Minirecenze AAWireless: Bezdrátové Android Auto levou zadní

Majitelé moderních automobilů mají možnost sednout za volant, strčit telefon do obyčejného držáku, spustit palubní systém a rovnou se připojit do prostředí Android Auto. Bez nutnosti kabelového propojení mobilu s vozidlem přes USB. A někteří (jak se ukázalo i u nás v komentářích) možná ani netuší, že toto privilegium nemají všichni majitelé aut s “AA” a telefonů s Androidem. Starší vozy totiž (možná jen zatím?) bezdrátové připojení nepodporují. Pak musí nastoupit prostředník jako je dongle AAWireless. Vítejte u jeho minirecenze.

Minirecenze AAWireless

Nejde o žádnou extra novinku. Tento šikovný pomocník už se skoro rok nachází na našem doporučujícím seznamu zařízení pro zajištění bezdrátového připojení k Android Auto. Přesto bude určitě fajn si jej představit i s takovým odstupem. Ve svém oboru patří k nejpopulárnějším řešením a zatím nemá náhradu v podobě další generace. Je tedy neustále aktuální, dál se prodává a pravděpodobně po něm sáhnou, nebo to minimálně zvažují, spousty dalších řidičů.

AAWireless je malý čtvercový dongle zhruba ve velikosti krabičky od sirek. Má na sobě komunikační a napájecí USB-C zdířku, signalizační LEDku a tlačítko RESET. Mnohem důležitější než vzhled je zde ale softwarová funkčnost. Zařízení funguje jako dodatečný prostředník mezi palubním systémem vozu a mobilním telefonem. Kromě hardwaru je potřeba také určitý software. Nutnou komunikaci obstarává aplikace AAWireless for Android Auto.

AAWireless for Android Auto™ AAWireless

Pro první nastavení je potřeba (nebo alespoň doporučeno), aby se s automobilem nejprve kabelem propojit telefon a následně AAW. Když to uživatel neudělá takto, mohou nastat problémy. To potvrzuji, je lepší se řídit instrukcemi na displeji. Ale i když to spletete, není problém spojení navázat napodruhé. Větší problém mi, respektive mé Fabii 2017, činila kabeláž (to je ironie). S originální kabelem k AAW se AA odmítalo připojit k mobilu, takže jsem musel při instalaci vystřídat dva různé kabely. Počítejte s tím, že se to může stát.

Nejde o náhradu celého systému Android Auto AAWIreless patří k zařízením, která zprostředkovávájí bezdrátové připojení k již existujícímu systému Android Auto ve vozidle. Pokud vaše auto AA nemá, tento přístroj jej nenahradí.

Po úspěšném připojení donglu k automobilu i telefonu se objeví klasická nabídka Android Auto na displeji vozu i v mobilu a vše se tváří jako při běžném fyzickém propojení. Telefon tak můžete dát bez překážejících kabelů do držáku nebo klidně i půjčit dětem na zadní sedadlo. Největší výhoda takového (ne)připojení je ale v něčem vlastně i nevýhodou. Když telefon nenapojíte přes USB do zdířky, bude se (pokud nemáte bezdrátovou nabíječku) vybíjet. A to, s ohledem na typ konektivity, dost rychle.

Běžně nutný kabel nahrazuje AAWireless pomocí Wi-Fi Direct připojení (rozhodně si v aplikaci nastavte správný region), což s sebou nese určité záludnosti nejen z pohledu spotřeby energie. Mně se to sice zatím nestalo, ale někteří uživatelé hlásí, že jim spojení mezi telefonem a AAW občasně a dočasně narušují “husté” a asi i silné Wi-Fi sítě v různých oblastech. Hlavně v centrech velkých měst. Není to nic příjemného, nicméně (snad) nejde o život, takže se to dá s ohledem na obecný přínos tohoto zařízení překousnout.

Druhým nepříjemným zádrhelem je fakt, že při Wi-Fi Direct připojení nemusí fungovat vysílání signálu přes hotspot. Existuje ale snadné řešení. U rušení jsem si to doposud neověřil (vycházím z komentářů našich čtenářů), ale u hotspotu mohu potvrdit, že se dají zmíněné trable eliminovat přepnutím sítě na 2,4GHz pásmo. Ano, telefon pak skutečně může být bezdrátově připojen k AAWireless a současně rozesílat jako modem internetové připojení do dalších zařízení. Dobrá zpráva.

Bezdrátové Android Auto pro každého

Zmíněná aplikace AAWireless for Android Auto, která slouží pro nastavení, ale jinak není potřeba ji manuálně spouštět, nabízí několik pokročilých nastavení celého nově vytvořeného řetězce. Umí například simulovat či naopak eliminovat některé aspekty připojení, které by mohly činit potíže. Použitím jednoduchých přepínačů se tak dají vyřešit některé problémy, které by mohly způsobovat různé značky aut či mobilů. Mrkněte do galerie, co vše v této oblasti aplikace nabízí. Je fajn, že na tyto “špeky” výrobce myslel.

V aplikaci je možné upravovat například i DPI výstupního displeje, pasivní/aktivní chování donglu ve smyslu úprav zasílaných instrukcí, nebo odstranit různá omezení. Když ale vše běží napoprvé v pořádku, není třeba vůbec nic měnit.

Pokud uživatel projde prvním nastavením, bude mu AAWireless sloužit a zvyšovat pohodlí, aniž by si jej vůbec musel všímat. A o to tady přesně jde. Tento šikovný dongle stojí v oficiálním e-shopu v přepočtu 1 700 Kč a podle mě jde o dobrou investici. Zejména pokud často jezdíte krátké trasy a neustálé připojování a odpojování kabelu by bylo nekomfortní, pokud vám kabel někde nějak zavazí, nebo chcete mobil půjčit do ruky pasažérům vzadu. A taky se to může hodit, pokud chcete v zaparkovaném autě přes AA na dálku pouštět z mobilu hudbu.

Klady + spolehlivé řešení

+ myslelo se na možné problémy

+ design

+ kvalita aplikace

+ rozumná cena



Zápory – mohou být trable s Wi-Fi

Hodnocení redakce: 95/100

