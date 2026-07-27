Xiaomi představilo chytrou stanici na vaření čaje. Vodu ohřeje za tři vteřiny a nádobí vydezinfikuje Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně spustilo crowdfunding chytré stanice na vaření čaje Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Horkou vodu naservíruje za tři vteřiny, plnou konvici uvaří do patnácti Použité nádobí projede UV sterilizací a sám ho vysuší, cena startuje na zhruba 3 450 korunách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi rozšiřuje svou kuchyňskou řadu Mijia o kousek, který slučuje rychlovarnou konvici, filtraci vody i dezinfekční úložiště na šálky do jednoho těla. Stanice jménem Mijia Smart Tea Bar Machine Pro dokáže naservírovat horkou vodu během několika vteřin a mezi jednotlivými doušky se postará i o čistotu vašeho nádobí. Horkou vodu zvládne za tři vteřiny Srdcem přístroje je průtokový ohřev, který si poradí bez zdlouhavého čekání. Okamžitě horkou vodu dostanete za tři vteřiny, plný var pak přístroj zvládne za patnáct. Voda přitom teče ze zásobníku o objemu 5,5 litru, takže s doléváním se nemusíte párat každou chvíli. Xiaomi zařízení osadilo dvěma výpustěmi – levá servíruje okamžitě horkou vodu, pravá je vyhrazená pro louhování čaje. Na výběr máte z pěti teplotních stupňů a čtyř velikostí dávky, díky čemuž vodu naladíte jinak na zelený čaj a jinak na ranní instantní kávu. Vše ovládáte přes 2,8palcový barevný dotykový displej, případně hlasem přes asistentku Xiao Ai. Součástí balení je 1,2litrová konvice na louhování a takzvaná sdílecí konvice pro rozlévání. Proč má vlastní dezinfekční komoru? Tady se novinka odlepuje od běžných výdejníků vody. Do těla je totiž vestavěné desetilitrové dezinfekční a odkládací úložiště, do kterého se vejde osm až patnáct kusů šálků nebo čajového náčiní. Prostor pracuje s hlubokou UVC sterilizací – Xiaomi u ní uvádí účinnost 99,99 procenta, což je ovšem laboratorní údaj výrobce, který si sami nezávisle neověříme. Velká chytrá lednice Xiaomi dorazila do Česka. Koupíte ji levněji, než jsme čekali Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Aby se v uzavřeném prostoru nedržela vlhkost a plíseň, přidává výrobce ještě horkovzdušné sušení. Ohřátý vzduch o teplotě 70 °C nádobí rychle vysuší, celý cyklus sterilizace i sušení pak spustíte dotykem na displeji nebo hlasovým povelem. V praxi to znamená, že šálky nemusíte utírat utěrkou ani je nechávat oschnout na odkapávači. Cena a dostupnost Mijia Smart Tea Bar Machine Pro odstartovala v rámci crowdfundingu na platformě Xiaomi Youpin, a to za 1 099 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 3 450 korun. Zatím jde o čistě čínskou záležitost – zda a kdy se stanice objeví na evropském trhu, výrobce neupřesnil, takže do Česka oficiálně zatím nemíří. Dali byste chytrému čajovaru Xiaomi místo ve své kuchyni? Zdroje: IThome, Gizmochina, XimiTime Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost crowdfunding Mijia Xiaomi Xiaomi Mijia Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025