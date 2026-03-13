TOPlist

Xiaomi ukázalo svůj dosud nejlepší robotický vysavač! Má špičkový výkon a nohy pro zdolávání překážek

  • Xiaomi v Číně představilo svůj dosud nejpokročilejší robotický vysavač Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max
  • Novinka disponuje sacím výkonem 35 000 Pa a trojicí mechanických ramen pro čištění okrajů
  • V Číně se prodává od 4 899 jüanů (přibližně 15 000 Kč) po započtení vládních dotací

13.3.2026 10:00
Mijia Robot Vacuum and Mop 6

Trh s robotickými vysavači se v posledních letech proměnil k nepoznání. Zatímco před pár lety šlo o poměrně primitivní pomocníky, dnešní špičkové modely se pyšní AI navigací, mechanickými rameny a sacím výkonem, který by ještě nedávno připadal sci-fi. Xiaomi nyní v Číně představilo svůj dosud nejambicióznější model Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max, který má být nejschopnějším zástupcem celého ekosystému Mijia.

Sací výkon 35 000 Pa a průběžné mytí mopů

Hlavním lákadlem nového vysavače je sací výkon 35 000 Pa, díky němuž si poradí i s těmi nejzatvrzelejšími nečistotami. Oproti běžným modelům střední třídy, které se pohybují okolo 5 000–10 000 Pa, jde o skutečně výrazný rozdíl. Robot současně zvládá vysávat, mopovat i seškrabávat nečistoty z podlahy, přičemž mopy jsou průběžně čištěny díky systému s 16 výtokovými otvory.

Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max plakat prelozeno
Oficiální plakát Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max (strojově přeloženo z čínštiny)

Xiaomi rovněž řeší odvěký problém robotických vysavačů – zamotané vlasy. Model 6 Max disponuje duálním systémem proti zamotávání, který kombinuje hlavní kartáč schopný přestřihávat vlasy s bočními kartáči odolnými vůči namotávání.

Trojice mechanických ramen a bionické nohy

Mezi nejzajímavější prvky patří trojice mechanických ramen, která se starají o čištění podél stěn, okolo nohou nábytku a v těžko dostupných rozích. Jde o výrazné vylepšení oproti běžným modelům s jedním nebo dvěma rameny, které často nechávají v rozích nečistoty.

Robot je navíc vybaven bionickými dvojitými mechanickými nohami, které mu umožňují překonávat překážky až do výšky 6 cm.

AI navigace rozpozná i 3mm kabel sluchátek

O navigaci se stará trojice kamer s AI rozpoznáváním, která dokáže identifikovat 280 typů objektů a 47 typů nečistot. Systém údajně rozpozná i tak drobné předměty, jako je 3mm kabel sluchátek, a automaticky přizpůsobí strategii úklidu. Díky tomu by se měl vyhnout typickým problémům levnějších modelů, které se zasekávají na kabelech nebo narážejí do nábytku.

xiaomi g30 max zena drzici tycovy vysavac
Xiaomi do Česka přineslo skvělý tyčový vysavač! Má super výkon, přísvit a osm hubic v balení Adam Kurfürst Zprávičky

Vestavěná kamera navíc umožňuje vzdálené sledování domácích mazlíčků prostřednictvím aplikace Mi Home. Zajímavostí je také možnost videohovorů přes hlasového asistenta Xiao Ai, byť praktické využití této funkce je přinejmenším diskutabilní.

Cena a dostupnost

Mijia Robot Vacuum and Mop 6 Max se v Číně prodává ve dvou verzích. Varianta s vodní nádrží stojí oficiálně 6 599 jüanů, ale po započtení vládních dotací na elektroniku vychází na 4 899 jüanů (přibližně 15 000 Kč). Verze s přívodem a odvodem vody má základní cenu 6 999 jüanů, po dotaci pak 5 399 jüanů (asi 16 600 Kč).

Zda a kdy se novinka dostane na evropské trhy, Xiaomi zatím nepotvrdilo. Osobně bych však s dostupností tohoto konkrétního modelu v našich končinách příliš nepočítal, nebo přinejmenším ne v dohledné době.

Co říkáte na nový robotický vysavač od Xiaomi?

Zdroje: ITHome, Gizmochina, 163.com

