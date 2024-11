Sociální sítě od 16 let? Austrálie přichystala bič na technologické firmy, hrozí pokutou 777 milionů korun

Australská vláda schválila zákon omezující používání sociálních sítí

Nově budou přístupné až od 16 let

Technologické firmy mají 12 měsíců, aby zamezily vstup dětem

O tom, jestli má používání sociálních sítích negativní vliv na děti, se hodně diskutuje. Řada psychologů přitom tvrdí, že dětem škodí. A i proto mají sociální sítě stanovenou minimální věkovou hranici, od kdy je možné začít je používat. Což lze ale při registraci snadno obejít zadáním jiného roku narození.

Australské vládě už ale došla trpělivost a rozhodla se omezit používání sociálních sítí zákonem. Na území Austrálie tak bude možné přihlašovat se k nim až od 16 let. Tento zákon má začít platit za 12 měsíců a do té doby musejí provozovatelé Facebooku, Instagramu, X, TikToku a dalších udělat vše pro to, aby mladším lidem zamezili v registraci. A teoreticky by měly zrušit přístup i všem uživatelům mladším než 16 let.

Elon Musk protestuje

Podle průzkumů takové rozhodnutí vítá 77 procent rodičů mladistvých Australanů. Provozovatelé sociálních sítí v čele s Metou a Elonem Muskem nicméně protestují. Podle Muska jde dokonce o zadní vrátka pro to, jak omezit přístup k internetu i ostatním Australanům.

Provozovatelům nejvíc vadí, že jim hrozí pokuta až 50 milionů australských dolarů (asi 777 milionů korun), ale zákon přitom nestanovuje, jak přesně tato pravidla po uživatelích vymáhat. Nahrávání osobních dokladů při registraci totiž nebude povinné a ani nejsou nestanoveny jiné jasné postupy pro ověření věku.

Navíc ze stávající legislativy není zřejmé, na které sociální sítě se nová pravidla budou vztahovat a na které ne. Předpokládá se, že ty se “vzdělávacím” charakterem (např. YouTube) by mohly dostat výjimku.

Austrálie přitom není jediným státem, který řeší tvrdší vymáhání věkových omezení pro užívání sociálních sítí. S podobnými návrhy si pohrávají i jiné země, například Norsko nebo Florida.

Co si myslíte o zákazu sociálních sítí pro děti?

Zdroj: The Verge, Pixabay