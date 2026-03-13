Xiaomi ukázalo svůj dosud nejlepší robotický vysavač! Má špičkový výkon a nohy pro zdolávání překážek Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo svůj dosud nejpokročilejší robotický vysavač Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max Novinka disponuje sacím výkonem 35 000 Pa a trojicí mechanických ramen pro čištění okrajů V Číně se prodává od 4 899 jüanů (přibližně 15 000 Kč) po započtení vládních dotací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Trh s robotickými vysavači se v posledních letech proměnil k nepoznání. Zatímco před pár lety šlo o poměrně primitivní pomocníky, dnešní špičkové modely se pyšní AI navigací, mechanickými rameny a sacím výkonem, který by ještě nedávno připadal sci-fi. Xiaomi nyní v Číně představilo svůj dosud nejambicióznější model Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max, který má být nejschopnějším zástupcem celého ekosystému Mijia. Sací výkon 35 000 Pa a průběžné mytí mopů Trojice mechanických ramen a bionické nohy AI navigace rozpozná i 3mm kabel sluchátek Cena a dostupnost Sací výkon 35 000 Pa a průběžné mytí mopů Hlavním lákadlem nového vysavače je sací výkon 35 000 Pa, díky němuž si poradí i s těmi nejzatvrzelejšími nečistotami. Oproti běžným modelům střední třídy, které se pohybují okolo 5 000–10 000 Pa, jde o skutečně výrazný rozdíl. Robot současně zvládá vysávat, mopovat i seškrabávat nečistoty z podlahy, přičemž mopy jsou průběžně čištěny díky systému s 16 výtokovými otvory. Oficiální plakát Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max (strojově přeloženo z čínštiny) Xiaomi rovněž řeší odvěký problém robotických vysavačů – zamotané vlasy. Model 6 Max disponuje duálním systémem proti zamotávání, který kombinuje hlavní kartáč schopný přestřihávat vlasy s bočními kartáči odolnými vůči namotávání. Trojice mechanických ramen a bionické nohy Mezi nejzajímavější prvky patří trojice mechanických ramen, která se starají o čištění podél stěn, okolo nohou nábytku a v těžko dostupných rozích. Jde o výrazné vylepšení oproti běžným modelům s jedním nebo dvěma rameny, které často nechávají v rozích nečistoty. Robot je navíc vybaven bionickými dvojitými mechanickými nohami, které mu umožňují překonávat překážky až do výšky 6 cm. AI navigace rozpozná i 3mm kabel sluchátek O navigaci se stará trojice kamer s AI rozpoznáváním, která dokáže identifikovat 280 typů objektů a 47 typů nečistot. Systém údajně rozpozná i tak drobné předměty, jako je 3mm kabel sluchátek, a automaticky přizpůsobí strategii úklidu. Díky tomu by se měl vyhnout typickým problémům levnějších modelů, které se zasekávají na kabelech nebo narážejí do nábytku. Xiaomi do Česka přineslo skvělý tyčový vysavač! Má super výkon, přísvit a osm hubic v balení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vestavěná kamera navíc umožňuje vzdálené sledování domácích mazlíčků prostřednictvím aplikace Mi Home. Zajímavostí je také možnost videohovorů přes hlasového asistenta Xiao Ai, byť praktické využití této funkce je přinejmenším diskutabilní. Cena a dostupnost Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max se v Číně prodává ve dvou verzích. Varianta s vodní nádrží stojí oficiálně 6 599 jüanů, ale po započtení vládních dotací na elektroniku vychází na 4 899 jüanů (přibližně 15 000 Kč). Verze s přívodem a odvodem vody má základní cenu 6 999 jüanů, po dotaci pak 5 399 jüanů (asi 16 600 Kč). Zda a kdy se novinka dostane na evropské trhy, Xiaomi zatím nepotvrdilo. Osobně bych však s dostupností tohoto konkrétního modelu v našich končinách příliš nepočítal, nebo přinejmenším ne v dohledné době. Co říkáte na nový robotický vysavač od Xiaomi? Zdroje: ITHome, Gizmochina, 163.com O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost robotický vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025