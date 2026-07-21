Chytrý kartáček Xiaomi s displejem dorazil do Česka. Cena vyšla přesně podle očekávání Hlavní stránka Zprávičky Do české nabídky Xiaomi přibyl chytrý kartáček Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro Barevný displej ukazuje, které zuby jste vyčistili a kde jste zabrali málo Přes oficiální e-shop Mi Store vyjde na 1 499 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když jsme si letos na jaře prohlíželi chytrý kartáček Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro, mohli jsme jen odhadovat, jak na tom bude s cenou a dostupností na našem trhu. Teď je jasno – novinka s barevným displejem, gyroskopem a napojením na mobilní aplikaci se v Česku začíná prodávat za 1 499 Kč. Co chytrý kartáček Xiaomi umí? Základ tvoří takzvaný servo-oscilační motor. Místo obyčejných vibrací se hlava kartáčku natáčí do stran až o 60° a napodobuje tím Bassovu techniku čištění, kterou doporučují zubaři. Výrobce k tomu uvádí až 92% účinnost odstranění plaku, jde ale o jeho vlastní laboratorní číslo, které nezávisle neověříme. Hlavní lákadlo je barevný displej přímo na těle kartáčku. Na displeji v reálném čase vidíte, které zóny chrupu jste vyčistili a které jste vynechali – kartáček totiž díky šestiosému gyroskopu pozná, kterou část zubů zrovna čistíte. Vedle toho ukazuje zbývající čas, úroveň plaku i stav baterie. Nechybí ani senzor přítlaku. Když na zuby tlačíte moc silně, kartáček se rozsvítí červeně a automaticky přibrzdí motor, aby vám nepoškodil dásně. Vydrží půl roku a propojíte ho s mobilem Uvnitř je lithium-iontová baterie a Xiaomi slibuje slušnou výdrž: v šetrném režimu má vydržet až 180 dní, při běžném čištění dvakrát denně po dvou minutách zhruba 90 dní na jedno nabití. Dobíjí se přes USB-C, plné nabití trvá kolem pěti hodin a dvě minuty u zásuvky prý stačí na jedno kompletní čištění. Chytrou částí je propojení s aplikací Xiaomi Home přes Bluetooth 5.4, kde najdete statistiky, personalizované plány čištění i tipy k technice. Kartáček zvládne ponoření díky odolnosti IPX8, v balení jsou dvě hlavice (čisticí a jemná) a nechybí cestovní zámek proti nechtěnému zapnutí. Cena a dostupnost V Česku kartáček koupíte v autorizovaném e-shopu Mi Store za 1 499 Kč, kde si můžete vybrat modrou nebo bílou variantu. Nemá Bluetooth ani appku, přesto si mě Xiaomi kartáček téměř získal Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Výsledná částka přesně sedí do rozmezí, které jsme na jaře odhadovali. Za chytrý kartáček je to pořád slušná suma; kdo chce jen čisté zuby, vystačí i s levnějším modelem, zatímco displej a statistiky ocení hlavně ten, kdo rád vidí data i o svém chrupu. Vyměnili byste klasický kartáček za chytrý s displejem? Zdroje: Mi Store, Xiaomi Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý kartáček elektrický kartáček Xiaomi xiaomi kartáček Xiaomi Mijia Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025