Spotify jako sociální síť? Chystá nové uživatelské profily

Vývojáři aplikace Spotify, aktuálně nejpoužívanější služby pro poslech streamované hudby, podle všeho chystají nový způsob, jak tuto síť učinit ještě zajímavější. Slovo “síť” přitom není úplně přehnané. Již doposud nabízelo Spotify různé možnosti interakce mezi uživateli a vypadá to, že budou ještě hodně, hodně rozšířeny. Na Twitteru se objevily snímky obrazovky, které zachycují podstatně vylepšené prostředí pro uživatelské profily.

V novém systému s kartami by měl mít uživatel nahoře profilovou fotografii či avatara. V horní části by mělo být rovněž počítadlo sledujících i sledovaných a také lokace, ve které se uživatel nachází. Je zde i pole “vibe”, do kterého půjde napsat svůj aktuální status. Podobně jako třeba na WhatsAppu. Na dalších kartách se nachází seznamy sledovaných interpretů či přidaných alb, ale určitě se plánují i další.

This is big! Spotify is previewing a new profile design! 👤

It appears that more profile cards will be coming soon.

It recommends discovering "more features" to "get the most of your listening experience".#NewSpotify pic.twitter.com/Qcctw3PJU7

