Erotika se dá nalézt prakticky všude. Už i na Spotify

Některým uživatelům se tam podařilo nahrát sexuálně explicitní obsah

Jeho nahlášení je poměrně komplikované

Na Spotify lze nalézt kde co. Ale že se mezi výsledky hledání objeví hanbaté video, to byste asi nečekali. Stalo se to ale uživateli Redditu Milk_Steak_Jabroni, který o tom hned informoval. Jak se něco takového může stát, a proč podobný sexuálně explicitní obsah rychle nezmizí? Má to více důvodů.

Na Spotify lze totiž nahrát obsah poměrně snadno jako nemoderovaný podcast. Jak zmínil server The Verge, sexuálně explicitní obsah například ve formě audia se na Spotify objevuje už delší dobu. Přestože by mělo docházet ke schvalování obsahu, evidentně je někde skulina.

Explicitní video na Spotify

Nechtěný obsah zůstává na Spotify docela dlouho. I když se totiž najde uživatel, který ho chce nahlásit, zjistí, že to není jednoduché. U Spotify totiž chybí tlačítko pro nahlášení závadného obsahu. Musíte si uložit adresu závadného příspěvku a reportovat ho na speciální stránce. Což rozhodně není příliš praktické a málokomu to asi stojí za námahu.

