Xiaomi globálně představilo nový chytrý zámek. Odemknete ho otiskem a podporuje Matter Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo Self-Install Smart Lock pro instalaci bez vrtání Podporuje Matter, Wi-Fi i Bluetooth, funguje v hlavních ekosystémech chytré domácnosti Nabízí otisk prstu, kódy, auto-lock a detailní notifikace přes Wi-Fi aplikaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Společnost Xiaomi rozšířila své portfolio chytré domácnosti o nový chytrý zámek Self-Install Smart Lock. Cílí na uživatele, kteří chtějí pohodlné a bezpečné odemykání bez klíčů, ale zároveň se nechtějí pouštět do vrtání nebo výměny dveřního kování. Nabízí snadnou instalaci, dlouhou výdrž a propojení s hlavními ekosystémy přes standard Matter. Instalace bez zásahu do dveří Self-Install Smart Lock je navržený tak, aby šel nasadit na stávající vložku nebo ovládací knoflík bez vrtání a výměny kování. K upevnění využijete šroubky nebo přiloženou pásku a zámek se mechanicky opře o klíč či hřídel, takže konstrukci dveří nijak netrháte. Kompatibilita pokrývá evropské a další běžné standardy vložek (europrofil, skandinávský, švýcarský i vybrané britské typy). Aplikace Xiaomi Home vás provede volbou správného adaptéru a připomene nutné tolerance – například přesah vložky či minimální hloubku pro bezpečné uchycení. Odemknutí po vašem: prst, kódy, aplikace i hlas K rychlému vstupu poslouží polovodičová čtečka otisku prstu s uváděnou přesností rozpoznání 99,3 %. Dále máte k dispozici stálé, jednorázové a periodické kódy na klávesnici, Bluetooth odemykání z telefonu i možnost vzdáleného odemknutí přes aplikaci. Záložní mechanický klíč zůstává samozřejmostí. Hlasové ovládání funguje přes Apple Home, Google Home a Amazon Alexa v rámci standardu Matter. Z bezpečnostních důvodů vyžaduje potvrzení PINem u Alexy/Google; u Siri probíhá akce až po odemknutí telefonu a úspěšném rozpoznání hlasu. Virtuální heslo dovolí obklopit správný PIN libovolnými čísly, aby nešel „odkoukat“. Chytrá konektivita, automatické zamykání a notifikace Vestavěná Wi-Fi a Bluetooth drží zámek online v aplikaci Xiaomi Home. Z telefonu zkontrolujete stav dveří, přehrajete logy, nastavíte přístupy a dostanete upozornění na nezavřené dveře (s dveřním senzorem), více chybných pokusů či „duress“ odemknutí registrovaným nouzovým otiskem. Funkce Auto-lock zajistí, že po zavření dveří a detekci senzoru se zámek po zvolené prodlevě sám zamkne. Pokud senzor nepoužijete, lze aktivovat časové automatické zamčení po odemknutí. Zvenčí pak dveře kdykoli rychle zamknete nebo odemknete jedním stiskem. Odolnost, výdrž a bezpečnost Klávesnice nese krytí IP65 vůči prachu a stříkající vodě a má skrytý protiodtrhový spínač, který při pokusu o stržení spustí výstrahu i notifikaci. Zámek prošel zátěžovými cykly otevírání/zavírání a testy teplotní odolnosti v rozmezí −10 až 55 °C, aby zvládl běžné domácí podmínky. Napájení obstarává 2 450 mAh Li-ion baterie s typickou výdrží až kolem šesti měsíců při standardním provozu. Aplikace hlídá stav energie a včas upozorní na dobití či výměnu baterií v příslušenství, takže vás zámek nepřekvapí ve špatnou chvíli. Ekosystémy a zabezpečení od čipu po cloud Díky certifikaci Matter se zámek integruje napříč platformami a můžete ho zapojit do scén – zamknout při odchodu, zhasnout světla nebo aktivovat alarm. Multi-ekosystémový režim zajistí, že přístup i notifikace budou fungovat konzistentně v celé chytré domácnosti. Uvnitř běží bezpečnostní čipset MJA1 a komunikace je šifrovaná end-to-end. Produkt se chlubí evropskou certifikací kybernetické bezpečnosti EN18031, v aplikaci pak nastavíte role a oprávnění pro členy domácnosti, hosty i jednorázové návštěvy s přesně vymezeným časem. Pro koho dává smysl Xiaomi Self-Install Smart Lock ocení každý, kdo nechce vrtat do dveří, ale zároveň chce pohodlné a bezpečné bezklíčové odemykání. Díky kombinaci metod odemykání pomocí otisku, kódů a mobilu zjednoduší každodenní režim i v rušných domácnostech. Skvělou volbou je také pro uživatele Xiaomi Home, Apple Home, Google Home a Alexy, kteří chtějí sjednotit zámek s ostatními zařízeními a využít scénáře, přístupy pro hosty a detailní logy. Pokud požadujete jednoduchou instalaci, širokou kompatibilitu a důraz na bezpečnost, tohle je přesně ono. Podívá se i k nám? Xiaomi zatím neprozradilo, kolik bude nový chytrý zámek stát a na jakých konkrétních trzích půjde pořídit. Jelikož se ale objevil na globálním webu výrobce, je pravděpodobné, že časem dorazí i k nám. Jakou máte zkušenost s chytrými zámky? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi