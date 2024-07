Audioknihy zdarma a v češtině: Poradíme, kde je najít

Čtení knih je stále nedílnou součástí našich životů

Pro ty, kteří nemají čas číst psané knihy, jsou zde audioknihy

Poradíme, kde najít české audioknihy zdarma

Někdo má raději knihu tištěnou, jiný se spokojí se čtečkou a další nedá dopustit na audioknihu. Většina se ale shodne, že běžný nákup udělá v peněžence slušný průvan, a proto málokdo pohrdne zdrojem kvalitní literatury zdarma. Fenoménem současnosti jsou audioknihy, které nabízí spoustu výhod: jsou namluvené profesionály, v mobilu nezaberou tolik místa jako video a můžete je poslouchat v situacích, kdy by klasické čtení nebylo možné. Já například poslouchám knihy při řízení třeba cestou do práce.

Pojďme se podívat, kde by šlo sehnat audioknihy zdarma. Samozřejmě se omezíme na legální cesty. I tak je výběr překvapivě velký.

YouTube

Jedním z míst, kde najít a poslouchat audioknihy, je YouTube. Bohužel neexistuje nějaká sekce, kde by byly všechny pohromadě, je třeba hledat. V případě audioknih nahraných na YouTube nemáte jakožto konzument moc možností jak ověřit, že uploader měl právo knihu zveřejnit, ale můžete se spolehnout na algoritmy samotného Youtube, který umí porušení autorských práv dobře detekovat. Pokud najdete audioknihu na Youtube, budete se muset spokojit s prostředím, které nabízí webová verze nebo aplikace, pokud posloucháte na mobilu. Bohužel bez předplatného YouTube Premium nepůjde poslouchat při vypnutém displeji, což může být limitující.

V případě, že je to pro vás nestravitelné, můžete použít náš návod a stáhnout si audioknihu do mobilu, zkonvertovat do MP3 a poslouchat jakoby to bylo MP3 od začátku. Dá to nějakou práci a nemusí to už být úplně legální.

Charlie Greenberg

Mimořádným podnikem na Youtube je například projekt českého autora Charlie Greenberga Živá kniha, kdy autor předčítá vlastní knihy tak, „jako by s vámi seděl v obýváku“. Kromě toho jsou k dispozici i podcasty.

Knihkupectví Dobrovský dalo k dispozici knihy Jula Verna Cesta kolem světa za 80 dní (1) (2) či 5 neděl v balóně (1) (2) a další knihy se chystají. Knihy od tohoto autora nabídne pak i kanál Mluvené slovo.

V playlistu Sherlock Holmes Mluvené Slovo najdete nejen knihy o slavném detektivovi, ale i mnohé další.

Zmínili jsme ty nejzajímavější playlisty, které jsme našli, ale když si dáte práci, najdete i další.

Knihkupectví a různé projekty

Ano, i knihkupectví, které žijí z prodeje audioknih, občas nabídnou něco zdarma. Například Audiolibrix nabízí nyní zdarma 19 audioknih zcela bez omezení, jen se musíte zaregistrovat. Knihy si pak můžete stáhnout ve formátu MP3 a přehrávat bez omezení. V předchozí kapitole jsme zmínili i knihkupectví Dobrovský, které zveřejňuje knihy na YouTube.

Můj rozhlas

Dalším velkým počinem je projekt Českého rozhlasu Dvojka. Knihy bohužel není možné stáhnout, můžete je poslouchat buď živě, na webu nebo v aplikaci. Jsou k dispozici 4 týdny po odvysílání.

mujRozhlas - Český rozhlas Český rozhlas

Pokud hledáte čtivo pro děti a mládež, je zde Rádio Junior. Zajímavá sbírka pro studenty je Čtenářský deník či Zvukové knihy.

Pro odvážnější je zde sice placená služba Amazonu Audible, která ale nabízí tříměsíční zkušební dobu zdarma a obsahuje i české audioknihy.

Pokud jste členem knihovny ve vašem městě, je možné, že nabízí možnost zápůjčky audioknih. Není to sice úplně zdarma, protože budete muset platit členský poplatek, ten je ale v řádu nižších stovek korun za rok a určitě to stojí za to.

Jak přehrát audioknihy ve formátu MP3

Audioknihy jdou často stáhnout jako MP3 a pak se jedná vlastně o stejný soubor, jako vaše oblíbené hudební album. Jen aplikace pro poslech je jiná. Přísně vzato nemusí být, audioknihu ve formátu MP3 si přehrajete třeba v aplikaci pro poslech hudby, ale speciální aplikace pro poslech audioknih nabídne větší komfort. Bude mít optimalizované ovládání například pro rychlý posun o malý kousek, bude umět pracovat s kapitolami a záložkami a ty lepší umí i změnit rychlost předčítání při poměrně slušném zachování srozumitelnosti a intonace. Dlouhodobě používám aplikaci Smart AudioBook Player, na kterou nedám dopustit.

Smart AudioBook Player Books Software

Jak poslouchat obyčejné e-knihy

Možná máte stažené knihy v textovém formátu (velká sbírka knih zdarma je třeba na webu Databáze knih), ale raději posloucháte? Pak doporučujeme skvělou aplikaci Voice Aloud Reader, které pomocí TTS přečte knihu ve skoro jakémkoliv formátu. Hlas je sice mírně robotický, ale dá se na něj zvyknout. Dokonce je tu výhoda, že se můžete podívat i na psanou verzi a případně střídat poslech se čtením. „Přečetl“ jsem takto už desítky, ne-li stovky knih. Aplikace má spoustu nastavení, i když část je dostupná jen v placené verzi.

Posloucháte audioknihy?

