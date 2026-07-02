Xiaomi představilo další čističku vzduchu. Vylepšená šestka čistí rychleji a běží téměř neslyšně Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo novou čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 Plus Model se dvěma turbínami a dvěma filtry zvládne podle výrobce prostor až 91 m² V tichém režimu má běžet jen na 19,4 dB, tedy tišší než šepot Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Čistý vzduch doma dnes neřeší jen alergici. Prach z rušné ulice, pyl na jaře, srst po mazlíčcích nebo čerstvě zrekonstruovaný byt, který ještě měsíce „dýchá“ pachem lepidel a laků – důvodů, proč si pořídit čističku, přibývá. Do téhle kategorie teď přidává další kousek i Xiaomi. Mijia Smart Air Purifier 6 Plus se objevila na globálních stránkách značky a parametry se přibližuje dosavadnímu nejvyššímu modelu Max – jen ve štíhlejším a tišším provedení. Dvě turbíny a tah 810 m³/h Srdcem novinky je věžová konstrukce sice jen s jedním motorem, ale dvojicí oběžných kol a dvěma filtry. Vzduch nasává ze tří stran a žene ho takzvaným dvojitým prouděním, díky čemuž Xiaomi udává průtok až 12 666 litrů za minutu. Do čísla, které dává smysl i bez kalkulačky, se to promítá takto: výkon CADR pro pevné částice dosahuje 810 m³/h (jmenovitě 760 m³/h, naměřená hodnota je vyšší). To je téměř dvojnásobek toho, co svede základní šestka. Vyšší výkon znamená i větší prostor. Výrobce uvádí, že 6 Plus si poradí s místností o ploše 53 až 91 m², takže nezůstává u ložnice, ale zvládne i velký obývák nebo otevřené dispozice. Rozměry přitom zůstaly střídmé – tělo měří 280 × 280 × 713 milimetrů, takže jde pořád o úzký sloup, ne o objemnou skříň. Jak je na tom s formaldehydem a viry? Filtrace stojí na vysoce účinném HEPA filtru, který má zachytit drobné částice, pyl i alergeny, a na vrstvě s aktivním uhlím cílené na formaldehyd a pachy. CADR pro formaldehyd udává Xiaomi na 234 m³/h a hlásí 98% záchyt formaldehydu během dvou hodin. Tahle a podobná čísla ale pocházejí z laboratoří, které si značka najala (testy provedly čínské zkušebny jako CVC Testing a Guangzhou Institute of Microbiology), takže je nezávisle neověříme – berte je jako ideální podmínky, ne záruku pro váš obývák. O hygienu se stará i UVC modul, který má podle výrobce zneškodnit 99,99 % viru chřipky H1N1 a 99,9 % řady bakterií během jedné hodiny. Vzduch navíc dočišťuje generátor záporných iontů. O dění v místnosti dává vědět pětice senzorů – měří částice PM1 a PM2,5, prach, teplotu a vlhkost – a celé to běží přes aplikaci Xiaomi Home, kde si nastavíte režimy, časovač i hlídání životnosti filtrů. Příjemným bonusem je hlučnost. V tichém režimu má jednotka šeptat na pouhých 19,4 dB(A), což je hodnota, u které vás přístroj v noci nevzbudí. Pro srovnání: o základní šestce už jsme psali, když dorazila do Česka, a ta ve spánkovém režimu zvládá zhruba 32 dB. Pět senzorů, UVC sterilizace a tichý provoz. Xiaomi Mijia Smart Purifier 6 dorazila do Česka Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Mijia Smart Air Purifier 6 Plus vs. modely 6 a Max Aby bylo jasné, kam novinka v nabídce zapadá, srovnali jsme ji se základním modelem 6 a s vlajkovým Maxem, který se do Česka dostal letos na jaře. Čísla mluví jasně: ParametrAir Purifier 66 Plus (novinka)Air Purifier MaxCADR – pevné částice443 m³/h810 m³/h1 006,5 m³/hCADR – formaldehyd218 m³/h234 m³/h240,5 m³/hDoporučená plocha29–50 m²53–91 m²63–108 m²Konstrukcejeden filtrdvě turbíny + dva filtrydva filtryUVC sterilizace1 modul1 modul2 modulySenzory556 (navíc PM10 a formaldehyd)Hlučnost (tichý režim)~32 dB(A)19,4 dB(A)19,1 dB(A)Cena v ČR3 990 Kčzatím neoznámena9 990 Kč Z tabulky je vidět, že 6 Plus sedí přesně mezi šestkou a Maxem, a to dost zajímavě. Proti základnímu modelu jde o velký skok – skoro dvojnásobný výkon, dvojitá filtrace a podstatně tišší chod. Proti Maxu naopak ztrácí jen mírně: vlajková loď má vyšší průtok, o jeden UVC modul navíc, šestici senzorů (a v ní i čidlo formaldehydu, které Plus nemá) a uklidí ještě o kus větší halu. Rozdíl ve výkonu mezi 6 Plus a Maxem je ale menší, než bych čekal – štíhlejší novinka tak může být chytřejší volba pro každého, kdo nepotřebuje vyloženě tu největší plochu. Do Česka míří nadupaná čistička vzduchu Xiaomi. Má špičkový výkon a dva moduly pro dezinfekci, známe cenu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kdy a za kolik dorazí do Česka? A tady je potřeba zchladit nadšení. Xiaomi novinku zatím ukázalo jen na globálních stránkách, cenu ani termín pro český trh zatím neoznámilo a chybí i konkrétní částka v jiné měně. Orientačně se dá leda odhadovat z okolních modelů: základní šestka u nás stojí 3 990 Kč a Max 9 990 Kč, takže 6 Plus by se logicky měla vejít někam mezi to. Jestli a kdy se ale na český trh oficiálně dostane, zatím nikdo neřekl. Sáhli byste po štíhlejší 6 Plus, nebo rovnou po nejvýkonnějším Maxu? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Čistička vzduchu Mijia Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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