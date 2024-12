Konec dětí na Facebooku, TikToku a Instagramu? Další stát zakázal používání sociálních sítí mladistvým

Už třetí americký stát zakázal používání sociálních sítí dětem

Florida je uživatelům do 14 let zakazuje od 1. ledna

Starší budou pro používání potřebovat souhlas rodičů

Většina sociálních sítí má při registraci nastavenou jasnou věkovou hranici. Ale obejít ji lze velmi snadno – nastavením jiného data narození. Nikdo nevyžaduje kontrolu prostřednictvím osobního dokladu, takže na sociálních sítích jako Facebook, Instagram nebo TikTok často tráví čas i děti z prvního stupně základní školy.

Podle různých studií má ale nadměrné používání sociálních sítí velmi negativní vliv na dětskou psychiku. Jedna mezinárodní studie prováděná v roce 2022 a zveřejněná o rok později například odhalila, že roste počet dětí s problematickým virtuálním životem. Co to znamená? Tyto děti podle výzkumníků „zanedbávají své koníčky, lžou svému okolí o množství času stráveného na sítích nebo se kvůli němu dostávají do konfliktu s rodiči či kamarády“.

Stopka i pro patnáctileté

Sociální sítě mohou mít samozřejmě negativní vliv i na dospělé uživatele, ale těm nikdo přístup zakázat nemůže. Zato u dětí může preventivní opatření provést vláda každého konkrétního státu. A ačkoliv se to majitelům sociálních sítí příliš nelíbí (Elon Musk dokonce tvrdí, že jde o zadní vrátka, jak omezit přístup i dalším uživatelům), tak některé státy už k takovému omezení přikročily.

Nejnověji zákon na omezení přístupu na sociální sítě pro děti prošel na Floridě. V tomto americkém státe budou mít přístup zapovězen děti do 14 let, a to už od 1. ledna 2025.

Nařízení podepsal známý guvernér Ron DeSantis (pokoušel se mimochodem kandidovat na prezidenta USA) a vztahuje se univerzálně na všechny sociální sítě – žádnou z nich konkrétně nejmenuje. Platformy, které vykazují znaky sociálních sítí (např. umožňují nekonečné scrollování, streamy, sdílení videí nebo na ně uživatelé mohou nahrávat obsah a sledovat ten od ostatních), musejí do stanoveného data vymazat profily všech uživatelů do 14 let.

Čtrnáctiletí a patnáctiletí lidé navíc nově budou mít svůj profil uzamčený a bude nutné, aby ho do 90 dnů schválili jejich zákonní zástupci. A to prostřednictvím platformy třetí strany. Pokud to nestihnou, dané profily budou také smazány.

A přestože se začátek tohoto zákona už blíží, zatím paradoxně není jasné, jakým způsobem mohou rodiče profily na Facebooku, Instagramu či jinde schvalovat.

Postupné zákazy sociálních sítích

Florida v tom ale rozhodně není sama. Například v Utahu a Arkansasu jsou sociální sítě povoleny až od 18 let. A o zákazu používání do 16 let se mluví také v Austrálii, kde má být nový zákon zaveden už záhy. A pokud ho provozovatelé sociálních sítí neuposlechnou, hrozí jim pokuta až 50 milionů australských dolarů (asi 777 milionů korun).

V dalších státech se zatím k zákazu sociálních sítí neschyluje, ale psychologové i další odborníci u dětských uživatelů varovně zvedají prst. Právě na těchto platformách často kvete šikana, děti jsou zesměšňovány kvůli vzhledu a snadno propadají depresím či rizikovému chování (například začnou pít alkohol nebo se omezují v jídle).

Souhlasili byste se zákazem sociálních sítí pro děti?

Zdroj: Freepik, Tallahassee, Reuters, Vláda ČR