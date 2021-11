Telefony řady Google Pixel 6 momentálně patří mezi ty vůbec nejsledovanější zařízení na Android scéně, proto se můžeme v podstatě každý den setkávat (nejen) na sociální síti Reddit se zkušenostmi uživatelů, které jsou občas k zamyšlení. To, co se ale stalo jednomu z nich je až k neuvěření.

Muž dostal Pixel 6 Pro namísto Pixelu 6. Důvod je ale neznámý

Uživatel si totiž objednal Google Pixel 6, přičemž mu krabice přišla poškozená. Rozhodl se tedy, že před ji před jejím otevřením raději natočí, aby měl v případě potřeby důkazní materiál. Když krabici otevřel, našel uvnitř dvě menší krabičky – jednu s jeho Pixelem 6, druhou pak s Pixelem 6 Pro. Krabička, která byla určena pro jeho standardní Pixel 6 byla však roztržená a chybělo v ní to nejzásadnější, tedy samotný telefon.

K slzám však nebyl důvod, jelikož Pixel 6 Pro, který si uživatel vůbec neobjednal, byl nerozbalený a součásti krabičky bylo všechno včetně telefonu. Namísto toho, aby si uživatel telefon nechal a nic dál nerozpitvával se zachoval férově a kontaktoval podporu Google, kde mu bylo řečeno že se jeho případem budou zabývat, avšak Pixel 6 Pro si může v pohodě nastavit a začít jej používat. Měl tedy očividně štěstí, nikdo však nedokázal odpovědět na to, proč by někdo kradl standardní verzi Pixelu 6 a vyměnil ji za Pro. Ať je to jak chce, jedná se zcela jistě o ojedinělý případ, nám se nic podobného (bohužel) nestalo..

Jak byste se zachovali v takové situaci?

