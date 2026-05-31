Xiaomi do Evropy vyslalo další chytrou lednici. Je skvělá pro větší domácnosti a dá se ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo lednici Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L společně s pračkou Mijia Top Load Washer 13kg Lednice nabízí 621 litrů ve 18 přihrádkách a antibakteriální ochranu Ag⁺ v celém vnitřním prostoru včetně mrazáku V Evropě stojí 849 eur, v Česku zatím koupíte jen menší model Cross Door 502L za 15 999 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.5.2026 14:09 Žádné komentáře 0 Xiaomi už dávno není jen výrobcem telefonů a fitness náramků. Posledních pár let čínská značka systematicky obsazuje obývák i kuchyni a teď do svého katalogu přidává další velký spotřebič. Společně s pračkou Mijia Top Load Washer 13kg firma globálně uvedla lednici Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, která cílí na početnější rodiny a domácnosti propojené do ekosystému chytré domácnosti. V Itálii za ni Xiaomi chce 849 eur, což vychází zhruba na 20 600 Kč. Přes 600 litrů rozdělených do 18 přihrádek Antibakteriální Ag⁺ nově i v mrazáku Ovládání přes aplikaci i hlasem Čím se liší od modelu Cross Door 502L dostupného v Česku? Pro koho bude nová lednice vhodná? Přes 600 litrů rozdělených do 18 přihrádek Hlavním lákadlem novinky je její kapacita. Celkový objem 621 litrů se dělí na 385litrovou chladničku a 236litrový mrazák, přičemž vnitřek je rozčleněn do 18 přihrádek. Najdete tu dvě řady samostatných zásuvek, čtyři otevřené police a po stranách dveří dvouřadé poličky s hlubším uložením, do nichž se vejdou dvě řady plechovek či vyšší lahve. Praktickým detailem je otevírání dveří v úhlu 90°, díky němuž jde lednici postavit těsně k boční stěně, aniž by vám dveře blokovaly přístup do zásuvek. Povrch tvoří kartáčovaný nerezový lak, který má lépe odolávat otiskům prstů a drobným škrábancům. Rozměry 910 × 715 × 1 770 mm (šířka × hloubka × výška) ale prozrazují, že jde o pořádný kus nábytku, který si v kuchyni vyžádá svůj prostor. Antibakteriální Ag⁺ nově i v mrazáku Xiaomi u nové lednice zdůrazňuje technologii Ag⁺ Fresh, tedy antibakteriální modul se stříbrnými ionty, který má omezovat množení bakterií typu E. coli a neutralizovat pachy. Zásadní je, že tentokrát působí v celém vnitřním prostoru včetně mrazáku, zatímco u řady dřívějších modelů Xiaomi fungoval pouze v chladící části. O rovnoměrné chlazení se stará beznámrazový systém (No Frost) s vícekanálovým prouděním vzduchu a čtyřmi teplotními senzory. Výrobce uvádí schopnost zmrazit 14 kg potravin za 24 hodin. O tichý a úspornější provoz se stará duální invertor s deklarovanou hlučností 35 dB. Energetickou třídu Xiaomi u globální verze zatím nezveřejnilo. Ovládání přes aplikaci i hlasem Jako každý spotřebič ze stáje Xiaomi se i tato lednice propojí s aplikací Xiaomi Home. Z telefonu tak na dálku změníte teplotu, přepnete chladicí režim a dostanete upozornění, pokud zůstanou dveře otevřené. Lednice podporuje aktualizace po vzduchu (OTA) a ovládat ji můžete také hlasem přes Google Assistant nebo Amazon Alexa. Přímo na zařízení nechybí LED dotykový panel a horní LED osvětlení vnitřku. Čím se liší od modelu Cross Door 502L dostupného v Česku? Tady přichází zádrhel. Side-by-Side 621L se zatím na český e-shop Xiaomi nedostala a u nás tak koupíte jen menší a starší Mijia Refrigerator Cross Door 502L za 15 999 Kč. Rozdíly mezi oběma modely přitom nejsou jen v ceně a objemu. Novinka je prostornější (621 vs 502 l), má Ag⁺ ochranu i v mrazáku a je o něco tišší (35 vs 38 dB). Cross Door 502L naopak nabízí něco, co u větší sestry chybí: konvertibilní zónu i Fresh s teplotou nastavitelnou od −1 do 5 °C, ideální pro maso a ryby. Menší model je také užší a méně hluboký (852 × 600 mm proti 910 × 715 mm), takže se snáz vejde do stísněnější kuchyně, byť za cenu větší výšky. Srovnání obou modelů ParametrSide-by-Side 621LCross Door 502LKonstrukceSide-by-side (dvoukřídlá)Cross Door (čtyřdveřová)Celkový objem621 l502 lChladnička / mrazák385 l / 236 l297 l / 176 lZóna i Fresh (−1 až 5 °C)NeAno (29 l)Ag⁺ ochranaCelý vnitřek vč. mrazákuJen chladící částHlučnost35 dB38 dBEnergetická třídaNeuvedenaERozměry (š × h × v)910 × 715 × 1 770 mm852 × 600 × 1 912 mmCena849 € (cca 20 600 Kč)15 999 Kč CHCI MIJIA CROSS DOOR 502L Pro koho bude nová lednice vhodná? Mijia Side-by-Side 621L je jasná volba, pokud chcete co největší objem a oceníte antibakteriální ochranu i v mrazáku spolu s tišším chodem. I s příplatkem zhruba 4 600 Kč oproti modelu 502L ale něco obětujete: chybí flexibilní zóna i Fresh a širší i hlubší konstrukce si řekne o víc místa. Kdo skladuje hodně čerstvého masa a ryb nebo bojuje s menší kuchyní, bude paradoxně spokojenější s levnějším a chytřeji členěným modelem Cross Door 502L. A protože se novinka zatím k českým prodejcům nedostala, je tahle úvaha prozatím spíš teoretická. Než Xiaomi potvrdí tuzemskou dostupnost a cenu, zůstává 502L jedinou lednicí výrobce, kterou si u nás reálně koupíte. Dali byste přednost prostornější lednici Side-by-Side 621L? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost lednice Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025