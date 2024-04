Pokud chcete založit chytrou domácnost, potřebujete základní stavební prvky

Typicky jde pro začátek o bránu a nějaké osvětlení, například žárovky

Lidl teď nabízí se slevou právě takovou sadu pro rychlý začátek

Pokud plánujete udělat ze své domácnosti chytrou, je právě teď správný okamžik, kdy začít. Lidl právě teď nabízí startovací sadu se třemi žárovkami a bránou za opravdu hezkou cenu, a to 799 Kč. Standardně si za ní účtuje více než dvojnásobek. Najdete ji pod názvem LIVARNO home Zigbee 3.0 Smart Home Starter Kit Gateway a číslem výrobku 100348097.

Startovací sada

Startovací sada se skládá ze dvou částí, a to SILVERCREST Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotky SGWZ 1 A2 (100344759) a tří žárovek. Brána je univerzální a lze k ní samozřejmě připojit další chytré prvky, podporující technologii Zigbee, ať už třeba světelný pásek (100344705), senzor pohybu (100335338) nebo chytré zásuvky (100366957001).

Žárovky mají příkon 9 W, nastavitelnou teplotu světla 2 000–6 500 K a světelný tok 806 lm. Žárovky jsou stmívatelné, mají životnost 25 000 hodin a 100 000 spínacích cyklů.

Zigbee

Zigbee 3.0 je bezdrátová komunikační technologie, díky které můžete pomocí mobilní aplikace ovládat svoji chytrou domácnost – například zapínat nebo vypínat spotřebiče a žárovky nebo upravovat jas a barvu světla pro zpříjemnění atmosféry. Zigbee 3.0 (podobně jako Bluetooth) spojuje zařízení s nízkým výkonem, která jsou zapojena do sítě a disponují stejnou technologií, a to až do vzdálenosti 75 m. Díky kompatibilitě technologie můžete propojit více zařízení naráz, a to i od různých výrobců.

