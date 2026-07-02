Xiaomi ukázalo nový tyčový vysavač. Umí nasvítit prach a bude levnější Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo nový tyčový vysavač Mijia Vacuum Cleaner 4 C se sacím výkonem 170 AW V Číně se prodává za 799 jüanů, v přepočtu zhruba 2 500 korun; českou cenu ani termín výrobce zatím neuvedl U nás místo něj koupíte výkonnější model G30 Max – jak si vedou proti sobě, rozebíráme níže Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi má v nabídce úklidové techniky pořádně nahusto a právě přibyl další přírůstek. Nový Mijia Vacuum Cleaner 4 C láká na svícení na prach, pětistupňovou filtraci i slušnou výdrž, výbavou i výkonem se ale drží o stupínek níž než tyčový vysavač G30 Max, který si v Česku pořídíte už dnes. Co umí nový Mijia Vacuum Cleaner 4 C? Srdcem novinky je bezkartáčový motor s příkonem 450 W, který se roztočí až na 110 000 otáček za minutu a dodá sací výkon 170 AW. Energii čerpá ze sedmičlánkové baterie o kapacitě 2 600 mAh, se kterou podle výrobce uklidíte až 75 minut v úsporném režimu. K dispozici jsou tři stupně výkonu (Eco, Standard a High-Power), takže si sílu sání přizpůsobíte podlaze i míře nepořádku. Hlavním tahákem je 180° modré nasvícení, které zviditelní jinak neviditelný prach až do 30 centimetrů před hubicí. O čistý výfuk se stará pětistupňová filtrace; ta podle Xiaomi zachytí 99,97 % částic už od velikosti 0,3 mikronu (jde o laboratorní údaj, který nezávisle neověříme). V balení najdete univerzální podlahovou hubici, elektrický kartáč proti roztočům a nástavec 2v1 na štěrbiny, o zamotané vlasy se postará systém proti omotávání. Plnou nádobu vysypete jediným stiskem tlačítka a filtry se dají umýt vodou. Jak si stojí proti G30 Max, který koupíte u nás? Nový 4 C je ale spíš dostupný kousek, zatímco G30 Max míří o třídu výš. O tom druhém jsme psali už při českém uvedení: nabízí sací výkon 280 AW, podtlak 25 000 Pa a výdrž až 90 minut (sedmdesát s elektrickým kartáčem). Xiaomi do Česka přineslo skvělý tyčový vysavač! Má super výkon, přísvit a osm hubic v balení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Rozdíly jdou ještě dál. Výkonnější model čistí přes čtrnáctičlánkové cyklonové pole s pětivrstvým filtrem a záchytností 99,98 %, pyšní se 0,8litrovou nádobou na prach a v automatickém režimu sám hlídá množství nečistot senzorem a podle toho přidává výkon. K tomu v krabici dostanete rovnou osm hubic. Tohle všechno novince chybí – sází na nižší cenu a lehčí, jednodušší pojetí. Cena a dostupnost Mijia Vacuum Cleaner 4 C se zatím prodává v Číně za 799 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 2 500 korun. Globální stránka modelu už sice běží, kdy a za kolik dorazí do Česka ale výrobce neupřesnil – a počítejte s tím, že tuzemská cena bývá obvykle o něco vyšší než ta čínská. Pokud řešíte úklid hned teď, máte u nás jasnou volbu: G30 Max koupíte na Alze zhruba za 8 499 korun. Za ty peníze dostanete podstatně vyšší výkon i bohatší příslušenství – jiná liga než dostupná novinka, byť za znatelně víc peněz. Vsadili byste na dostupnější Mijia Vacuum Cleaner 4 C, nebo radši na výkonnější G30 Max? Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Mijia tyčový vysavač vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025