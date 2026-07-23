Xiaomi Electric Scooter 6 Essential je o deset kilo lehčí než základní model. Čím za to platí? Hlavní stránka Zprávičky Nabídka elektrických koloběžek se rozrostla o model Xiaomi Electric Scooter 6 Essential Novinka váží zhruba 16,3 kilogramu, tedy o deset kilo méně než základní Scooter 6 Cenu ani termín startu prodeje výrobce zatím neoznámil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi Electric Scooter 6 Essential cílí na městské jezdce, kterým běžné elektrické koloběžky připadají na přenášení příliš těžké. Váží totiž jen zhruba 16 kilogramů. Nižší hmotnost si ovšem vyžádala ústupky, především poloviční dojezd a chybějící odpružení. Co nejlehčí člen rodiny nabídne? Essential se objevil na globálních stránkách výrobce bez tiskové konference a větších fanfár. Jde o nejjednodušší podobu letošní generace: rám z vysokopevnostní konstrukční oceli doplňují desetipalcové nafukovací pneumatiky, které si podle Xiaomi poradí se štěrkem, dlažbou i zpomalovacími prahy. O pohon se stará motor se špičkovým výkonem 500 wattů (jmenovitý činí 300 W), který koloběžku rozjede až na 25 km/h a vyveze ji do 15% stoupání. Vybíráte přitom ze tří jízdních režimů – chodeckého s 6 km/h, standardního s 15 km/h a sportovního s 25 km/h. Baterie s kapacitou 216 Wh má podle měření výrobce stačit na dojezd až 25 kilometrů. Údaj ovšem platí pro jízdu stálou rychlostí 15 km/h; ve sportovním režimu počítejte spíš s 20 kilometry. Nabíjení zabere přibližně osm hodin. O zastavení se dělí přední bubnová brzda se zadní elektronickou brzdou E-ABS a při zpomalování bliká zadní výstražné světlo. Celý stroj odolá stříkající vodě podle stupně IPX4, samotná baterie má odolnost o dva stupně vyšší. Po spárování s aplikací Xiaomi Home pak sledujete zbývající dojezd nebo stav nabití a na dálku zamknete motor. Koloběžka unese jezdce do 100 kilogramů a složíte ji ve třech krocích. Mimochodem, jméno Essential značka oprášila po letech – podobně odlehčený model stejného jména prodávala už v roce 2020. Kde musel Essential ustoupit Scooteru 6? Základní Scooter 6, jehož březnový příchod do Česka jsme popsali spolu se zbytkem rodiny, staví na výrazně vyšším dojezdu i pohodlí. Navrch má v těchto oblastech: dojezd: 45 km díky baterii 360 Wh (Essential: 25 km a 216 Wh) pneumatiky: 12palcové bezdušové s odpružením obou kol (Essential: 10palcové bez odpružení) výkon: špičkových 800 W a stoupavost 18 % (Essential: 500 W a 15 %) nosnost: 120 kg (Essential: 100 kg) odolnost: IPX5 pro celý stroj (Essential: IPX4) Za bohatší výbavu se ovšem platí na váze – standardní model má 26,3 kilogramu a na nošení do schodů nebo do MHD je tak podstatně méně vhodný. Maximální rychlost 25 km/h, tři jízdní režimy, koncepci brzd i zhruba osmihodinové nabíjení naopak oba stroje sdílí. Cena a dostupnost Tu nejdůležitější informaci si Xiaomi nechává pro sebe – kolik bude Essential stát a kdy zamíří do prodeje, zatím neoznámilo. Novinka se prozatím ukazuje jen na globálním webu a českou dostupnost nikdo nepotvrdil. Určitou představu dává ceník zbytku rodiny: základní Scooter 6 pořídíte na oficiálním českém e-shopu za 8 999 korun, nejlevnější Lite za 8 199 korun a vrcholný model Ultra za necelých 20 tisíc. Očekáváme, že pokud model Essential do Česka dorazí, mohl by vyjít na zhruba 6 tisíc korun. Dali byste přednost nižší hmotnosti před delším dojezdem? Zdroj: Xiaomi Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář doprava elektrokoloběžka koloběžka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024