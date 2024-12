Routery TP-Link údajně přispívají k hackerským útokům. V USA jim hrozí zákaz

TP-Link možná dostane v USA zákaz prodeje routerů

Údajně přispívají k čím dál častějším hackerským útokům

Výrobce čelí kritice bezpečnostních organizací

Společnost TP-Link proslula jako výrobce různého příslušenství pro připojení k internetu a pro domácí Wi-Fi. Její výrobky jsou velmi oblíbené i v tuzemsku a například v USA drží bezmála 65% podíl na trhu s příslušenstvím k Wi-Fi.

Jenže americké bezpečnostní organizace v čele s Úřadem pro průmysl a bezpečnost tuto nadnárodní společnost čím dál častěji kritizují. A v posledních době na ni ukazují i jakožto na jednoho z viníků stupňujících se masivních hackerských útoků.

Web The Wall Street Journal upozorňuje, že routery TP-Linku údajně mají velké bezpečnostní trhliny. A i když je na to tato čínská firma průběžně upozorňována (naposledy třeba společností Microsoft), prý to nijak neřeší.

Zákaz TP-Linku v USA?

Společnost Microsoft se pustila dokonce do analýzy hackerských útoků cílících na přihlašovací údaje uživatelů. Následně TP-Link označila nejen jako jednoho z možných viníků, ale dokonce hovoří o státem řízeném hackerském aktu.

Američtí politici a ministři se nyní na TP-Link soustředí podrobněji a řeší, jak vážné je pochybení této firmy. Vše by mohlo vykrystalizovat dokonce v částečný (nebo i úplný) zákaz prodeje jejích zařízení v USA. A to klidně už od roku 2025.

