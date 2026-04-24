Do Evropy zřejmě zamíří skutečně chytrý kartáček Xiaomi. Má displej a lze jej propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo chytrý kartáček Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro s barevným displejem Novinka nabízí propojení s aplikací Xiaomi Home, tlakový senzor a detekci čištěných ploch pomocí šestiosého gyroskopu V Číně kartáček stojí 269 jüanů (asi 820 Kč v přepočtu), globální cena zatím oznámena nebyla Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Před několika měsíci jsem v testu levnějšího modelu Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush psal, že mi u kartáčku pod tisícovku chybí právě ty prvky, které dělají moderní elektrický kartáček moderním elektrickým kartáčkem v tom pravém slova smyslu – spojení s aplikací, tlakový senzor a spolehlivou detekci vynechaných míst. Xiaomi se zjevně rozhodlo, že tahle mezera ve vlastním portfoliu mu vadí taky, a nyní na svém globálním webu zveřejnilo kartáček Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro. Ten dělá přesně to, co levnější sourozenec neumí. Nový typ motoru a větší záběr čištění Barevný displej a šestiosý gyroskop Tlakový senzor pro ochranu dásní Propojení s aplikací Xiaomi Home Dvě hlavice, výdrž 180 dní a USB-C Cena a dostupnost v Česku Nový typ motoru a větší záběr čištění Srdcem kartáčku je podle Xiaomi nový servo-oscilační motorek, který se od sonických vibračních modelů liší způsobem pohybu hlavice. Ta nejenže vibruje, ale současně kývá do stran v úhlu až 60°, což má přesněji odpovídat Bassově technice čištění zubů, na níž se většina výrobců elektrických kartáčků odvolává. Oproti předchozím kartáčkům Mijia má novinka pokrýt trojnásobně větší plochu při jednom záběru. Výrobce také uvádí 92% účinnost čištění, což je číslo podložené zkušebním protokolem laboratoře CVC Testing Technology. Hodí se poznamenat, že podobná čísla si měří každý výrobce sám a srovnání mezi značkami na jejich základě dávat nelze. Barevný displej a šestiosý gyroskop Přesně to, co mě u levnějšího kartáčku zklamalo – tedy práce s vyčištěnými a vynechanými místy – řeší Pro verze dvěma hardwarovými prvky. Přímo v těle najdeme LCD barevný displej, který během čištění ukazuje, jak si vedete v jednotlivých zónách chrupu. Displej zároveň informuje o zbývajícím času, úrovni povlaku a stavu baterie. Druhým klíčovým prvkem je šestiosý gyroskop, který rozpoznává, kterou část chrupu zrovna čistíte, a dle toho upravuje intenzitu vibrací i úhel výkyvu. U žvýkacích ploch se má snížit úhel a zvýšit frekvence, zatímco u vnějších stran naopak úhel narůstá, aby se kartáček dostal víc do plochy. Otázkou zůstává, jak přesně to bude v praxi fungovat – u staršího modelu, který jsem měl v ruce, právě kalibrace jednotlivých poloh pokulhávala. Tlakový senzor pro ochranu dásní Pro mě možná nejpodstatnější doplněk oproti levnějšímu modelu – tlakový senzor. Pokud na kartáček zatlačíte víc, než je zdrávo, začne vibrovat jiným způsobem a kruhový indikátor na zadní straně rukojeti se rozbliká červeně. Zároveň se automaticky sníží výkon motorku, aby zbytečně netrpěly dásně. Tohle je u kartáčků nad dvě tisícovky standard, u levnějších modelů Xiaomi zatím tato funkce chyběla. Propojení s aplikací Xiaomi Home Kartáček se spojí s aplikací Xiaomi Home, kde uživatel dostává dva režimy práce. První nazývaný Custom sestaví čistící plán na základě dotazníku, který vyplníte při prvním použití, a umí se pak lišit ráno a večer. Druhý Personalised režim dává volnou ruku v úpravě parametrů – intenzity vibrací, úhlu výkyvu nebo délky jednotlivých fází. Aplikace pak zpětně zobrazuje přehledy o čištění, riziku povlaku a doporučení ke zlepšení techniky. Zde je potřeba zůstat střízliví: jakkoli Xiaomi nakládá s datovou analýzou, nejde o náhradu návštěvy zubaře. Sama společnost v poznámce přiznává, že doporučení aplikace mají sloužit pouze pro orientační účely. Dvě hlavice, výdrž 180 dní a USB-C V balení se podle všeho budou střídat dva typy hlavic – klasická čistící s dvěma spirálovými sloupci štětin pro každodenní péči a jemnější varianta s kruhovým uspořádáním pro citlivá ústa. Obě hlavice spoléhají na bezměděnou technologii vsazování štětin a pryžové obložení, které má tlumit náraz hlavice o zuby. Štětiny jsou barevně indikované – jakmile zelené proužky vyblednou, je čas hlavici vyměnit (Xiaomi doporučuje po třech měsících). Z dalších vlastností stojí za zmínku výdrž baterie 180 dní v jemném režimu, respektive 90 dní při standardním čištění dvakrát denně po dvou minutách. Nabíjení probíhá přes USB-C, a dvě minuty u zásuvky mají stačit na jedno kompletní čištění. Kompletní ponoření snese kartáček díky krytí IPX8, nechybí ani cestovní zámek, třívteřinový postupný start nebo paměť naposledy použitého režimu. Cena a dostupnost v Česku Xiaomi zatím neprozradilo konkrétní detaily týkající se ceny a dostupnosti. V Číně byl stejný kartáček uveden loni na podzim s cenou 269 jüanů, což v přepočtu činí zhruba 820 Kč. Předpokládáme, že na našem trhu by kartáček mohl stát přibližně 1 300–1 500 Kč. Používáte chytrý elektrický kartáček, nebo si vystačíte s obyčejným? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024