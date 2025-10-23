Pět senzorů, UVC sterilizace a tichý provoz. Xiaomi Mijia Smart Purifier 6 dorazila do Česka Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo do Česka čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 za 3 990 Kč Zařízení nabízí pět senzorů včetně nového PM1 pro detekci ultra jemných částic Čistička pokryje místnost o velikosti 29-50 m² a vzduch vyčistí za 3,5 minuty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku chytré domácnosti v Česku o novou čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6. Zařízení přichází s cenou 3 990 Kč a nabízí pokročilý systém monitorování kvality vzduchu společně s pětistupňovou filtrací. Oproti předchozím modelům přidává výrobce nový PM1 senzor pro detekci nejmenších částic a UVC sterilizaci pro eliminaci bakterií přímo ve filtru. Pět senzorů monitoruje kvalitu vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 disponuje pěti senzory, které nepřetržitě sledují kvalitu vzduchu v místnosti. Kromě standardních senzorů PM2.5, teploty a vlhkosti přidává Xiaomi nový senzor prachových částic pro detekci pylu a roztočů. Největší novinkou je však PM1 senzor, který zachytí částice menší než 1 mikron – ty dokáží proniknout hluboko do plic a krevního oběhu. Naměřené hodnoty zobrazuje barevný LCD displej přímo na čističce. Kvalitu vzduchu indikuje pomocí barevné LED diody, takže stav poznáte na první pohled i z dálky. Pětistupňová filtrace s UVC sterilizací Systém filtrace kombinuje pět různých vrstev pro maximální účinnost. Primární filtr zachytává větší částice jako srst a prach, vysokoúčinný HEPA filtr odstraňuje 99,98 % částic o velikosti 0,3 mikronu. Vrstva aktivního uhlí absorbuje formaldehyd a zápachy, zatímco UVC světelné pole eliminuje bakterie a viry. Poslední stupeň tvoří generátor záporných iontů pro osvěžení vzduchu. Životnost filtru dosahuje 6 až 12 měsíců v závislosti na intenzitě používání. Pro snadnou výměnu využívá čistička magnetická dvířka, filtr tak vyměníte během několika vteřin. Účinně odstraňuje alergeny a viry Podle testů nezávislých laboratoří čistička za hodinu provozu odstraní 98,11 % roztočů, 98,2 % pylových alergenů a 99,31 % kočičí srsti. Díky UVC modulu dokáže eliminovat 99,99 % viru H1N1 a přes 99,9 % běžných bakterií včetně E. coli nebo zlatého stafylokoka. Maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi konečně přišel do Česka. Cenou velmi potěší Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro majitele nových bytů je důležitá schopnost odstranit 98 % formaldehydu za hodinu provozu. CADR hodnota pro formaldehyd dosahuje 218 m³/h, což zajistí čistý vzduch i v čerstvě zrekonstruovaných místnostech. Výkon 443 m³/h pokryje byt do 50 m² Čistička nabízí CADR hodnotu 443 m³/h pro částice, což podle výrobce stačí na pokrytí místností o velikosti 29 až 50 m². V desetimetrové místnosti dokáže kompletně vyměnit vzduch za pouhé 3,5 minuty. Při standardním provozu zvládne dvakrát za hodinu vyčistit vzduch v místnosti o rozloze až 87,5 m². I přes vysoký výkon zůstává čistička tichá, což ocení zejména při nočním provozu v ložnici. Odnímatelný horní kryt umožňuje snadné čištění ventilátoru a vzduchových kanálů. Ovládání přes aplikaci a hlasové asistenty Mijia Smart Air Purifier 6 podporuje ovládání přes aplikaci Xiaomi Home, kde můžete sledovat kvalitu vzduchu, nastavovat časovače nebo kontrolovat životnost filtru. Čistička je kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa, takže ji ovládnete hlasovými příkazy. V aplikaci najdete detailní statistiky kvality vzduchu včetně historie měření. Můžete také nastavit automatický režim, kdy čistička sama upravuje výkon podle aktuálního znečištění. Cena a dostupnost Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 je v Česku k dispozici za 3 990 Kč. V této cenové kategorii představuje zajímavou volbu pro alergiky nebo majitele domácích mazlíčků. Konkurenční čističky s podobnou výbavou včetně UVC sterilizace běžně stojí o tisíce korun více. Zvažujete pořízení čističky vzduchu do domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost Čistička vzduchu Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.