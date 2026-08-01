TOP 5 novinek od Xiaomi, které mě v poslední době zaujaly. Některé (brzy) pořídíte i v Česku Hlavní stránka Články Xiaomi kromě telefonů, sluchátek či hodinek vyrábí široké spektrum dalších produktů Populární jsou především svým obvykle dobrým poměrem cena : výkon Vybral jsem pět novinek, které mě v poslední době zaujaly nejvíce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.8.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi už dávno nevyrábí jen chytré telefony, sluchátka nebo nositelnou elektroniku. Poměrně často přichází čínský výrobce i s opravdu zajímavými gadgety do domácnosti anebo třeba šikovným příslušenstvím pro uživatele, kteří tráví spoustu času u počítače. Sám několik produktů značky vlastním a vyhovují mi především svým obvykle výborným poměrem mezi cenou a výkonem. Pravidelně také sleduji čerstvě vydaná zařízení a píšu o nich – přináším proto seznam pěti novinek, které mě v poslední době zaujaly nejvíc. Mijia Smart Tea Bar Machine Pro: ultimátní stanice na čaj Začnu tím asi nejšílenějším. Kdybych vám stanici Mijia Smart Tea Bar Machine Pro ukázal na obrázku bez jakéhokoliv kontextu, pravděpodobně byste neřekli, že má cokoliv spojeného s přípravou čaje. Výrobce do jednoho vysokého bílého těla uschoval průtokový ohřev vody, filtraci i dezinfekční úložiště na nádobí. Horkou vodu naservíruje zhruba do tří sekund a plný var zvládne za patnáct, přičemž teplotu i velikost dávky si nastavíte z 2,8″ dotykového displeje nebo hlasem přes asistenta Xiao Ai. Nejvíc mě ale dostala ta úklidová část. Zásobník pojme 5,5 litru vody, dvě oddělené výpusti řeší zvlášť horkou vodu a louhování čaje a v boxu na osm až patnáct šálků se nádobí sterilizuje UV světlem a suší horkým vzduchem při 70 °C – utírání odpadá. Účinnost sterilizace si výrobce pochvaluje číslem 99,99 procenta, což je ovšem jeho vlastní laboratorní hodnota, takže bych ji bral s rezervou. V přepočtu vyjde stroj na zhruba 3 450 korun (1 099 jüanů), zatím je ale k dostání jen v Číně. Mijia Wet Dry Vacuum 5 Pro: nadupaný tyčový vysavač Mokrý vysavač, který se nebojí ani Dysonu s Roborockem – tak nějak si Mijia Wet Dry Vacuum 5 Pro představuji na základě popisu od samotného Xiaomi. Kombinuje totiž horkou páru až 160 °C na připečený tuk se sáním o síle 26 000 Pa, takže by měl zamést i vytřít v jednom tahu. Rotační kartáč se točí čtyřistakrát za minutu a podle výrobce si poradí i se čtyřmi a půl tisíci prameny mokrých dlouhých vlasů, aniž by se zamotal. Kartáč po úklidu nemusíte párat ručně – stanice ho propláchne horkou vodou o teplotě 100 °C a horkým vzduchem vysuší za pět minut. Nádrž na čistou vodu má litr, na špinavou 700 mililitrů a na jedno nabití vysavač vydrží až čtyřicet minut, což podle značky stačí na 340 metrů čtverečních. Do Česka pravděpodobně dorazí až za několik týdnů; v Číně stojí v akci kolem 6 700 korun (2 149 jüanů). Elektrická koloběžka Scooter 6 Essential: lehoučká a pravděpodobně levná Koloběžka Scooter 6 Essential je zajímavým přírůstkem do nejnovější řady elektrokoloběžek Xiaomi. S 16,3 kilogramy je o deset kilo lehčí než základní šestka, takže ji vynesete do schodů nebo protáhnete turniketem v metru, aniž byste u toho vyloženě cvičili. Motor dává 500 W ve špičce, tři jízdní režimy vás pustí na maximálně 25 km/h a o zastavení se stará přední bubnová brzda doplněná elektronickým systémem E-ABS na zadním kole. Nízká hmotnost má ale svou daň. Dojezd padá na pouhých 25 kilometrů, tedy zhruba polovinu oproti základnímu modelu, chybí odpružení a pneumatiky se scvrkly na deset palců. Oficiální cenu značka zatím neřekla, ale když základní Scooter 6 stojí 8 999 korun, dala by se Essential čekat někde kolem šesti tisíc. Beru ji jako stroj pro toho, kdo koloběžku hlavně nosí, ne pro toho, kdo na ní chce najezdit desítky kilometrů denně. Kartáček Xiaomi Mijia Servo-oscillation: displej má rovnou na rukojeti Elektrický kartáček Mijia Servo-oscillation Pro pohání servo-oscilační motor, který kromě klasického vibrování naklání hlavici až o 60° – a hlavně má barevný displej přímo na rukojeti, který v reálném čase ukazuje, které zóny chrupu už máte vyčištěné a které jste vynechali. O mapování se stará šestiosý gyroskop spárovaný přes Bluetooth 5.4 s aplikací Xiaomi Home. Praktické jsou i drobnosti okolo. Senzor přítlaku motor automaticky přibrzdí, když na zuby tlačíte moc, tělo snese i ponoření (IPX8) a na jedno nabití přes USB-C vydrží zhruba 90 dní při dvojím čištění denně, v úsporném režimu klidně půl roku. Výrobce slibuje až 92procentní účinnost v odstranění plaku – to je ovšem jeho vlastní laboratorní hodnota, takže spíš orientačně. Na rozdíl od ostatních jmenovaných produktů ho ale již koupíte i u nás, a to za 1 499 korun. Chytrá váha Xiaomi S400 Pro: změří 25 tělesných hodnot Chytrá váha Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro míří do Evropy se schopností změřit až 25 tělesných hodnot. Pyšní se 3,5″ barevným displejem, na němž některé ze zjištěných údajů rovnou přečtete, a spolupracuje s mobilní aplikací Xiaomi Home. Měření obstarává dvoufrekvenční bioimpedance na 50 a 250 kHz přes desku z tvrzeného skla s vodivou vrstvou. Zajímavější než počet čísel je jejich přesnost. Výrobce uvádí, že se výsledky shodují s referenční rentgenovou metodou DEXA s korelací nad 0,93 – i tady ovšem platí, že jde o vlastní údaj značky, který si sami neověříme. Váha si pamatuje 160 měření, zvládne až 36 profilů ve věku od šesti do osmdesáti let a na čtyři AAA baterie běží zhruba 150 dní. Do Česka by podle našich informací měla dorazit už brzy, a to s cenou okolo 1 300 Kč. Který z téhle pětice by si našel místo u vás doma? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá váha koloběžka Mijia monitor vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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