Xiaomi Robot Vacuum 6 Max míří mimo Čínu. Nejvýkonnější vysavač značky umí přelézat prahy a má šílenou výbavu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Robot Vacuum 6 Max se objevil na globálním webu výrobce, dosud se přitom prodával jen v Číně Láká na sání 35 000 Pa, tři mechanická ramena a bionické nohy, které přelezou prahy až 6 cm vysoké Cenu pro evropské trhy zatím nikdo nepotvrdil, v Číně vyšel po dotaci v přepočtu zhruba od 15 000 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Když se Xiaomi Robot Vacuum 6 Max objevil v Číně, psali jsme, že na jeho příchod do Evropy bychom raději nesázeli. Jenže teď se vysavač objevil na globálním webu Xiaomi, což jasně nasvědčuje plánu výrobce uvést jej i do dalších regionů – dost možná včetně Česka i dalších evropských zemí. Podívejme se společně na to, čím je jeho výbava tak zajímavá. Proč se Xiaomi Robot Vacuum 6 Max objevil na globálním webu? V Číně se vysavač prodává pod jménem Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max. Pro zbytek světa ho ale výrobce přejmenoval na Xiaomi Robot Vacuum 6 Max a vytvořil mu samostatnou produktovou stránku na svém globálním webu. To bývá první krok předtím, než se zařízení objeví v regionálních e-shopech. Nejviditelnější změnou je ovládání hlasem. Zatímco čínská verze nabízí asistenta Xiao Ai, globální model spoléhá na Google Asistenta a Alexu od Amazonu – tedy služby, které dávají smysl pro evropské a americké domácnosti. Sám robot komunikuje s aplikací Xiaomi Home a ekosystémem Xiaomi HyperOS Connect, takže se umí propojit třeba s čističkou vzduchu nebo zvlhčovačem. Sání 35 000 Pa a mop, který se myje pod proudem vody Hlavním tahákem zůstává sací výkon 35 000 Pa. Xiaomi ho označuje za nejvyšší ve své vlastní řadě robotických vysavačů a přibližuje se tak třeba konkurenčnímu Roborock Saros 20, jenž umí až 36 000 Pa. I tak je to číslo, jaké běžné modely střední třídy (zhruba 5 000–10 000 Pa) nemají šanci nabídnout. O vlasy, které se věčně motají do kartáče, se stará hlavní kartáč s břity na jejich přestřižení a boční kartáče odolné proti namotávání. Novinkou je válcový mop, který se čistí pod tekoucí vodou v reálném čase. Soustava se šestnácti výtokovými otvory udržuje podložku stále vlhkou a konstantní přítlak připomínající lidskou ruku má zvládnout i zaschlé skvrny od kávy nebo kečupu. Robot navíc díky systému trojího zvedání odděluje suché vysávání od mokrého vytírání – kartáč i mop se podle situace samy nadzvednou. Tři ramena a nohy: jak zdolá rohy i prahy? Vysavač se chlubí trojicí mechanických ramen. Výsuvný boční kartáč, otočný váleček podél stěn a vysouvací mopovací podložka do rohů spolu mají uklidit okraje místností i prostor kolem nohou nábytku, kam se modely s jedním ramenem často nedostanou. Čištění hran nechal výrobce certifikovat u zkušebny TÜV Rheinland. Ještě zajímavější jsou bionické dvojité nohy. Robot se na nich dokáže vyhoupnout přes překážky a prahy vysoké až 6 centimetrů, takže by se měl bez potíží dostat třeba z obýváku na balkon nebo do kuchyně. Pro nízké prostory má naopak výsuvný LiDAR, který se sklopí, a robot pak podjede i pod nábytek s mezerou pouhých 9,3 cm. Vidí i 3mm kabel od sluchátek O orientaci v bytě se stará trojice kamer s AI rozpoznáváním. Systém má podle Xiaomi rozeznat přes 320 typů objektů a nečistot – konkrétně 200 druhů překážek, 80 kusů nábytku a 47 typů skvrn. Pochlubit se má i tím, že zaregistruje předmět tak drobný, jako je 3mm kabel od sluchátek, a včas se mu vyhne, aby si ho nenamotal. Vestavěná kamera zároveň slouží jako chůvička – přes aplikaci Xiaomi Home se můžete kdykoli podívat domů na mazlíčky. Tady je ovšem dobré připomenout, že rozpoznávání i sledování přes kameru jsou ve výchozím stavu vypnuté a musíte si je sami zapnout. Stanice, která se sama myje i vysype Robot doplňuje stejně nabušená dokovací stanice. Po úklidu si v ní sám vypere mopy horkou vodou až 85 °C a usuší je teplým vzduchem o teplotě 50 °C, takže by neměly zatuchnout. Nasbíranou nečistotu přesype do sáčku, který podle výrobce vydrží až 75 dní bez ručního vysypávání. O výdrž se stará baterie 6 400 mAh pro delší úklid, nechybí dětská pojistka ani aktualizace přes OTA. Robot dostal i nový teplý šedý kabát a světelný prstenec, který decentně mění jas podle toho, co zrovna dělá. Cena a dostupnost A teď to hlavní s otazníkem – kolik bude stát a kde ho koupíte. Cenu pro evropské trhy ani konkrétní zemi Xiaomi zatím neoznámilo, což bývá typické. Připomenout tak zatím můžeme jen čínské ceny: po započtení tamních státních dotací na elektroniku vyšel model v přepočtu zhruba od 15 000 Kč (4 899 jüanů). U nás bude samozřejmě dražší a tipovali bychom, že výsledná částka překročí hranici 20 tisíc korun. Lákal by vás doma robot, který přeleze prahy mezi pokoji? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Mijia robotický vysavač vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025