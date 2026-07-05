Do Evropy míří skvěle vybavená váha Xiaomi. Změří 25 hodnot, dlouho vydrží a zaujme barevným displejem Hlavní stránka Zprávičky Chytrá váha Xiaomi S400 Pro se z Číny stěhuje na globální trh Na 3,5" barevném displeji ukáže až 25 tělesných hodnot – od podílu tuku po tepovou frekvenci Cenu pro Evropu a Česko zatím Xiaomi neuvedlo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Postavit se ráno na váhu vám dnes prozradí mnohem víc než jen číslo na stupnici. Chytrá váha Xiaomi s označením Mijia Body Composition Scale S400 Pro, o které jsme psali už při čínské premiéře, teď míří z Číny do celého světa. Láká na přehled o pětadvaceti tělesných hodnotách i velký barevný displej, na kterém je uvidíte hned po sešlápnutí – bez sahání po telefonu. Co všechno chytrá váha Xiaomi změří? Hlavním tahákem zůstává rozsah měření. Podle Xiaomi váha sleduje až 25 tělesných parametrů – vedle samotné hmotnosti třeba podíl a množství tuku, viscerální tuk, svalovou hmotu, podíl vody, bílkoviny, BMI nebo bazální metabolismus. Hned po zvážení navíc zvládne odhad tepové frekvence. Liší se i způsob, jakým se k datům dostane. Namísto obvyklých kovových elektrod pokrývá celou desku tvrzené sklo s vodivou vrstvou ITO, takže jako snímač funguje prakticky celá plocha o rozměru 300 × 300 milimetrů. Uvnitř pak pracuje dvoufrekvenční měření bioimpedance na 50 a 250 kHz, které podle výrobce dokáže odlišit tekutinu uvnitř a vně buněk, a odhad složení těla tak má být přesnější. Přesnost si značka pochvaluje: výsledky u tělesného tuku se prý shodují s takzvanou metodou DEXA, tedy rentgenovým měřením, které se bere jako zlatý standard, a to s korelací přes 0,93. Jde ovšem o hodnotu z vlastního testování Xiaomi, kterou si nezávisle neověříme, takže ji berte spíš jako orientační. K čemu je velký displej a aplikace? Největší proměnou proti základnímu sourozenci je 3,5″ barevný TFT displej. Klíčové údaje jako hmotnost, podíl tuku nebo tep si tak přečtete přímo na váze. Podrobný rozbor včetně poměru pasu a boků, tělesného věku, kostní svalové hmoty či doporučené hmotnosti pak čeká v aplikaci Xiaomi Home, kam se hodnoty přenášejí přes Bluetooth. Xiaomi představilo další čističku vzduchu. Vylepšená šestka čistí rychleji a běží téměř neslyšně Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Váha myslí na celou domácnost. Rozezná až 36 uživatelských profilů a v paměti udrží 160 měření, která se do telefonu synchronizují, jakmile se připojí – vážit se tak můžete i bez něj po ruce. Poradí si s lidmi od 6 do 80 let (mladší a starší změří pouze hmotnost), zvládne ale i zvážení malých předmětů, dítěte v náručí nebo test rovnováhy. Napájení obstará čtveřice baterií AAA, které mají podle výrobce vydržet zhruba 150 dní. Cena a dostupnost Kolik bude váha stát v Evropě a v Česku, Xiaomi zatím neuvedlo – na globálních stránkách zatím visí produktová karta bez ceny i termínu prodeje. Vodítkem může být čínská premiéra z loňského září, kde novinka startovala v přepočtu zhruba od 560 korun (179 jüanů) a běžně se prodávala kolem 780 korun (249 jüanů). Jestli a za kolik dorazí oficiálně i k nám, zatím není jasné. Nahradili byste doma obyčejnou váhu takovou, která změří pětadvacet hodnot? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá váha Mijia Xiaomi Xiaomi Home Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025