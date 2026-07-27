Xiaomi představilo chytrou stanici na vaření čaje. Vodu ohřeje za tři vteřiny a nádobí vydezinfikuje

  • Xiaomi v Číně spustilo crowdfunding chytré stanice na vaření čaje Mijia Smart Tea Bar Machine Pro
  • Horkou vodu naservíruje za tři vteřiny, plnou konvici uvaří do patnácti
  • Použité nádobí projede UV sterilizací a sám ho vysuší, cena startuje na zhruba 3 450 korunách

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.7.2026 10:00
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Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Machine Pro v kuchyni jpg
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Xiaomi rozšiřuje svou kuchyňskou řadu Mijia o kousek, který slučuje rychlovarnou konvici, filtraci vody i dezinfekční úložiště na šálky do jednoho těla. Stanice jménem Mijia Smart Tea Bar Machine Pro dokáže naservírovat horkou vodu během několika vteřin a mezi jednotlivými doušky se postará i o čistotu vašeho nádobí.

Horkou vodu zvládne za tři vteřiny

Srdcem přístroje je průtokový ohřev, který si poradí bez zdlouhavého čekání. Okamžitě horkou vodu dostanete za tři vteřiny, plný var pak přístroj zvládne za patnáct. Voda přitom teče ze zásobníku o objemu 5,5 litru, takže s doléváním se nemusíte párat každou chvíli.

Mijia Smart Tea Bar Machine Pro s konvici

Xiaomi zařízení osadilo dvěma výpustěmi – levá servíruje okamžitě horkou vodu, pravá je vyhrazená pro louhování čaje. Na výběr máte z pěti teplotních stupňů a čtyř velikostí dávky, díky čemuž vodu naladíte jinak na zelený čaj a jinak na ranní instantní kávu. Vše ovládáte přes 2,8palcový barevný dotykový displej, případně hlasem přes asistentku Xiao Ai. Součástí balení je 1,2litrová konvice na louhování a takzvaná sdílecí konvice pro rozlévání.

Proč má vlastní dezinfekční komoru?

Tady se novinka odlepuje od běžných výdejníků vody. Do těla je totiž vestavěné desetilitrové dezinfekční a odkládací úložiště, do kterého se vejde osm až patnáct kusů šálků nebo čajového náčiní. Prostor pracuje s hlubokou UVC sterilizací – Xiaomi u ní uvádí účinnost 99,99 procenta, což je ovšem laboratorní údaj výrobce, který si sami nezávisle neověříme.

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Aby se v uzavřeném prostoru nedržela vlhkost a plíseň, přidává výrobce ještě horkovzdušné sušení. Ohřátý vzduch o teplotě 70 °C nádobí rychle vysuší, celý cyklus sterilizace i sušení pak spustíte dotykem na displeji nebo hlasovým povelem. V praxi to znamená, že šálky nemusíte utírat utěrkou ani je nechávat oschnout na odkapávači.

Cena a dostupnost

Mijia Smart Tea Bar Machine Pro odstartovala v rámci crowdfundingu na platformě Xiaomi Youpin, a to za 1 099 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 3 450 korun. Zatím jde o čistě čínskou záležitost – zda a kdy se stanice objeví na evropském trhu, výrobce neupřesnil, takže do Česka oficiálně zatím nemíří.

Dali byste chytrému čajovaru Xiaomi místo ve své kuchyni?

Zdroje: IThome, Gizmochina, XimiTime

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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