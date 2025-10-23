TOPlist

Pět senzorů, UVC sterilizace a tichý provoz. Xiaomi Mijia Smart Purifier 6 dorazila do Česka

  • Xiaomi uvedlo do Česka čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 za 3 990 Kč
  • Zařízení nabízí pět senzorů včetně nového PM1 pro detekci ultra jemných částic
  • Čistička pokryje místnost o velikosti 29-50 m² a vzduch vyčistí za 3,5 minuty

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.10.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 v mistnosti zena s kockou

Xiaomi rozšířilo svou nabídku chytré domácnosti v Česku o novou čističku vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6. Zařízení přichází s cenou 3 990 Kč a nabízí pokročilý systém monitorování kvality vzduchu společně s pětistupňovou filtrací. Oproti předchozím modelům přidává výrobce nový PM1 senzor pro detekci nejmenších částic a UVC sterilizaci pro eliminaci bakterií přímo ve filtru.

Pět senzorů monitoruje kvalitu vzduchu

Mijia Smart Air Purifier 6 disponuje pěti senzory, které nepřetržitě sledují kvalitu vzduchu v místnosti. Kromě standardních senzorů PM2.5, teploty a vlhkosti přidává Xiaomi nový senzor prachových částic pro detekci pylu a roztočů. Největší novinkou je však PM1 senzor, který zachytí částice menší než 1 mikron – ty dokáží proniknout hluboko do plic a krevního oběhu.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 na koberci

Naměřené hodnoty zobrazuje barevný LCD displej přímo na čističce. Kvalitu vzduchu indikuje pomocí barevné LED diody, takže stav poznáte na první pohled i z dálky.

Pětistupňová filtrace s UVC sterilizací

Systém filtrace kombinuje pět různých vrstev pro maximální účinnost. Primární filtr zachytává větší částice jako srst a prach, vysokoúčinný HEPA filtr odstraňuje 99,98 % částic o velikosti 0,3 mikronu. Vrstva aktivního uhlí absorbuje formaldehyd a zápachy, zatímco UVC světelné pole eliminuje bakterie a viry. Poslední stupeň tvoří generátor záporných iontů pro osvěžení vzduchu.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 filtrace

Životnost filtru dosahuje 6 až 12 měsíců v závislosti na intenzitě používání. Pro snadnou výměnu využívá čistička magnetická dvířka, filtr tak vyměníte během několika vteřin.

Účinně odstraňuje alergeny a viry

Podle testů nezávislých laboratoří čistička za hodinu provozu odstraní 98,11 % roztočů, 98,2 % pylových alergenů a 99,31 % kočičí srsti. Díky UVC modulu dokáže eliminovat 99,99 % viru H1N1 a přes 99,9 % běžných bakterií včetně E. coli nebo zlatého stafylokoka.

Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 3 Mini na stole
Maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi konečně přišel do Česka. Cenou velmi potěší Adam Kurfürst Zprávičky

Pro majitele nových bytů je důležitá schopnost odstranit 98 % formaldehydu za hodinu provozu. CADR hodnota pro formaldehyd dosahuje 218 m³/h, což zajistí čistý vzduch i v čerstvě zrekonstruovaných místnostech.

Výkon 443 m³/h pokryje byt do 50 m²

Čistička nabízí CADR hodnotu 443 m³/h pro částice, což podle výrobce stačí na pokrytí místností o velikosti 29 až 50 m². V desetimetrové místnosti dokáže kompletně vyměnit vzduch za pouhé 3,5 minuty. Při standardním provozu zvládne dvakrát za hodinu vyčistit vzduch v místnosti o rozloze až 87,5 m².

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 se zviraty

I přes vysoký výkon zůstává čistička tichá, což ocení zejména při nočním provozu v ložnici. Odnímatelný horní kryt umožňuje snadné čištění ventilátoru a vzduchových kanálů.

Ovládání přes aplikaci a hlasové asistenty

Mijia Smart Air Purifier 6 podporuje ovládání přes aplikaci Xiaomi Home, kde můžete sledovat kvalitu vzduchu, nastavovat časovače nebo kontrolovat životnost filtru. Čistička je kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa, takže ji ovládnete hlasovými příkazy.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 aplikace kvalita vzduchu

V aplikaci najdete detailní statistiky kvality vzduchu včetně historie měření. Můžete také nastavit automatický režim, kdy čistička sama upravuje výkon podle aktuálního znečištění.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 je v Česku k dispozici za 3 990 Kč. V této cenové kategorii představuje zajímavou volbu pro alergiky nebo majitele domácích mazlíčků. Konkurenční čističky s podobnou výbavou včetně UVC sterilizace běžně stojí o tisíce korun více.

Zvažujete pořízení čističky vzduchu do domácnosti?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.