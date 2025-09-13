Nemá Bluetooth ani appku, přesto si mě Xiaomi kartáček téměř získal Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush je elektrický kartáček za méně než tisícovku Má povedené zpracování, parádní výdrž baterie a tři režimy čištění S mobilem ho nepropojíte a jeho upozornění na vynechaná místa mne bohužel zklamalo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Dosud jsem se v rámci své redaktorské praxe věnoval především testování smartphonů a příslušenství, jako jsou chytré hodinky či sluchátka. Letos jsem čelil zajímavější výzvě v podobě elektrického kola a o tom, že se nebudu nudit ani v průběhu prázdnin, mě přesvědčilo Xiaomi se svým elektrickým zubním kartáčkem Oscillation Electric Toothbrush. Ten sice protentokrát není chytrý – nepodporuje propojení s aplikací a nemá Wi-Fi ani Bluetooth – ale přesto jde o užitečný kus elektroniky, který vám možná pomůže zlepšit svou dentální hygienu. První dojmy: líbivé zpracování a balení se vším potřebným Seznámení s kartáčkem a první čištění Na jakém principu kartáček funguje? Chloubou je i výdrž Je i svým způsobem inteligentní, ale ne tak, jak by měl Verdikt: Slušný kartáček, pokud nelpíte na chytrých funkcích První dojmy: líbivé zpracování a balení se vším potřebným Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush mne zaujal už obsahem svého balení. Kromě samotného přístroje a hlavice pro čištění zubů v něm najdete nejen návody, ale také nabíjecí kabel USB-A na USB-C a adaptér do zdi. Jeho přítomnost bych spíše neočekával, když se s ním dnes už skoro nesetkávám ani uvnitř krabiček chytrých telefonů. Samotné tělo kartáčku pak zaujme minimalistickým designem, s nímž zapadne do každé koupelny – zvlášť když se bavíme o bílé variantě, kterou jsem k testování obdržel já. Xiaomi nicméně prodává i modrou verzi, která by se na řadě umyvadel vyjímala podobně dobře. Konstrukce kartáčku je tvořena matným bílým plastem a splňuje stupeň vodotěsnosti IPX8, což je vzhledem k tomu, že zařízení přijde do kontaktu s vodou poměrně často, více než žádoucí. Na přední straně těla nalezneme mírně vystouplý, tentokrát už lesklý ovládací panel s tlačítkem a dvěma světelnými indikátory. Na části zadní strany pak najdeme lehkou povrchovou úpravu v podobě vyražených teček (podobných, jaké využívá braillovo písmo). Díky nim zařízení lépe padne do ruky. Nahoře je pak samozřejmě umístěn hrot pro nasazení hlavice, kdežto dolů, pod ochranný špunt, výrobce umístil USB-C port pro nabíjení. Seznámení s kartáčkem a první čištění Kartáček Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush je uživatelsky velmi přívětivý, avšak i přesto bych méně zkušeným doporučil přečíst si manuál. Prvním krokem po vybalení je pochopitelně nasazení kartáčové hlavice, na čemž není nic složitého – stačí ji umístit na hrot tak, aby její štětiny i ovládací panel kartáčku směřovaly k vám, a mírně zatlačit. Poté už přichází na řadu samotné čištění. Namočíte hlavici, nanesete pastu a stisknutím tlačítka aktivujete šetrný režim, který je vhodný pro uživatele s citlivějšími dásněmi. Při prvním čištění by jej ale dle mého měli využít všichni, aby se s kartáčkem seznámili a zvykli si na něj. Bez ohledu na zvolený mód kartáček nabízí 3sekundový pozvolný start, aby nedošlo k rozstřiku zubní pasty. Sám jsem byl překvapen z toho, jak rychle jsem si na kartáček zvyknul. Chvíli jsem sice tápal, jak přesně bych s ním měl zacházet, ale jako ideální se zdá kombinace jemných krouživých pohybů rukou a přidržování kartáčku na sklovině. Na jakém principu kartáček funguje? Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush je vybaven oscilačním sonickým motorkem, který při otáčení vibruje. S kartáčovou hlavicí pohybuje tak, aby dosáhl dvojnásobného úhlu výkyvu, díky čemuž přesně dosáhne na skrytá místa stoliček. Dodržuje přitom pravidla Bassovy techniky pro čištění zubů. Samotná hlavice je navržená tak, aby byla k vašim zubům co možná nejšetrnější. Má pryžovou zadní stranu, takže vám její nárazy do dalších zubů nebudou nepříjemné, a byl jsem spokojen, že její štětinky netrápí mé poslední dobou citlivější dásně. Náhradní hlavice se pak dají s cenou 399 Kč koupit u řady zdejších prodejců nebo přímo na oficiálním e-shopu Xiaomi. Nemusel jsem přitom ani využívat šetrný režim, u kterého jsem měl po chvíli pocit, že je zbytečně slabý. Spokojil jsem se se standardním, jenž bude velmi pravděpodobně vyhovovat většině uživatelů. Čištění stoliček mi pak usnadňoval mód hloubkového vibračního čištění, o němž jsem si původně myslel, že jej spíše nevyužiji. Je ideální na odstranění nečistot z těžko přístupných mezizubních prostor a takových ploch zubů, v jejichž bezprostřední blízkosti se nevyskytují dásně. Chloubou je i výdrž Jednou z největších předností kartáčku je i výdrž baterie, která podle Xiaomi dosahuje až 180 dní. V poznámce však čínský gigant dodává, že pouze při použití šetrného režimu – při čištění tím standardním doba klesá na 100 dní. I tak je ale toto číslo výborné. Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush sice nemám tak dlouho, abych mohl tyto údaje ověřit na základě vlastních zkušeností, ale mohu říct, že po cirka dvou týdnech používání ve standardním režimu stále nevykazuje jakékoliv známky vybití. Nepřišel jsem však na to, jak mohu stav baterie sledovat. Tím, že kartáček nemá pořádný displej a propojení s mobilem nepodporuje, se přesná procenta rozhodně nedovíte, a nemám pocit, že by některý z indikátorů alespoň naznačoval přibližnou kapacitu. Za normálních okolností bych řekl, že bude lepší si vzít na cesty nabíječku, popřípadě kartáček dobít, než opustíte obydlí. Jelikož ale nabíjení probíhá přes USB-C port a v dnešní době s sebou „céčko“ tahá snad každý, nemám k tomu důvod. Je i svým způsobem inteligentní, ale ne tak, jak by měl Přestože kartáček Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush nepropojíte s mobilem, má i pár šikovných funkcí, které bych se nebál označit za alespoň trochu inteligentní. V prvé řadě jde o probuzení světelných indikátorů v reakci na pohyb těla, k němuž dojde třeba při zvednutí z umyvadla. Dále se bavíme o paměťové funkci, s kterou si kartáček zapamatuje naposledy používaný režim. Za zklamání jednoznačně považuji tzv. chytrá připomenutí vynechaných míst. K nim kartáček využívá větší světelný indikátor ve tvaru čtverce, jehož jednotlivé části znázorňují vaše jednotlivé poloviny vašich pater. Výrobce uvádí, že by měl kartáček oranžovou barvou upozorňovat na špatně vyčištěná místa po dvou minutách čištění zubů. Problém je, že mi jako vyčištěná označoval i ta, k nimž jsem se ještě vůbec nedostal (nebo je označil za hotová po vyčištění jednoho zubu). V praxi jsem se tak indikátorem neřídil vůbec a spoléhal pouze na vlastní rozum. Stejně tak jsem musel činit i co se týče vyvíjení tlaku na zuby. Zatímco u dražší konkurence je běžné, že vás na vaši vlastní hrubost upozorní, levný Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush to neumí. Přijde mi to jako škoda, protože právě v přesné detekci nevyčištěných míst tkví jedna z hlavních předností elektrických kartáčků. Model od Xiaomi sice svou cenou dává jasně najevo, že nechce konkurovat pokročilým kartáčkům, které mají systém na detekci nevyčištěných míst daleko lépe zmáknutý, ale i v oficiálních materiálech jsou ona připomenutí prezentována jako jeden z důvodů, proč byste kartáček měli chtít. Verdikt: Slušný kartáček, pokud nelpíte na chytrých funkcích Po mnoha čištěních mohu říct, že Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush je povedený kartáček, s kterým se dobře pracuje, nedráždí dásně ani zuby a naopak je dobře zbavuje nečistot. Člověk má při jeho používání tendenci proces čištění natahovat, aby opravdu „projel“ všechny zuby důkladně – když jsem tedy ráno nestíhal, raději jsem sáhnul po klasickém kartáčku. Pokud si ale dopřejete chvilku a s kartáčkem v puse opravdu strávíte těch několik minut, budou vám odměnou příjemně hladké zuby. Všechny nevýhody se de facto pojí s cenou. Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush je kartáček za méně než tisícovku, a tak není příliš překvapivé, že nemá doprovodnou aplikaci pro chytré telefony, která by vám poskytovala doporučení na míru. Mrzí mě však, že úplně podle mých představ nefungovala upozornění na vynechaná místa. Pokud vás však absence jakési přidané inteligence vůbec netrápí, mohl by vám Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush posloužit velice dobře. Ostatně i mně vyhovuje natolik, že si jej plánuji nechat. Jakou zkušenost máte s elektrickými kartáčky vy? 