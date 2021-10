Car Thing je první Spotify zařízení. Chcete ho? Zapište se

Populární hudební streamovací služby Spotify před několika hodinami oficiálně představila své úplně první hardwarové zařízení. Novinka s názvem Car Thing je, jak její název poměrně jasně prozrazuje, určena pro pouštění skladeb a podcastů v autě. Hodit se bude hlavně lidem, kteří při jízdě rádi poslouchají obsah ze Spotify, chtějí mít jeho ovládání jednoduše po ruce, ale současně nechtějí mít před sebou připnutý telefon. Car Thing je pokročilý a také chytrý prostředník mezi mobilem a audio systémem ve vozidle.

Car Thing from Spotify

Zařízení má velký displej a několik hardwarových tlačítek, kterým dominuje velký multifunkční knoflík, přes který se dá otáčením a klepáním procházet obsah na obrazovce. Na horní hraně se nacházejí čtyři preset tlačítka pro přístup k uloženým playlistům. Car Thing je možné ovládat rovněž hlasem přes příkaz “Hey Spotify” a nemá problém se spojit napřímo i s Android Auto nebo Apple CarPlay.

Novinka se dá nalepit na palubní desku, uchytit do mřížky ventilátoru nebo do drážky pro CD. Cena “automobilové věci” je 80 dolarů (cca 1750 Kč) a na její objednání se momentálně “stojí řada”, do které se musejí zájemci zapsat na oficiálním webu. V tuto chvíli je zatím dostupnost omezená pouze na územní USA, ale nám se podařilo zapsat i s tuzemským Spotify účtem. Uvidíme, co se bude dít.

Jak řešíte přehrávání hudby v autě?