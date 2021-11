Spotify odřízl užitečnou funkci a uživatelé oprávněně zuří

Sotva jsme nedávno pochválili vývojáře populární streamovací platformy Spotify například za zavádění velkého množství audioknih nebo lákavé spojení s Netflixem na poli soundtracků, přiřítila se nepříjemná zpráva. Aplikace oficiálně přichází o jednu praktickou funkci pro přehrávaní při řízení auta. Jde o nástroj Car View (v českém menu pojmenovaný jen jako Auto), který po připojení k vozidlu přes Bluetooth automaticky spouštěl na displeji mobilu zvětšené ovládací prvky. Snadno dosažitelnější a tedy i bezpečnější.

Na zmizení této funkce se začali nedávno lidé ptát přímo na stránkách podpory Spotify a ukázalo se, že nejde o chybu, ale o záměr. “Můžeme potvrdit, že tato funkce končí. To ale neznamená, že by nám nadále nezáleželo na bezpečnosti ovládání přehrávání během řízení. Nadále aktivně hledáme nové způsoby pro interakce s aplikací v autě. Stará funkce by měla uvolnit místo novému řešení. Než bude dostupné, doporučujeme za volantem ovládat Spotify například přes Google Asistenta nebo Google Mapy,” píše ve vyjádření zástupce oficiální podpory. Reakce spustila vlnu kritiky a nepochopení.

Fanoušci této funkce jsou skeptičtí i kvůli tomu, že nebyla popsána přesná náhrada a ani datum jejího spuštění. Spotify nedávno představilo vlastní hardware Car Thing pro přehrávání hudby v autě, ale snad nejde právě o ono slibované řešení. To by bylo dost mrzuté. Mód Car View (poprvé objevený na začátku roku 2019) pochopitelně není tolik oblíbený a využívaný jako například komplexní spojení s Android Auto, ale i tak má mnoho uživatelů.

