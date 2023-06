Koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Go zamíří brzy do Evropy

Bude nejlevnější z celé řady Electric Scooter 4

Nabídne výkon 250 W a dojezd až 18 km

Teprve před měsícem na český trh dorazily koloběžky Xiaomi Electric Scooter 4 a Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, nyní to ale vypadá, že by se k nim brzy mohl přidat další a ještě levnější model – Xiaomi Electric Scooter 4 Go.

Tato levná koloběžka by měla být určena výhradně pro evropský trh. Disponuje motorem s maximálním výkonem 250 W a nabídne dojezd až 18 km na jedno nabití. V porovnání s modelem Lite má tedy o 50 W nižší výkon a o 2 km kratší dojezd. Rychlost je tradičně omezena na 20 km/h.

To, že je její příchod opravdu za rohem naznačuje nejen Bluetooth certifikace, ale také fakt, že byla již zalistována na některých e-shopech v Maďarsku a Polsku za různé ceny. Nejlevněji ji lze předobjednat za v přepočtu asi 8 200 korun, což je o 1 600 korun nižší cena než v případě Lite modelu. Nyní se tedy čeká už jen na oficiální představení, které by mělo proběhnout v řádu několik dní.

Zdroj: gizmochina.com