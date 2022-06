Chcete bezdrátové Android Auto? Mrkněte na tyto pomocníky

Používáte palubní systém Android Auto? A to ve vozidle, které nutně vyžaduje pro propojení a spuštění USB kabel? Pokud byste chtěli konektivitu povýšit na novu úroveň a podobně jako nejnovější vozidla rozjet AA v jeho bezdrátové podobě, máte v tuto chvíli možnost sáhnout hned po několika zařízeních, která to umí zařídit. Vybrali jsme tři, která mají na internetu dobrá hodnocení a předpoklad spolehlivého fungování. Pojďte se na ně podívat…

Tady nejde o zapnutí systému Android Auto Následující přístroje neslouží k tomu, aby zpřístupnily Android Auto ve vozech, které jím běžně nedisponují. Jde o zařízení, která umí klasické AA proměnit na bezdrátové.

AAWireless

Pravděpodobně nejschopnější kousek v celém tomto segmentu. Jeho výhodou je propojení s aplikací, která kromě konektivity mezi mobilem a přijímačem umí také aktualizovat firmware a řešit tím případné chyby či novinky. Má za sebou velmi úspěšnou kampaň na crowdfundingovém serveru Indiegogo a v tuto chvíli už jeho výrobci spouštějí také e-shop pro přímý nákup. Evropská verze by měla být do pár týdnů. Do té doby se dá AAWireless koupit na webu zmíněné kampaně za cca 85 dolarů, tedy asi 2 000 Kč.

Carsifi

Tento “dongle” má rovněž původ na Indiegogo, kde byl ale o něco méně úspěšný než AAWireless. Není ale moc důvodů jej podceňovat a oproti dvěma konkurentům má jednu skvělou vychytávku. Tlačítko, se kterým je možné rychle přepínat telefony, které se k vozidlu připojují. Také spolupracuje s aplikací. Na webu kampaně je k dostání za 89 dolarů, což je asi 2 100 Kč.

Které telefony jsou bezdrátového AA hodny? Android Auto bez kabelů mohou používat všechny mobily se systémem Android 11 a 5GHz Wi-Fi. Některé starší Samsung a Pixel telefony mají exkluzivní možnost bezdrátové AA spustit i s desátým či dokonce devátým Androidem.

Motorola MA1

Funkčně asi nejméně zajímavý kousek, nicméně jediný oficiálně certifikovaný firmou Google. Připojuje se bez přispění mobilní aplikace, což na jednu stranu zjednodušuje konektivitu, ale současně znemožňuje řešit případné softwarové problémy přes updaty. Každopádně jde o extrémně populární řešení pro bezdrátové Android Auto, které bylo po uvedení v několika vlnách vyprodáno. Na Amazonu je k sehnání za cca 110 dolarů, tedy zhruba 2 600 Kč.

