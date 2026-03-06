Xiaomi do Česka přineslo skvělý tyčový vysavač! Má super výkon, přísvit a osm hubic v balení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka přináší tyčový vysavač G30 Max se sacím výkonem 280 AW a podtlakem 25 000 Pa Novinka vydrží na jedno nabití až 90 minut a obsahuje 8 různých hubic včetně kartáče na mazlíčky Vysavač je k dispozici už nyní za 8 499 Kč, a to dva měsíce po globálním představení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Portfolio domácích spotřebičů Xiaomi dostupných v Česku se rozrostlo o další přírůstek. Na tuzemský trh dorazil tyčový vysavač Xiaomi G30 Max, který chce konkurovat zavedeným značkám jako Dyson. Oproti předchozímu modelu G11 nabízí o 51 % vyšší sací výkon a o polovinu delší výdrž baterie. K mání je za 8 499 Kč. Vysoký výkon pro náročný úklid Inteligentní detekce prachu s LED displejem Výdrž až 90 minut na jedno nabití Osm hubic pro různé situace Praktické funkce pro pohodlné používání Cena a dostupnost Vysoký výkon pro náročný úklid Xiaomi G30 Max disponuje bezkartáčovým motorem, který generuje sací výkon 280 AW a podtlak 25 000 Pa. Takový výkon zvládne vysát nejen prach a vlasy, ale i větší nečistoty jako rozsypané cereálie. Oproti předchozí generaci G11 jde o nárůst výkonu o více než polovinu. Vysavač využívá 14kónovou cyklónovou technologii, která efektivně odděluje prach od vzduchu a zabraňuje ucpávání filtru. Díky tomu by měl sací výkon zůstat stabilní po celou dobu používání. 5stupňový filtrační systém s účinností 99,98 % zachytává částice od velikosti 0,3 mikrometru včetně pylů a roztočů, což ocení zejména alergici. Inteligentní detekce prachu s LED displejem G30 Max nabízí tři pracovní režimy: Eco, Auto a Turbo. V automatickém režimu senzor prachu průběžně monitoruje množství nečistot a podle toho upravuje sací výkon. Aktuální stav znečištění zobrazuje LED displej – bílá barva znamená čisto, oranžová lehké znečištění a červená silné znečištění. Na displeji se zobrazuje také aktuální režim, zbývající kapacita baterie a případné chybové hlášky. Elektrická hubice navíc obsahuje LED světlo, které osvětluje tmavé kouty a prostor pod nábytkem. Výdrž až 90 minut na jedno nabití Vysavač pohání 4 000mAh lithium-polymerová baterie, která v eco režimu s 2v1 štěrbinovou hubicí vydrží až 90 minut provozu. S elektrickou hubicí pak výdrž dosahuje 70 minut. Ve srovnání s předchozí generací G11 jde o 50% prodloužení výdrže. Plné nabití trvá přibližně 3,5 hodiny. Osm hubic pro různé situace Součástí balení je kompletní sada 8 příslušenství. Hlavní elektrická hubice obsahuje antinamotávací hřebenové zuby, které minimalizují zamotávání vlasů. Mezi další příslušenství patří mini elektrická hubice na čalounění, speciální kartáč na mazlíčky pro vyčesávání a vysávání srsti, 2v1 štěrbinová hubice, kartáč na pohovky a 2v1 široká hubice. Zajímavým prvkem je obousměrně ohýbatelná trubice, která se dokáže ohnout až o 90 stupňů. Díky tomu snáze vysajete prach pod postelí nebo nábytkem, aniž byste se museli ohýbat. Součástí je také prodlužovací hadice pro větší dosah. Praktické funkce pro pohodlné používání Xiaomi myslelo i na praktické detaily. Vysavač má 800ml nádobu na prach s jednoknoflíkovým vyprazdňováním, takže se nemusíte dotýkat nečistot. Nástěnný držák kombinuje nabíjecí stanici s úložným prostorem pro 4 nejpoužívanější hubice. Filtr je omyvatelný pod tekoucí vodou, což šetří peníze za náhradní díly. Maximální hlučnost činí 65 dB, což odpovídá hlasitosti běžného rozhovoru. Cena a dostupnost Xiaomi G30 Max je v Česku k dispozici v šedé barvě za 8 499 Kč. Za tuto částku získáte vysavač s kompletním příslušenstvím včetně nástěnného držáku. Cena odpovídá vyšší střední třídě tyčových vysavačů, ale je výrazně nižší než u konkurenčních prémiových značek jako Dyson. Zaujal vás nový tyčový vysavač od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024