V tomto pravidelném seriálu si ukazujeme Xiaomi produkty, které nejsou firmou zase tolik propagované a dle našeho názoru si zaslouží pozornost. Do tohoto dílu se nám vešel Xiaomi projektor, váha, vysoušeč bot nebo rychlovarná konvice.

Xiaomi Youth Edition Projector

Máte doma zbytečně moc místa a nevíte co s ním? Nebo vás omrzela televize? A co takhle Xiaomi Youth Edition Projector, který disponuje Full HD rozlišením a rovnou má v sobě systém Android TV, díky kterému si můžete vychutnat filmy a seriály v aplikacích jako Netflix, Kodi, YouTube, HBO GO nebo Plex? Navíc je snadno přenositelný, takže s ním můžete uspořádat večírek třeba i venku. Samozřejmostí je dálkové ovládání nebo reproduktor zabudovaný přímo v projektoru.

Xiaomi Mijia HD Projector (Youth Edition) Full walkthrough review [Xiaomify]

Xiaomi Mijia Body Fat Composition Scale 2

Xiaomi Mijia Body Fat Composition Scale 2 je digitální váha, která dokáže díky čipu BIA rozpoznat procento vašeho tělesného tuku. Nachází se zde také LED displej, který zobrazuje vše potřebné a kromě jiného si zde můžete cvičit také váš balanc tím, že budete stát na jedné noze.

Xiaomi Mijia Sothing Shoes Dryer

Pokud často sportujete, nebo se vám prostě jen nadměrně potí nohy a chcete si ráno obout pěkně teplé, vysušené boty, může být ideální volbou Xiaomi Mijia Sothing Shoes Dryer. Nabízí 360 stupňové sušení, materiály jsou samozřejmě odolné vůči vysokým teplotám. Můžete si navíc nastavit, jak dlouho se mají boty sušit. Pokud tedy chcete udělat radost nevšedním dárkem, může to být ideální volba.

Xiaomi YOUPIN Zero Shoes Dryer

Xiaomi MIjia Electric Water Kettle Pro 1.5L

Rychlovarná konvice Xiaomi MIjia Electric Water Kettle Pro 1.5L je vhodná pro přípravu kávy, čaje nebo dalších nápojů. Nachází se na ní displej, který ukazuje aktuální teplotu vody. Jedete domů autobusem a nemůžete se dočkat, až si uděláte čaj a pustíte si Netflix? Konvici lze ovládat také na dálku pomocí aplikace Mi Home, takže si čekání urychlíte. Vnitřní část je tvořena z nerezové oceli a celková kapacita činí 1,5 litru.

XIAOMI Mijia Bouilloire Électrique 1.5L 1800W – Mi Electric Kettle Xiaomi – Unboxing

