Velká chytrá lednice Xiaomi dorazila do Česka. Koupíte ji levněji, než jsme čekali Hlavní stránka Zprávičky Side-by-Side lednice Xiaomi MIJIA Refrigerator 621L se v Česku prodává za 17 999 Kč Uvnitř je 621 litrů rozdělených mezi chladničku (385 l) a mrazák (236 l) Ovládat ji můžete z telefonu přes aplikaci Xiaomi Home i hlasem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Velká americká lednice dlouho patřila spíš do luxusních kuchyní. Xiaomi je ale nyní jedním z těch, kdo ji tlačí mezi dostupnější spotřebiče a model MIJIA Refrigerator Side-by-Side 621L, o jehož globálním představení jsme psali na konci května, teď zamířil i do lokálního e-shopu. A rovnou s příjemným překvapením: v Česku vyjde na 17 999 Kč, tedy méně, než napovídala evropská cena při premiéře. 621 litrů a 18 přihrádek pro plný nákup Hlavní devizou je objem. Do lednice se vejde 621 litrů, které výrobce rozdělil mezi 385litrovou chladicí část a 236litrový mrazák. Uvnitř najdete celkem 18 přihrádek, polic a zásuvek, takže velký víkendový nákup pro početnější rodinu byste měli uskladnit bez skládačky. Dveře se navíc otevírají až do 90°, což usnadní vytahování hlubších šuplíků. Čerstvost hlídají čtyři senzory a antibakteriální Ag⁺ O rovnoměrné chlazení se stará beznámrazový systém No Frost s vícekanálovým prouděním vzduchu, takže ruční odmrazování odpadá. Teplotu ve vnitřním prostoru sleduje čtveřice senzorů a podle Xiaomi vnitřek chrání antibakteriální vrstva Ag⁺ Fresh, která nově působí i v mrazáku. Zmrazit dokáže až 14 kg potravin za 24 hodin a o tichý chod se stará duální invertorový kompresor s hlučností pouhých 35 dB. Co lednice zvládne přes telefon? Kromě samotného chlazení jde o typický kousek z ekosystému chytré domácnosti. Přes aplikaci Xiaomi Home nastavíte teplotu, režimy i upozornění na dálku, spotřebič přijímá aktualizace vzduchem (OTA) a poslechne i hlasové povely přes Google Asistenta nebo Amazon Alexu. Na dveřích nechybí dotykový LED panel a vnitřek prosvětluje LED osvětlení. Cena a dostupnost lednice Xiaomi v Česku Lednici teď koupíte přímo v českém obchodě mi.com za 17 999 Kč. To je milé číslo – při evropské premiéře výrobce mluvil o 849 eurech, což v přepočtu vycházelo zhruba na 20 600 Kč. Rozměry 910 × 715 × 1 770 mm počítají s tím, že jde o pořádný kus nábytku, a v kuchyni zaujme kartáčovaným nerezovým povrchem. Jeden kompromis ale číhá v energetickém štítku: lednice spadá do třídy E, což na dnešní škále A–G není žádná úsporná jednička. Kdo hlídá co nejnižší účet za elektřinu, měl by tenhle údaj vzít v potaz – u velké americké lednice ovšem vyšší spotřeba tak trochu patří k věci. Vyměnili byste svou lednici za takovouhle chytrou Side-by-Side od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost lednice Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025