiko 139 MXN $8.10 190,84 Kč Japonsko 1,280 JPY $8.63 205,15 Kč Singapur 11.98 SGD $8.92 208,53 Kč Kanada 12.99 CAD $9.65 225,74 Kč Hongkong 78 HKD $9.97 233,51 Kč Dánsko 69 DKK $9.99 233,39 Kč Nový Zéland 17.99 NZD $10.92 258,05 Kč Austrálie 16.99 AUD $11.07 259,43 Kč Nizozemsko 11.99 EUR $12.94 302,41 Kč Itálie 11.99 EUR $12.94 302,41 Kč Spojené státy 13.99 USD $13.99 327,54 Kč Německo 12.99 EUR $14.02 327,63 Kč Francie 12.99 EUR $14.02 327,63 Kč Velká Británie 12.99 GBP $16.41 383,44 Kč Švýcarsko 15.90 CHF $18.35 425,20 Kč

Jak můžeme vidět v tabulce, kterou jsme vám přinesli už minulý týden v naší komunitě, ceny YouTube Premium se po celém světě výrazně liší. Zatímco v Argentině mohou uživatelé využívat službu za ekvivalent pouhých 25 korun, ve Švýcarsku cena dosahuje až 425 korun. Cenová diverzita ve vás může vyvolat vyvolává otázku, proč je služba v některých zemích levnější a v jiných dražší?

How to get YouTube Premium or YouTube Music Premium

Proč nestojí služby všude stejně?

Jedním z klíčových faktorů je kupní síla a ekonomická situace v dané zemi. Google strategicky nastavuje ceny tak, aby odrážely místní podmínky. Své příjmy chce pochopitelně maximalizovat, takže dokáže poměrně přesně odhadnout, kolik peněz je ochoten zaplatit za danou službu člověk žijící v Argentině a nebo ve Švýcarsku.

Použití VPN, registrace nového účtu a zaplacení potřebné částky je otázkou několika minut. V některých zemích však Google blokuje platební karty z evropských zemí, takže vám s vysokou pravděpodobností nepůjde zaplatit českou kartou Premium v Argentině, ale například ukrajinská verze si s českými kartami rozumí. Použití virtuální sítě navíc postačí jednorázově a nemusíte ji využívat pokaždé, když budete chtít koukat na video.

Některé weby tvrdí, že se vám bude zobrazovat obsah v jazyce dané země, což je pravda tak napůl – do feedu se vám občas dostane video, které by se do toho českého pravděpodobně nedostalo, avšak jazyk můžete mít dále nastavený na češtinu a algoritmus brzy pochopí, že nemáte zájem o videa v ukrajinštině nebo španělštině.

Rodinné předplatné YouTube Premium je správné řešení!

Známe ale mnohem lepší způsob, jak za YouTube Premium ušetřit nemálo peněz. Kromě toho, že je tato metoda morálnější, nebudete muset řešit žádnou VPN, problémy s platební kartou ani potenciální blokaci účtu. Řeč je o tarifu Rodina, který vychází na 269 Kč měsíčně, své členství ale můžete rozšířit dalším 5 členům, nemusí jít přitom o rodinné příslušníky (přestože to YouTube uvádí v podmínkách, stejná musí být dle něj i adresa trvalého pobytu). Celkem vás tedy v tarifu může být 6 a pokud se s nimi dokážete domluvit, můžete za jedno předplatné platit pouze 45 Kč měsíčně.

Jakým způsobem řešíte YouTube Premium vy?

Zdroj: Vlastní, AndroidAuthority, YouTube