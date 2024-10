Vylepšený adaptér pro bezdrátové Android Auto klepe na dveře. Známe cenu!

Oblíbený adaptér pro bezdrátové Android Auto dostane nástupce

AAWireless TWO se představí ještě tento měsíc s rozumnou cenou

Má o 30 % menší konstrukci a povedený design s přizpůsobitelným tlačítkem

Populární adaptér pro bezdrátové Android Auto s označením AAWireless již vyhlíží svého prvního nástupce. Jak v úterý oznámil samotný výrobce, dočkáme se jej přesně 20. října, a to i v Evropě. Jeho cena se přitom bude pohybovat v rozmezí od 59 do 67,99 eura, což v přepočtu představuje zhruba 1 500–1 700 Kč.

AAWireless TWO přichází ve zcela odlišném kabátku, který je nejen designově pohlednější, ale také praktičtější. Konstrukci se podařilo zmenšit o 30 %, a navíc se může pochlubit přizpůsobitelným tlačítkem ohraničeným LED kroužkem, jehož funkci si lze upravit v doprovodné mobilní aplikaci.

Schopno bude třeba zajistit spárování s telefonem nebo přepínat mezi připojenými smartphony. „Uživatelé mohou také zařízení přepnout do pohotovostního režimu pomocí tlačítka a dočasně zastavit připojení zařízení k telefonu,“ píší tvůrci.

AAWireless TWO nakonec bohužel nebude podporovat službu Apple CarPlay. Technický ředitel firmy Chiel Prins to vysvětluje „určitými omezeními“, na něž se narazilo při vývoji. V prvním kvartálu příštího roku však dorazí AAWireless TWO+, které jablečnou alternativu k Android Auto již nabídnout má.

