Nový mycí vysavač Xiaomi rozpouští špínu 160°C párou. Konkurovat chce Dysonu i Roborocku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo bezdrátový mycí vysavač Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro Tvrdé podlahy čistí horkou párou o teplotě až 160°C a nasává tahem 26 000 Pa V Číně startoval v přepočtu zhruba kolem 6 700 Kč, do Česka zatím oficiálně nemíří Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vytírání hadrem na tyči je otrava a mokrá podlaha pak schne půl hodiny. Přesně na tyhle bolístky míří nová vlna bezdrátových mycích vysavačů, které v jednom tahu vysají nečistoty i umyjí podlahu. Xiaomi do téhle kategorie posílá pořádně vybavený kousek: Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro spojuje horkou páru se silným sáním a netají se ambicí zatopit značkám jako Dyson nebo Roborock. Mycí vysavač sází na horkou páru 160°C Hlavní zbraní novinky je pára. Vysavač podle Xiaomi chrlí souvislý proud horké páry, která na výstupu z bojleru dosahuje až 160°C – tedy teploty, jež má rozpouštět připečený tuk i zaschlé skvrny, aniž by poškodila dřevo, dlažbu nebo mramor. O ohřev se stará 300W bojler, který podle výrobce vyrobí páru během pár sekund. Značka uvádí, že v parním režimu odstraní až 99,99 % skvrn a proti běžnému režimu si o 52 % polepší. Jde ovšem o její vlastní laboratorní čísla, která si sami neověříme, takže je berte s rezervou. Praktický je jiný detail: hlavici osvětluje modré světlo, které nasvítí prach v tmavých koutech a pod nábytkem. Kolik nasaje a jak si poradí s vlasy? Vedle páry sází vysavač na tah. Turbo sání zvládá 26 000 Pa a spolu s válcovým kartáčem, který se točí rychlostí 400 otáček za minutu, si podle Xiaomi poradí s většími nečistotami, chlupy i mokrým nepořádkem. Díky oddělení vody a vzduchu prý neztrácí výkon ani ve chvíli, kdy tyč položíte skoro naplocho pod nábytek. Proti namotávání vlasů nasadila firma vylepšený hřeben s ostrými zuby inspirovanými žraločí čelistí. Ten má podle certifikace TÜV SÜD zvládnout až 4 500 pramenů mokrých dlouhých vlasů, aniž by se zamotaly do kartáče. Kdo doma svádí věčný boj s vlasy v koupelně nebo obýváku, ten tuhle vychytávku ocení. Tyhle mycí i klasické tyčové vysavače chrlí Xiaomi jeden za druhým – teprve před pár dny jsme psali o levnějším tyčovém modelu 4C, který umí nasvítit prach podobně jako tahle novinka. Xiaomi ukázalo nový tyčový vysavač. Umí nasvítit prach a bude levnější Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Po úklidu se sám umyje i vysuší Otravnou část úklidu – čištění samotného vysavače – má stroj z velké části vzít za vás. Po dojetí spustí samočisticí cyklus horkou vodou o teplotě 100°C, který má z válce spláchnout špínu a zbavit ho zápachu. Xiaomi si od něj slibuje 99,99% účinnost, i tady ale jde o vlastní údaj. Následně přijde na řadu horkovzdušné sušení. Kartáč, hubici, hadice i filtr vysuší proud horkého vzduchu, aby ve vlhku nezačaly plesnivět a zapáchat – a to podle výrobce za pouhých pět minut a při hlučnosti kolem 45 dB. Tyčový vysavač ale není robot, takže ho po úklidu vracíte do dokovací stanice sami; tam se pak sám vysuší a připraví na příště. Xiaomi Robot Vacuum 6 Max míří mimo Čínu. Nejvýkonnější vysavač značky umí přelézat prahy a má šílenou výbavu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Na jedno nabití vysavač vydrží až 40 minut, což má podle Xiaomi stačit na úklid domácnosti o rozloze až 340 m². Čistá voda se vejde do nádržky o objemu jednoho litru, špinavá do sedmistovky a celý systém odděluje suchý a mokrý odpad, aby se nádoba lépe vymývala. Cena a dostupnost V Číně se Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro rozjela v běžné ceně 2 499 jüanů, tedy v přepočtu kolem 7 800 Kč, se startovní slevou ale spadla na 2 149 jüanů, tedy zhruba 6 700 Kč. Do Česka zatím oficiálně nemíří a Xiaomi neřeklo, zda a za kolik se sem někdy dostane. Jestli vám ruční úklid nevoní a chcete, ať vysavač jezdí po bytě sám, značka nedávno poslala do světa i svůj nejvýkonnější robotický model. Koupili byste si domů mycí vysavač, který podlahu čistí párou? Zdroj: Xiaomi Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Mijia roborock tyčový vysavač vysavač Xiaomi Xiaomi vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 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