Xiaomi do Česka přineslo 5 nových koloběžek. Ultra má fantastický výkon a stojí skoro 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka oficiálně přináší kompletní řadu elektrokoloběžek Electric Scooter 6 s cenami od 8 199 Kč do 19 899 Kč Vlajkový model Ultra si na sobotní tiskové konferenci odbyl světovou premiéru a nabízí 1 200W motor s dojezdem 75 km Celá řada zahrnuje pět modelů s 10" až 12" pneumatikami, různými úrovněmi odpružení a podporou aplikace Xiaomi Home Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v sobotu na tiskové konferenci oficiálně představilo kompletní řadu elektrických koloběžek Electric Scooter 6 pro světový trh. Zatímco většina modelů se globálně v tichosti ukázala už dříve, vlajkový Electric Scooter 6 Ultra si právě v Barceloně odbyl světovou premiéru. Portfolio čítá celkem pět koloběžek pokrývajících spektrum od základního modelu Lite za 8 199 Kč až po vrcholný model za necelých 20 tisíc korun. Electric Scooter 6 Ultra: Světová premiéra v Česku Vlajková loď celé řady přichází s parametry, které ji řadí mezi nejvýkonnější koloběžky na trhu. Motor dosahuje špičkového výkonu 1 200 W a v kombinaci s režimem Boost zvládá stoupání až 25 %. To je o 3 procentní body více než u druhého nejvýkonnějšího modelu Max. Xiaomi navíc slibuje zrychlení z 8 na 24 km/h za pouhé 2,4 sekundy. Podvozek staví na 12″ terénních pneumatikách a dvojitém kyvném zavěšení vpředu i vzadu. Světlá výška 172 mm překonává model Max o více než 60 mm, což usnadňuje překonávání překážek a jízdu v lehčím terénu. Brzdný systém kombinuje přední a zadní kotoučové brzdy s elektronickou brzdou E-ABS – jako jediný model v řadě má kotoučovou brzdu i vzadu. Baterie s kapacitou 585 Wh poskytuje dojezd až 75 km při konstantní rychlosti 15 km/h. Ultra jako jediný model podporuje rychlé nabíjení – s volitelnou nabíječkou Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 získáte 30 km dojezdu za hodinu, plné nabití pak zabere přibližně 3 hodiny a 20 minut. Z výbavy stojí za zmínku 3″ barevný TFT displej, kombinovaná páčka plynu umožňující ovládání palcem i otáčením, ergonomicky zahnutá řídítka a rozšířená nášlapná plocha o šířce 195 mm. Koloběžka podporuje lokalizaci přes Apple Find My, systém kontroly trakce TCS a splňuje stupeň krytí IPX6. Nosnost dosahuje 140 kg, což je nejvíce v celé řadě. Cena činí 19 899 Kč. Electric Scooter 6 Max: Prémiová výbava za nižší cenu Model Max sdílí s Ultrou řadu prvků včetně 3″ TFT displeje, kombinované páčky plynu a podpory Apple Find My. Motor o výkonu 1 100 W zvládá stoupání do 24 % a dojezd činí 70 km. Oproti Ultře však najdeme 12″ bezdušové pneumatiky místo terénních a jednodušší systém odpružení s dvojitými pružinami. Brzdný systém kombinuje přední a zadní kotoučové brzdy s E-ABS, nechybí ani TCS. Nosnost 130 kg a krytí IPX6 odpovídají prémiové pozici modelu. S volitelnou rychlonabíječkou se baterie dobije za 2 hodiny 45 minut. Cena 15 999 Kč představuje úsporu 4 tisíc korun oproti Ultře. Electric Scooter 6 Pro: Terénní zaměření Varianta Pro cílí na aktivnější jezdce s 12″ terénními pneumatikami a kombinací přední dvojité pružiny s 40mm zdvihem a zadního jednoduchého tlumiče. Motor s výkonem 1 000 W umožňuje stoupavost 22 % a dojezd 70 km při 15 km/h. Oproti modelům Max a Ultra chybí barevný displej (pouze digitální), Apple Find My a kombinovaná páčka plynu. Brzdný systém zahrnuje přední kotoučovou brzdu a zadní elektronickou brzdu, TCS je k dispozici. Krytí IPX5 a nosnost 120 kg. Cena činí 13 699 Kč. Electric Scooter 6: Městská klasika Standardní model nabízí 12″ bezdušové pneumatiky s předním dvojitým a zadním jednoduchým pružinovým odpružením. Motor o výkonu 800 W zvládá stoupání do 18 %, dojezd 45 km však představuje citelný pokles oproti verzím Pro a Max. Chybí TCS i Apple Find My, brzdný systém kombinuje přední bubnovou brzdu se zadní elektronickou. Cena 9 999 Kč. Electric Scooter 6 Lite: Dostupný základ Základní model se liší menšími 10″ pneumatikami a pouze předním odpružením s 25mm zdvihem. Motor 500 W umožňuje stoupavost do 15 %, dojezd 25 km postačí na kratší městské přesuny. Nosnost 100 kg a krytí IPX4 odpovídají vstupní pozici. Cena 8 199 Kč. Srovnání modelů a cen ModelVýkonDojezdPneumatikyNosnostCenaElectric Scooter 6 Ultra1 200 W75 km12″ AT140 kg19 899 KčElectric Scooter 6 Max1 100 W70 km12″ bezdušové130 kg15 999 KčElectric Scooter 6 Pro1 000 W70 km12″ AT120 kg13 699 KčElectric Scooter 6800 W45 km12″ bezdušové120 kg9 999 KčElectric Scooter 6 Lite500 W25 km10″100 kg8 199 Kč Pro koho jsou jednotlivé modely vhodné? Electric Scooter 6 Ultra osloví náročné uživatele, kteří ocení kombinaci vysokého výkonu, dlouhého dojezdu a prémiových prvků jako barevný displej či Apple Find My. Příplatek 4 tisíc korun oproti Maxu přináší silnější motor, terénní pneumatiky a rychlejší nabíjení. Model Max představuje rozumný kompromis mezi výbavou a cenou – nabízí většinu funkcí Ultry včetně TFT displeje a lokalizace, pouze s mírnějším výkonem a menší průchodností terénem. Pro aktivnější jezdce s občasnými výlety mimo asfalt dává smysl varianta Pro s terénními pneumatikami. Základní Electric Scooter 6 za 10 tisíc korun vystačí na běžné městské dojíždění, omezený dojezd 45 km však může být pro některé uživatele limitující. Model Lite pak cílí na nenáročné jezdce s krátkými trasami, kde 25km dojezd a absence zadního odpružení nepředstavují problém. Který model z nové řady Electric Scooter 6 vás zaujal nejvíce? Zdroje: Xiaomi, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi