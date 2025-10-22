Maličký senzor teploty a vlhkosti Xiaomi konečně přišel do Česka. Cenou velmi potěší Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini přichází do Česka za 230 Kč Senzor nabízí 2,1" LCD displej s aktualizací hodnot každých 6 sekund Baterie CR2450 vydrží až 3 roky v úsporném režimu provozu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje svou nabídku chytré domácnosti v Česku o Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini. Kompaktní senzor teploty a vlhkosti, který byl dříve dostupný pouze na zahraničních trzích, se nyní oficiálně prodává u nás za cenu 230 Kč. Zařízení zaujme především výdrží baterie až 3 roky a možností propojení s ekosystémem Xiaomi Home. Větší displej v kompaktním těle Nový senzor měří 53 × 45,3 × 13 mm a disponuje 2,1palcovým LCD displejem s úhlopříčkou 42,8 × 35,1 mm. Oproti předchozí generaci Mi Temperature and Humidity Monitor 2 vzrostla úhlopříčka obrazovky z 1,5 na 2,1 palce, zatímco rámeček se ztenčil z 7,5 na pouhých 5,1 mm. Díky tomu jsou hodnoty teploty a vlhkosti lépe čitelné i z větší vzdálenosti. Vestavěný digitální senzor dokáže zaznamenat změny teploty s přesností 0,1 °C a vlhkosti s rozlišením 1 % RH. Displej aktualizuje naměřené hodnoty každých 6 sekund, což umožňuje sledovat změny prostředí prakticky v reálném čase. Zařízení měří teplotu v rozsahu 0-60 °C a vlhkost 0-99 % RH. Výdrž baterie až 3 roky Monitor napájí knoflíková baterie CR2450, která ve standardním režimu vydrží až 2 roky. Po aktivaci úsporného režimu v aplikaci Xiaomi Home se výdrž prodlouží na 3 roky, přičemž se zpomalí pouze rychlost automatických aktualizací. V pravém horním rohu displeje se pak zobrazí ikona indikující aktivní úsporný režim. Chytré funkce s Bluetooth Mesh gateway Po propojení s aplikací Xiaomi Home a Bluetooth Mesh gateway získá senzor pokročilé funkce. Můžete nastavit automatizace pro zapínání ventilátoru při překročení nastavené teploty nebo spuštění zvlhčovače při poklesu vlhkosti pod určitou hodnotu. Gateway umožňuje také vzdálené sledování hodnot odkudkoliv. Zařízení ukládá historii měření až 3 měsíce lokálně a 6 měsíců v cloudu. Ve standardním režimu odesílá data na gateway každých 1-5 minut, v úsporném režimu každých 3-13 minut. V aplikaci pak můžete sledovat grafy vývoje teploty a vlhkosti pro analýzu podmínek ve vaší domácnosti. Flexibilní umístění a design Monitor lze postavit na přiloženém stojánku nebo připevnit na zeď pomocí oboustranné lepicí pásky. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se hodí do ložnice, obývacího pokoje, pracovny nebo kanceláře. Můžete ho také nosit v kapse či tašce pro sledování podmínek na cestách. Na displeji se kromě číselných hodnot zobrazují roztomilé emotikony, které na první pohled informují o úrovni komfortu prostředí. Tělo monitoru je vyrobeno z ABS plastu, který je bezpečný, ekologický a odolný. Ventilační otvory na zadní straně zajišťují rychlejší reakci senzoru na změny prostředí. Pro koho je senzor vhodný? Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini ocení především majitelé chytré domácnosti Xiaomi, kteří chtějí automatizovat větrání, topení nebo zvlhčování vzduchu. Hodí se také rodičům malých dětí pro kontrolu podmínek v dětském pokoji nebo alergikům sledujícím vlhkost kvůli roztočům a plísním. Xiaomi globálně představilo nový chytrý zámek. Odemknete ho otiskem a podporuje Matter Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky S cenou 230 Kč představuje dostupný vstup do světa monitorování domácího prostředí. Pro plné využití chytrých funkcí je však potřeba dokoupit zařízení podporující Bluetooth Mesh gateway, která se prodává samostatně. Plánujete si pořídit chytrý senzor teploty a vlhkosti? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost senzor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.